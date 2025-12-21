Toxic के पोस्टर ने मचा दी है सनसनी, अब तक का सबसे बोल्ड लुक में नजर आई एक्ट्रेस

Kiara Advan Film Toxic: फिल्मी इंडस्ट्री में हमेशा से अपनी दमदार रोल और परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाने वाली कियारा आडवाणी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं। बता दें, 'रॉकिंग स्टार' यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' के मेकर्स ने रविवार को कियारा का नया लुक शेयर किया है। इस फिल्म में कियारा 'नादिया' नाम के रोल में नजर आने वाली है, जो एक बड़े सर्कस स्टेज के बीच नंगे पैर खड़ी हैं। उनका ये बोल्ड लुक ब्लैक कॉर्सेट स्टाइल चोली और थाई-हाई स्लिट वाले गाउन में क्लासिक ग्लैमर और नॉयर सेंसिबिलिटी के साथ फैंस का भी ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।