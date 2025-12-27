OMG! AP ढिल्लों ने तारा सुतारिया को Kiss किया, वीर पहाड़िया का रिएक्शन देख उड़े सबके होश, वीडियो वायरल

दरअसल, तारा सुतारिया अपने बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ कॉन्सर्ट में पहुंची तारा को एपी ढिल्लों ने स्टेज पर इनवाइट किया। ब्लैक ड्रेस में स्टेज पर पहुंची तारा को एपी ने गर्मजोशी अंदाज में गले लगाया और उनके गाल पर Kiss भी किया। इसके बाद दोनों ने अपने फेमस गाने 'एक्सक्यूजेज' पर जमकर डांस किया। इस पूरे सीन को भीड़ में खड़े वीर पहाड़िया देख रहे थे, जिनका रिएक्शन सुर्खियों में है। वीडियो में वीर को एपी ढिल्लों को देखते हुए और थोड़ा टेंशन में भी देखा जा सकता है। हालांकि, इन सबके बाद भी वो एपी के गानों पर लिप-सिंक करते हुए नजर आए।