Toxic के पोस्टर ने मचा दी है सनसनी, अब तक का सबसे बोल्ड लुक में नजर आई एक्ट्रेस

Kiara Advan Film Toxic (सोर्स: X)
Kiara Advan Film Toxic: फिल्मी इंडस्ट्री में हमेशा से अपनी दमदार रोल और परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाने वाली कियारा आडवाणी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं। बता दें, 'रॉकिंग स्टार' यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' के मेकर्स ने रविवार को कियारा का नया लुक शेयर किया है। इस फिल्म में कियारा 'नादिया' नाम के रोल में नजर आने वाली है, जो एक बड़े सर्कस स्टेज के बीच नंगे पैर खड़ी हैं। उनका ये बोल्ड लुक ब्लैक कॉर्सेट स्टाइल चोली और थाई-हाई स्लिट वाले गाउन में क्लासिक ग्लैमर और नॉयर सेंसिबिलिटी के साथ फैंस का भी ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।
कियारा की इस फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास ने किया और परफॉर्मेंस को लेकर कहा, 'कुछ परफॉर्मेंस सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं होते, वे कलाकार को एक नया मोड़ देते हैं। टॉक्सिक में कियारा ने स्क्रीन पर जो कमाल दिखाया है, वो एक बड़ा बदलाव है। एक निर्देशक होने के नाते मुझे उनकी मेहनत, भरोसा और इस सफर पर प्राउड फिल हो रहा है।"
फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में कियारा के अलावा कई बड़ी हस्तियां भी मेन रोल में दिखाई देंगी, जिनमें साउथ की सुपरस्टार नयनतारा, बॉलीवुड की तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, टोविनो थॉमस, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर शामिल हैं। इस फिल्म को यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखा है और इसे 29 मार्च, 2026 को रिलीज किया जाने वाला है।
इतना ही नहीं, फिल्म की टेक टीम भी किसी बड़ी फिल्म से कम नहीं है। नेशनल अवॉर्ड विजेता राजीव रवि सिनेमैटोग्राफर हैं, रवि बसरूर संगीत बना रहे हैं, उज्ज्वल कुलकर्णी एडिटिंग देख रहे हैं और टीपी आबिद प्रोडक्शन डिजाइन कर रहे हैं। साथ ही, एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड के फेमस स्टंट डायरेक्टर जेजे पेरी (जॉन विक) के साथ नेशनल अवॉर्ड विजेता अंबरीव ने मिलकर डिजाइन किए हैं, जो फिल्म में और भी रोमांचक मोड़ जोड़ेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग