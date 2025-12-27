OMG! AP ढिल्लों ने तारा सुतारिया को Kiss किया, वीर पहाड़िया का रिएक्शन देख उड़े सबके होश, वीडियो वायरल

Tara Sutaria AP Dhillon Concert (सोर्स: x )
Tara Sutaria AP Dhillon Concert: बॉलीवुड की एक्ट्रेस तारा सुतारिया एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में मुंबई में हुए एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में जो नजारा देखने को मिला, उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दी है। बता दें, स्टेज पर एपी ढिल्लों ने तारा को गले लगाया और गाल पर Kiss किया, जिसके बाद तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और अब वो वायरल हो रहा है।
दरअसल, तारा सुतारिया अपने बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ कॉन्सर्ट में पहुंची तारा को एपी ढिल्लों ने स्टेज पर इनवाइट किया। ब्लैक ड्रेस में स्टेज पर पहुंची तारा को एपी ने गर्मजोशी अंदाज में गले लगाया और उनके गाल पर Kiss भी किया। इसके बाद दोनों ने अपने फेमस गाने 'एक्सक्यूजेज' पर जमकर डांस किया। इस पूरे सीन को भीड़ में खड़े वीर पहाड़िया देख रहे थे, जिनका रिएक्शन सुर्खियों में है। वीडियो में वीर को एपी ढिल्लों को देखते हुए और थोड़ा टेंशन में भी देखा जा सकता है। हालांकि, इन सबके बाद भी वो एपी के गानों पर लिप-सिंक करते हुए नजर आए।
ये पहली बार नहीं है जब तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों एक साथ स्टेज पर नजर आए हैं। बता दें, इससे पहले पुणे में हुए एपी के कॉन्सर्ट में भी तारा उनके साथ डांस करती नजर आई थीं, तब भी वीर पहाड़िया उनके साथ थे और दोनों 'एक्सक्यूजेज' गाने के म्यूजिक वीडियो में भी साथ काम कर चुके हैं, जहां उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था।
इतना ही नहीं, तारा सुतारिया ने इसी साल अपने इंस्टाग्राम पर वीर पहाड़िया संग फोटोज पोस्ट कर अपने रिश्ते को कंफर्म किया था। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। तो वहीं, वीर पहाड़िया ने भी 'ट्रैवल + लीजर इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में तारा के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए बताया था कि पहली ही मुलाकात में वो तारा के प्यार में पड़ गए थे और तभी से दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब एपी ढिल्लों के साथ तारा के इस वायरल वीडियो और वीर पहाड़िया के रिएक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं।
