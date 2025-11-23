दिल्ली ब्लास्ट के 13 दिन बाद शाहरुख खान ने दिया बयान, ये 4 लाइनें हुईं वायरल, लोग हुए इमोशनल

इसके बाद, शाहरुख खान ने देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए कुछ पंक्तियां सुनाई, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग भावुक हो उठे। शाहरुख खान ने कहा, "जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो? तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो? हल्के से मुस्कुरा कर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है।"