Harman Sidhu Death: फेमस सिंगर की एक्सीडेंट में मौत, ट्रक ने मारी थी गाड़ी को टक्कर

पंजाबी सिंगर का हुआ निधन
Punjabi Singer Harman Sidhu Passed Away: मनोरंजन इंडस्ट्री पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मशहूर पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू का एक भयानक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। महज 37 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई है। जिससे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि सिंगर अब हमारे बीच नहीं रहे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरमन सिद्धू का दर्दनाक एक्सीडेंट शुक्रवार देर रात हुआ है। बताया जा रहा है कि हरमन सिद्धू रात करीब 12 बजे शूटिंग पूरी कर अपने गांव ख्याला कलीं वापस लौट रहे थे। इसी दौरान, उनकी गाड़ी की एक ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि सिंगर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सिंगर को आनन-फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां उन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने सूचना देते हुए कहा है कि सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद सिंगर के शव को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। बता दें, हरमन सिद्धू पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम थे। उन्हें उनके गाने 'पेपर या प्यार' से रातोंरात शोहरत मिली थी। यह गाना सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था, जिससे हरमन सिद्धू युवाओं के बीच काफी फेमस हो गए थे। इसके अलावा, हरमन सिद्धू ने पंजाब की मशहूर फीमेल सिंगर मिस पूजा के साथ भी कई हिट एल्बम सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे। 'लव मैरिज', 'थकेवन जट्टन दा', 'पई गया प्यार' और 'खुलियां खिड़कियां'।
हरमन सिद्धू ने अपने गानों और सादगी से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक खास जगह बना ली थी। उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। उनके फैंस उनकी तस्वीरें शेयर कर इस क्षति पर गहरा दुख जता रहे हैं। हरमन सिद्धू का इतनी कम उम्र में चले जाना म्यूजिक लवर्स के लिए एक बड़ी क्षति है।
