बॉलीवुड

दिल्ली ब्लास्ट के 13 दिन बाद शाहरुख खान ने दिया बयान, ये 4 लाइनें हुईं वायरल, लोग हुए इमोशनल

Shahrukh Khan On Delhi Blast: शाहरुख खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने लगभग 13 दिन बाद दिल्ली ब्लास्ट पर बयान दिया है। साथ ही कुछ ऐसी पंक्तियां सुनाई जिससे लोग भावुक हो उठे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 23, 2025

Shah Rukh Khan pays tribute to 2611, Pahalgam and Delhi blast

शाहरुख खान ने दिल्ली ब्लास्ट पर दिया इमोशनल बयान

Shahrukh Khan On Delhi Blast: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने इस हमले पर चिंता व्यक्त की थी। अब ऐसे में शाहरुख खान ने भी दिल्ली ब्लास्ट पर बयान दिया है। उन्होंने देश के बहादुर जवानों की वीरता को सलाम करते हुए शांति और इंसानियत का संदेश दिया है।

शाहरुख खान ने दिल्ली ब्लास्ट पर दिया भावुक बयान (Shahrukh Khan On 26/11 Pahalgam and Delhi blast)

शाहरुख खान ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 इवेंट में दिल्ली ब्लास्ट, 26/11 और पहलगाम अटैक पर बात की है। ऐसे में उन्होंने अपने भाषण से हर किसी का दिल जीत लिया। वायरल वीडियो में शाहरुख खान ने हाल ही में हुए आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, "26-11, पहलगाम में आतंकी हमला और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन।"

जवानों के लिए कही 4 खूबसूरत लाइनें (Shah Rukh Khan pays tribute to 26/11, Pahalgam and Delhi blast victims)

इसके बाद, शाहरुख खान ने देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए कुछ पंक्तियां सुनाई, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग भावुक हो उठे। शाहरुख खान ने कहा, "जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो? तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो? हल्के से मुस्कुरा कर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है।"

शहीदों के परिवार और पार्टनर पर बोले शाहरुख (26/11, Pahalgam and Delhi blast)

शाहरुख खान ने इस खास मौके पर शहीदों के परिवारों को भी सलाम किया। उन्होंने कहा, "आज ग्लोबल पीस ऑनर्स के इस मौके पर मैं पूरे देश की तरफ से शहीदों के परिवारों को भी सलाम करता हूं। उन मांओं को सलाम करना चाहता हूं जिनकी कोख ने इन बहादुर बेटों को जन्म दिया। उनके पिता जी के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं। उनके पार्टनर के हौसले को सलाम करना चाहता हूं क्योंकि जंग में वो थे पर लड़ाई आप सब ने भी लड़ी वो भी बेहद हिम्मत और जांबाजी के साथ।"

'शांति ही सही मायनों में क्रांति है'

अभिनेता ने शांति की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, "इस देश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं। हमारे अमन को हमसे छीन नहीं पाया है। क्योंकि जब तक इस देश के 'सुपर हीरोज आर गार्डिंग अस', तब तक हमारे मुल्क से अमन और शांति को दूर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।"

शाहरुख खान ने आगे कहा, "शांति ही है, जिसे बड़े-बड़े लोग खोजते हैं उसे पाना चाहते हैं। शांति से खूबसूरत कुछ नहीं, क्योंकि शांति से ही विचार जागते हैं। शांति ही सही मायनों में क्रांति है।" साथ ही शाहरुख ने लोगों से अपील की कि वे जाति-पात, भेदभाव को भूलकर इंसानियत के रास्ते पर चलें, ताकि देश की शांति के लिए वीरों की शहादत व्यर्थ न जाए।"

Updated on:

23 Nov 2025 08:49 am

Published on:

23 Nov 2025 08:41 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दिल्ली ब्लास्ट के 13 दिन बाद शाहरुख खान ने दिया बयान, ये 4 लाइनें हुईं वायरल, लोग हुए इमोशनल

