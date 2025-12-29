हमें कोई हिला नहीं सकता… AP Dhillon के ‘KISS’ पर तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी

Tara Sutaria-AP Dhillon Kiss Controversy: मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों (AP Dhillon) और बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया (Tara Sutaria) इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसकी वजह है, इंटरनेट पर हो रहा वायरल क्लिप, जिसमें दोनों एक साथ डांस और फिर ‘किस’ करते हुए दिखाई दे रहे हैं! इसी ‘KISS’ मोमेंट को लेकर अब एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे नैरेटिव का रुख ही बदल दिया है। आखिर क्या कहा तारा ने? और क्यों उनके जवाब ने इस ‘फेक नैरेटिव’ को हिलाकर रख दिया? आइए सबकुछ जानते हैं।