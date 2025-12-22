प्री-रिलीज नंबर्स पर क्यों नहीं बोल रहे The Raja Saab के मेकर्स? टीजी विश्व प्रसाद ने बताई वजह

इससे पहले एक प्रेस नोट में फिल्म की टीम ने दावा किया था कि इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के केंद्र में एक विशाल हवेली होगी, जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखी गई। दरअसल, आर्ट डायरेक्टर राजीवन नांबियार द्वारा डिजाइन किया गया ये सेट 41,256 वर्ग फुट में फैला हुआ है और मेकर्स के मुताबिक, ये हवेली सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि एक 'इमर्सिव, लिविंग, ब्रीदिंग स्पेस' है जो कहानी का एक अहम हिस्सा है।