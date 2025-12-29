29 दिसंबर 2025,

सोमवार

बॉलीवुड

हमें कोई हिला नहीं सकता… AP Dhillon के ‘KISS’ पर तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी

AP Dhillon Kiss Controversy: मशहूर सिंगर AP Dhillon के ‘KISS’ को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने वायरल क्लिप पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि… पढ़िए पूरी खबर।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 29, 2025

Tara Sutaria-AP Dhillon Kiss Controversy

AP Dhillon के ‘KISS’ पर मचा हुआ है बवाल! तारा सुतारिया ने वायरल क्लिप पर तोड़ी चुप्पी (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Tara Sutaria-AP Dhillon Kiss Controversy: मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों (AP Dhillon) और बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया (Tara Sutaria) इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसकी वजह है, इंटरनेट पर हो रहा वायरल क्लिप, जिसमें दोनों एक साथ डांस और फिर ‘किस’ करते हुए दिखाई दे रहे हैं! इसी ‘KISS’ मोमेंट को लेकर अब एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे नैरेटिव का रुख ही बदल दिया है। आखिर क्या कहा तारा ने? और क्यों उनके जवाब ने इस ‘फेक नैरेटिव’ को हिलाकर रख दिया? आइए सबकुछ जानते हैं।

तारा सुतारिया ने वायरल कॉन्सर्ट क्लिप को बताया ‘फेक नैरेटिव’

सोमवार को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एपी ढिल्लों (AP Dhillon) के हालिया शो की एक वीडियो पोस्ट की। वीडियो में वह शो के दौरान पंजाबी स्टार के पास जोरदार डांस करती दिखाई दे रही हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा- “ और जोर से… गर्व से एपी ढिल्लों और मैं साथ में हैं। वह मेरे फेवरेट हैं। क्या शानदार रात थी! मुंबई, हमारे गाने पर इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। आगे और भी म्यूजिक और यादों के लिए तैयार रहिएगा। झूठी बातें, क्लेवर एडिटिंग और लोगों के पेड PR कैंपेन हमें हिला नहीं सकते। आखिर में प्यार और सच ही जीतते हैं, इसलिए मजाक ट्रोल करने वालों का बना है।”

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में एपी ढिल्लों का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वह तारा सुतारिया को ‘किस’ कर रहे हैं। वीडियो के अगले कुछ हिस्सों में तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया को उनके और एपी ढिल्लों के बीच बढ़ती नजदीकियों से असहज दिखाया गया है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट पर हंगामा मच गया। कई लोगों ने तारा के स्टेज पर किए गए बर्ताव की आलोचना की, जबकि कुछ ने वीर के लिए हमदर्दी दिखाई।

सोशल मीडिया पर इस क्लिप पर बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ यूजर्स ने एपी ढिल्लों को गलत कहा, तो कुछ ने इसे सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस की कैमिस्ट्री बताया। इस पूरे वीडियो ने रिश्तों को लेकर अफवाहें और मीम्स दोनों को तेज कर दिया।

वहीं वीर ने इस पूरे मामले पर भी अपनी सफाई दी और बताया कि उनका जो ‘रिएक्शन वीडियो’ वायरल हुआ, वह असल में गलत तरीके से पेश किया गया था। उन्होंने लिखा, “मेरा रिएक्शन फुटेज तो किसी और गाने के दौरान का था।”

खबर शेयर करें:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हमें कोई हिला नहीं सकता… AP Dhillon के 'KISS' पर तारा सुतारिया ने तोड़ी चुप्पी

