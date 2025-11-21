दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट संग फोन कॉल, दिखाया इंडस्ट्री का असली चेहरा

दिव्या खोसला ने यह पूरी रिकॉर्डिंग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। रिकॉर्डिंग में दिव्या, मुकेश भट्ट से सीधे पूछती हैं, "सावी' और 'जिगरा' के विवाद पर आपने मेरे खिलाफ कुछ बोला है क्या कि मैंने छिछोरी हरकत की है। आपने ऐसा क्यों कहा?" इस पर मुकेश भट्ट साफ इनकार करते हुए कहते हैं, "मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की। ये सारी प्लानिंग की गई है। मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा। ये तुम्हारे बर्थडे के हिसाब से प्लान किया गया है, लेकिन इससे मेरी और तुम्हारी रिलेशनशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम किसी की बातों में मत आना।"