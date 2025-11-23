दर्द से जूझ रही थी ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन ने सुनाया था बहू की नॉर्मल डिलीवरी का किस्सा, फैंस हुए थे हैरान

ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने 2007 में शादी की थी और साल 2011 में उन्होंने बेटी आराध्या को जन्म दिया था। अब आराध्या 14 साल की हो चुकी हैं और हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। आराध्या के जन्म के तुरंत बाद, बच्चन परिवार ने मीडिया के साथ एक बातचीत की थी, न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने बताया था कि ऐश्वर्या ने अपनी बेटी को जन्म देने के लिए नॉर्मल डिलीवरी चुनी थी, और उन्होंने दर्द कम करने के लिए किसी भी पेनकिलर या एपिड्यूरल का इस्तेमाल नहीं किया था।