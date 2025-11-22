हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने सगाई और प्रेग्नेंसी की खबरों पर किया पोस्ट, बोलीं- मैं हर दिन…

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने किया पोस्ट
Mahieka Sharma Post: नताशा से तलाक के 1 साल बाद हार्दिक पांड्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, वह माहिका शर्मा जो एक मॉडल, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं। उनके साथ रिश्ते में हैं। दोनों अपनी कभी रोमांटिक फोटो तो कभी पूजा-पाठ करते हुए वीडियो शेयर करते रहते हैं। कहा जा रहा है कि कपल जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले खबर आई है कि दोनों ने सगाई कर ली है और माहिका प्रेग्नेंट हैं। इन्हीं खबरों पर अब खुद माहिका शर्मा ने पोस्ट किया है। जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है।
हार्दिक पांड्या और गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी को लेकर पोस्ट करते रहते हैं। अब इसी बीच माहिका ने इंटरनेट पर चल रही सगाई और प्रेग्नेंसी की खबरों पर जवाब दिया है और एक गुलाबी रंग का दिल बनाकर उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा, "मैं इंटरनेट पर देख रही हूं कि मेरी सगाई का फैसला हो चुका है, लेकिन मैं बता दूं मैं हर दिन अच्छी ज्वेलरी पहनती हूं।"
माहिका ने आगे एक और पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने एक लड़की को गुलाबी रंग की बच्चों वाली गाड़ी में बैठे दिखाया और लिखा, "क्या मैं प्रेग्नेंसी की खबरों से लड़ने के लिए इस गाड़ी में आ जाऊं?" माहिका शर्मा के ये दोनों पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं। यह पोस्ट उन खबरों के बीच आया है जब माहिका और हार्दिक का रिश्ता सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ऐसे में एक बार फिर लोगों का कहना है कि माहिका इन सभी पोस्ट के जरिए सगाई की खबरों को छुपाना चाहती हैं।
वहीं, हार्दिक पांड्या के फैंस उन्हें और माहिका को बधाइयां दे रहे हैं तो कई नताशा को हीरा और माहिका को सोना बता रहे हैं। बता दें, साल 2020 में हार्दिक पांड्या ने एक्ट्रेस और मॉडल नताशा स्तांकोविक से शादी की थी, वह शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं।
जिस वजह से कपल ने मैरिज को काफी सीक्रेट रखा था और बाद में धूमधाम से शादी की थी, लेकिन लगभग 4 साल बाद कपल के रिश्ते में खटास आ गई और 2024 में तलाक हो गया। अब नताशा की जगह हार्दिक की जिंदगी में माहिका ने ले ली है और यही वजह है कि लोग नताशा और माहिका की तुलना कर रहे हैं।
