हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने सगाई और प्रेग्नेंसी की खबरों पर किया पोस्ट, बोलीं- मैं हर दिन…

Mahieka Sharma Post: नताशा से तलाक के 1 साल बाद हार्दिक पांड्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, वह माहिका शर्मा जो एक मॉडल, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं। उनके साथ रिश्ते में हैं। दोनों अपनी कभी रोमांटिक फोटो तो कभी पूजा-पाठ करते हुए वीडियो शेयर करते रहते हैं। कहा जा रहा है कि कपल जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले खबर आई है कि दोनों ने सगाई कर ली है और माहिका प्रेग्नेंट हैं। इन्हीं खबरों पर अब खुद माहिका शर्मा ने पोस्ट किया है। जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है।