27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

OMG! AP ढिल्लों ने तारा सुतारिया को Kiss किया, वीर पहाड़िया का रिएक्शन देख उड़े सबके होश, वीडियो वायरल

Tara Sutaria AP Dhillon Concert: स्टेज पर एपी ढिल्लों ने तारा सुतारिया को गले लगाया और गाल पर Kiss किया, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 27, 2025

Tara Sutaria AP Dhillon Concert

Tara Sutaria AP Dhillon Concert (सोर्स: x )

Tara Sutaria AP Dhillon Concert: बॉलीवुड की एक्ट्रेस तारा सुतारिया एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में मुंबई में हुए एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में जो नजारा देखने को मिला, उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दी है। बता दें, स्टेज पर एपी ढिल्लों ने तारा को गले लगाया और गाल पर Kiss किया, जिसके बाद तारा के बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और अब वो वायरल हो रहा है।

वीर पहाड़िया का रिएक्शन देख उड़े सबके होश

दरअसल, तारा सुतारिया अपने बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ कॉन्सर्ट में पहुंची तारा को एपी ढिल्लों ने स्टेज पर इनवाइट किया। ब्लैक ड्रेस में स्टेज पर पहुंची तारा को एपी ने गर्मजोशी अंदाज में गले लगाया और उनके गाल पर Kiss भी किया। इसके बाद दोनों ने अपने फेमस गाने 'एक्सक्यूजेज' पर जमकर डांस किया। इस पूरे सीन को भीड़ में खड़े वीर पहाड़िया देख रहे थे, जिनका रिएक्शन सुर्खियों में है। वीडियो में वीर को एपी ढिल्लों को देखते हुए और थोड़ा टेंशन में भी देखा जा सकता है। हालांकि, इन सबके बाद भी वो एपी के गानों पर लिप-सिंक करते हुए नजर आए।

ये पहली बार नहीं है जब तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों एक साथ स्टेज पर नजर आए हैं। बता दें, इससे पहले पुणे में हुए एपी के कॉन्सर्ट में भी तारा उनके साथ डांस करती नजर आई थीं, तब भी वीर पहाड़िया उनके साथ थे और दोनों 'एक्सक्यूजेज' गाने के म्यूजिक वीडियो में भी साथ काम कर चुके हैं, जहां उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था।

रिश्ते को किया कंफर्म

इतना ही नहीं, तारा सुतारिया ने इसी साल अपने इंस्टाग्राम पर वीर पहाड़िया संग फोटोज पोस्ट कर अपने रिश्ते को कंफर्म किया था। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। तो वहीं, वीर पहाड़िया ने भी 'ट्रैवल + लीजर इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में तारा के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए बताया था कि पहली ही मुलाकात में वो तारा के प्यार में पड़ गए थे और तभी से दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब एपी ढिल्लों के साथ तारा के इस वायरल वीडियो और वीर पहाड़िया के रिएक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

27 Dec 2025 12:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / OMG! AP ढिल्लों ने तारा सुतारिया को Kiss किया, वीर पहाड़िया का रिएक्शन देख उड़े सबके होश, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शूटिंग सेट पर लेट पहुंचते हैं सलमान खान? बैटल ऑफ गलवान की को-स्टार ने बताया सब

Chitrangda Singh on salman khan
बॉलीवुड

सलमान एलिजिबल हैं, मैं भी सिंगल हूं… अमीषा पटेल ने शादी पर किया बड़ा खुलासा

Ameesha Patel On Marriage With Salman Khan on his birthday
बॉलीवुड

17 फिल्में, 1700 करोड़ की कमाई और एक्टर सिर्फ एक, सलमान खान के नाम दर्ज है ये अनोखा रिकॉर्ड

Salman Khan 60th Birthday
मनोरंजन

रोमांस पर भारी पड़ा एक्शन, Dhurandhar ने बॉक्स ऑफिस पर छीनी अनन्या-कार्तिक की चमक

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri
बॉलीवुड

अक्षय खन्ना के ‘दृश्यम 3’ छोड़ते ही इस एक्टर की हुई एंट्री! अजय देवगन को देगा कांटे की टक्कर

Akshaye Khanna Exit after jaideep ahlawat grand entry in Drishyam 3 now big fight fans waiting
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.