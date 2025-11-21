दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट संग फोन कॉल, दिखाया इंडस्ट्री का असली चेहरा

दिव्या खोसला कुमार ने मुकेश भट्ट संग बातचती का ऑडियो किया ली
Divya Khosla Mukesh Bhatt: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह बेबाक बयान भी देती रहती हैं। वहीं, साल 2024 में फिल्म सावी आई थी, उसी को लेकर दिव्या ने दावा किया था कि आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म 'जिगरा' उनकी फिल्म सावी की कॉपी है। इसके बाद, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि फिल्म 'सावी' के निर्माता मुकेश भट्ट ने दिव्या के आरोप को 'पब्लिसिटी स्टंट' बताया और कहा था कि आलिया को कॉपी की जरूरत नहीं है।
ऐसे में दिव्या ने मुकेश भट्ट से फोन कॉल पर अपने ऊपर लगे 'छिछोरी हरकत' और पब्लिसिटी स्टंट के आरोपों पर बातचीत की। जिसके बाद उन्होंने फोन कॉल को रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।
दिव्या खोसला ने यह पूरी रिकॉर्डिंग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। रिकॉर्डिंग में दिव्या, मुकेश भट्ट से सीधे पूछती हैं, "सावी' और 'जिगरा' के विवाद पर आपने मेरे खिलाफ कुछ बोला है क्या कि मैंने छिछोरी हरकत की है। आपने ऐसा क्यों कहा?" इस पर मुकेश भट्ट साफ इनकार करते हुए कहते हैं, "मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की। ये सारी प्लानिंग की गई है। मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा। ये तुम्हारे बर्थडे के हिसाब से प्लान किया गया है, लेकिन इससे मेरी और तुम्हारी रिलेशनशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम किसी की बातों में मत आना।"
इस रिकॉर्डिंग को शेयर करते हुए दिव्या ने एक लंबा कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री का असली चेहरा लोगों को दिखाया। दिव्या ने लिखा, "मैं इस खुलासे से हैरान हूं। हाल ही में मुझे जो पता चला है, वो परेशान करने वाला और दिल दहला देने वाला है। भारी मन के साथ इस सच्चाई को लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी था। खासकर उन कलाकारों और फैंस के लिए जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लॉबिंग और गेट कीपिंग का सामना किया है।"
दिव्या ने आगे लिखा, "मेरे पास मिस्टर मुकेश भट्ट और मेरी बातचीत का ऑडियो शेयर करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, जिससे आपको पता चल सके कि कुछ लोगों के ग्रुप करियर बर्बाद करने असली टैलेंट को बाहर करने में लगे रहते हैं। इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब समय आ गया है कि हम आवाज उठाए और इंडस्ट्री के माफिया को बेनकाब करें। मैं आवाज उठाऊंगी और इसका डटकर मुकाबला करूंगी।"
