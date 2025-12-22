22 दिसंबर 2025,

सोमवार

बॉलीवुड

प्री-रिलीज नंबर्स पर क्यों नहीं बोल रहे The Raja Saab के मेकर्स? टीजी विश्व प्रसाद ने बताई वजह

The Raja Saab: फिल्म 'The Raja Saab' के मेकर्स प्री-रिलीज नंबरों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं और इसकी वजह टीजी विश्व प्रसाद ने साफ किया और कहा कि प्री-रिलीज आंकड़ों पर ध्यान देने की बजाय वे पूरी टीम की मेहनत, फिल्म की क्वालिटी और दर्शकों के अनुभव पर फोकस करते है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 22, 2025

प्री-रिलीज नंबर्स पर क्यों नहीं बोल रहे The Raja Saab के मेकर्स? टीजी विश्व प्रसाद ने बताई वजह

प्रभास (सोर्स: x)

The Raja Saab: साउथ स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'द राजा साहब' अगले महीने रिलीज होने वाली है, लेकिन पहले ऐसी खबरें थी इसी महीनें दिसंबर में ये फिल्म रिलीज होगी। इसी बीच, फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक, टीजी विश्व प्रसाद ने फिल्म के प्री-रिलीज बिजनेस से जुड़ी अफवाहों पर एक ऑफिशियल बयान जारी किया है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से प्रभास की पिछली फिल्मों के प्री-रिलीज परफॉर्मेंस से इसकी तुलना की जा रही थी।

टीजी विश्व प्रसाद ने बताई वजह

इतना ही नहीं, टीजी विश्व प्रसाद ने अपने X अकाउंट पर लिखा, "हमारी सबसे बड़ी फिल्म के बिजनेस को लेकर बहुत शोर है। हम अंदरूनी खर्च या नंबर्स पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करते हैं। हमारे और फैंस के लिए जो चीज सच में मायने रखती है, वो है थिएट्रिकल इम्पैक्ट।" इस पर उन्होंने आगे कहा कि फिल्म की रिलीज के बाद, वे दुनियाभर के बॉक्स-ऑफिस के आंकड़े आधिकारिक तौर पर शेयर करेंगे।

टीजी विश्व प्रसाद ने मौजूदा सिनेमाई माहौल पर भी कमेंट किया और बताया, "सिनेमा अलग-अलग फेज में चलता है। आज, नॉन-थियेट्रिकल मार्केट एक नैचुरल करेक्शन से गुजर रहा है, जबकि थिएटर असली फैसला दे रहे हैं। इस फेज में भी, हमारी फिल्म ने आज मौजूद सबसे ज्यादा नॉन-थियेट्रिकल वैल्यू हासिल की है।"

ये हवेली सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है

इतना ही नहीं, अन्य रिलीज के साथ हो रही तुलना पर उन्होंने बताया, "तुलना की जरूरत नहीं है। राजा साहब एक बहुत बड़ी हॉरर-फैंटेसी है जिसे थिएटर में धूम मचाने के लिए बनाया गया है, स्क्रीन को बोलने दो।" फिल्म 'राजा साहब' 400 करोड़ के भारी-भरकम बजट पर बन रही है।

इससे पहले एक प्रेस नोट में फिल्म की टीम ने दावा किया था कि इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के केंद्र में एक विशाल हवेली होगी, जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखी गई। दरअसल, आर्ट डायरेक्टर राजीवन नांबियार द्वारा डिजाइन किया गया ये सेट 41,256 वर्ग फुट में फैला हुआ है और मेकर्स के मुताबिक, ये हवेली सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि एक 'इमर्सिव, लिविंग, ब्रीदिंग स्पेस' है जो कहानी का एक अहम हिस्सा है।

इस फिल्म को मारुति ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि पीपल मीडिया फैक्ट्री और IVY एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस किया है। बता दें, इसकी शूटिंग 2022 में ही शुरू हो चुकी थी और अब प्रभास के फैंस 9 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

