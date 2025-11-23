दर्द से जूझ रही थी ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन ने सुनाया था बहू की नॉर्मल डिलीवरी का किस्सा, फैंस हुए थे हैरान

अमिताभ बच्चन ने किया था बहू ऐश्वर्या को लेकर बड़ा खुलासा
Amitabh Bachchan On Aishwarya Rai Delivery Pain: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनका एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक बार फिर लोगों को उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की हिम्मत का कायल बना दिया है। अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती आराध्या के जन्म से जुड़ा एक बेहद निजी किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बहू ऐश्वर्या को लेकर बताया था कि वह कितनी साहसी हैं।
ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने 2007 में शादी की थी और साल 2011 में उन्होंने बेटी आराध्या को जन्म दिया था। अब आराध्या 14 साल की हो चुकी हैं और हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। आराध्या के जन्म के तुरंत बाद, बच्चन परिवार ने मीडिया के साथ एक बातचीत की थी, न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने बताया था कि ऐश्वर्या ने अपनी बेटी को जन्म देने के लिए नॉर्मल डिलीवरी चुनी थी, और उन्होंने दर्द कम करने के लिए किसी भी पेनकिलर या एपिड्यूरल का इस्तेमाल नहीं किया था।
अमिताभ ने उस समय कहा था, "वो करीब 2-3 घंटे तक तेज लेबर में थीं, लेकिन उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी पर ही जोर दिया।" उनके इस खुलासे के बाद लोग एक बार फिर ऐश्वर्या की मानसिक और शारीरिक मजबूती की तारीफ कर रहे थे। ऐश्वर्या की हिम्मत 2011 में दिखी, लेकिन अमिताभ बच्चन उनसे जुड़े मुद्दों पर हमेशा से ही प्रोटेक्टिव रहे हैं। एक पुराना किस्सा 2010 का है, जब मुंबई के एक टैब्लॉइड ने यह झूठी खबर छाप दी थी कि ऐश्वर्या कभी मां नहीं बन सकतीं।
यह पढ़कर अमिताभ बच्चन बेहद नाराज हो गए थे और उन्होंने तुरंत अपने ब्लॉग पर एक लंबी पोस्ट लिखते हुए रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था, "ये खबर पूरी तरह झूठी, मनगढ़ंत और बेहद घटिया लेवल की पत्रकारिता है।"
अमिताभ बच्चन के शब्दों से उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने बेहद सख्ती से लिखा था, "मैं अपने परिवार का मुखिया हूं। ऐश्वर्या मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है।" उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई उनके परिवार के बारे में गलत या अपमानजनक बात करेगा, तो वह पूरी ताकत से उसका जवाब देंगे।
अमिताभ बच्चन के इन पुराने बयानों से यह साफ जाहिर होता है कि बच्चन परिवार में ऐश्वर्या राय की कितनी इज्जत है और वह हर चुनौती का सामना कितने साहस के साथ करती हैं, लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने ये किस्सा शेयर किया था तो ऐश्वर्या के फैंस भी हैरान रह गए थे। उन्हें चाहने वाले लोगों ने खूब कमेंट किए थे और एक्ट्रेस की तारीफ की थी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग