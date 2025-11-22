Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने सगाई और प्रेग्नेंसी की खबरों पर किया पोस्ट, बोलीं- मैं हर दिन…

Hardik Pandya Mahieka Sharma Post On Engagement: हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने सगाई और प्रेग्नेंसी की खबरों चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने बड़ी सच्चाई बताते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 22, 2025

Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma Post

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने किया पोस्ट

Mahieka Sharma Post: नताशा से तलाक के 1 साल बाद हार्दिक पांड्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, वह माहिका शर्मा जो एक मॉडल, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं। उनके साथ रिश्ते में हैं। दोनों अपनी कभी रोमांटिक फोटो तो कभी पूजा-पाठ करते हुए वीडियो शेयर करते रहते हैं। कहा जा रहा है कि कपल जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले खबर आई है कि दोनों ने सगाई कर ली है और माहिका प्रेग्नेंट हैं। इन्हीं खबरों पर अब खुद माहिका शर्मा ने पोस्ट किया है। जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है।

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड ने किया सगाई की खबरों पर पोस्ट (Hardik Pandya Girlfriend Mahieka Sharma)

हार्दिक पांड्या और गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी को लेकर पोस्ट करते रहते हैं। अब इसी बीच माहिका ने इंटरनेट पर चल रही सगाई और प्रेग्नेंसी की खबरों पर जवाब दिया है और एक गुलाबी रंग का दिल बनाकर उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा, "मैं इंटरनेट पर देख रही हूं कि मेरी सगाई का फैसला हो चुका है, लेकिन मैं बता दूं मैं हर दिन अच्छी ज्वेलरी पहनती हूं।"

माहिका ने बताया रोज पहनती हूं अच्छी ज्वेलरी (Mahieka Sharma Post On Engagement And Pregnancy)

माहिका ने आगे एक और पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने एक लड़की को गुलाबी रंग की बच्चों वाली गाड़ी में बैठे दिखाया और लिखा, "क्या मैं प्रेग्नेंसी की खबरों से लड़ने के लिए इस गाड़ी में आ जाऊं?" माहिका शर्मा के ये दोनों पोस्ट धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं। यह पोस्ट उन खबरों के बीच आया है जब माहिका और हार्दिक का रिश्ता सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ऐसे में एक बार फिर लोगों का कहना है कि माहिका इन सभी पोस्ट के जरिए सगाई की खबरों को छुपाना चाहती हैं।

नताशा से तलाक के बाद हार्दिक की जिंदगी में आई माहिका (Hardik Pandya And Natasa Divorce)

वहीं, हार्दिक पांड्या के फैंस उन्हें और माहिका को बधाइयां दे रहे हैं तो कई नताशा को हीरा और माहिका को सोना बता रहे हैं। बता दें, साल 2020 में हार्दिक पांड्या ने एक्ट्रेस और मॉडल नताशा स्तांकोविक से शादी की थी, वह शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं।

जिस वजह से कपल ने मैरिज को काफी सीक्रेट रखा था और बाद में धूमधाम से शादी की थी, लेकिन लगभग 4 साल बाद कपल के रिश्ते में खटास आ गई और 2024 में तलाक हो गया। अब नताशा की जगह हार्दिक की जिंदगी में माहिका ने ले ली है और यही वजह है कि लोग नताशा और माहिका की तुलना कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट संग फोन कॉल, दिखाया इंडस्ट्री का असली चेहरा
बॉलीवुड
Divya Khosla Kumar leaked call recording with Mukesh Bhatt

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Entertainment

Updated on:

22 Nov 2025 08:56 am

Published on:

22 Nov 2025 08:52 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने सगाई और प्रेग्नेंसी की खबरों पर किया पोस्ट, बोलीं- मैं हर दिन…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बॉलीवुड में मचा हड़कंप! ओरी के बाद 252 करोड़ की ड्रग्स रैकेट में एक और स्टारकिड का नाम आया सामने

Siddhanth Kapoor name comes up in 252 crores drug case
बॉलीवुड

War 2: ऋतिक रोशन ने खुद उड़ाया अपनी फ्लॉप फिल्म ‘वॉर 2’ का मजाक! बोले- मेरी पिछली मूवी तो…

Hrithik Roshan On War 2 failure get satire video viral on social media
बॉलीवुड

ग्राउंड पर घुटने टेक मंगेतर ने किया प्रपोज, जानिए स्मृति मंधाना के लिए क्यों खास है ये स्टेडियम

Smriti Mandhana- Palash Muchhal Wedding
बॉलीवुड

हॉलीवुड के सुपरहीरो के लिए खतरे की घंटी! हिंदी सिनेमा में तेजी से बदल रहा है ये ट्रेंड

Hollywood vs Bollywood Super Hero
बॉलीवुड

ये ‘इंडियन ब्यूटी’ नहीं है… जब रंगभेद की शिकार बनी भारत की ये मिस वर्ल्ड?

Miss World Diana Hayden Story
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.