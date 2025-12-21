21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Toxic के पोस्टर ने मचा दी है सनसनी, अब तक का सबसे बोल्ड लुक में नजर आई एक्ट्रेस

Kiara Advan Film: Toxic के पोस्टर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्टर में एक्ट्रेस का सबसे बोल्ड और ग्लैमरस लुक देखने को मिला है, जिसने उनकी छवि को एक नया मोड दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 21, 2025

Kiara Advan Film Toxic

Kiara Advan Film Toxic (सोर्स: X)

Kiara Advan Film Toxic: फिल्मी इंडस्ट्री में हमेशा से अपनी दमदार रोल और परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाने वाली कियारा आडवाणी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं। बता दें, 'रॉकिंग स्टार' यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' के मेकर्स ने रविवार को कियारा का नया लुक शेयर किया है। इस फिल्म में कियारा 'नादिया' नाम के रोल में नजर आने वाली है, जो एक बड़े सर्कस स्टेज के बीच नंगे पैर खड़ी हैं। उनका ये बोल्ड लुक ब्लैक कॉर्सेट स्टाइल चोली और थाई-हाई स्लिट वाले गाउन में क्लासिक ग्लैमर और नॉयर सेंसिबिलिटी के साथ फैंस का भी ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

अब तक का सबसे बोल्ड लुक में नजर आई एक्ट्रेस

कियारा की इस फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास ने किया और परफॉर्मेंस को लेकर कहा, 'कुछ परफॉर्मेंस सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं होते, वे कलाकार को एक नया मोड़ देते हैं। टॉक्सिक में कियारा ने स्क्रीन पर जो कमाल दिखाया है, वो एक बड़ा बदलाव है। एक निर्देशक होने के नाते मुझे उनकी मेहनत, भरोसा और इस सफर पर प्राउड फिल हो रहा है।"

फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' में कियारा के अलावा कई बड़ी हस्तियां भी मेन रोल में दिखाई देंगी, जिनमें साउथ की सुपरस्टार नयनतारा, बॉलीवुड की तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, टोविनो थॉमस, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर शामिल हैं। इस फिल्म को यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखा है और इसे 29 मार्च, 2026 को रिलीज किया जाने वाला है।

नेशनल अवॉर्ड विजेता

इतना ही नहीं, फिल्म की टेक टीम भी किसी बड़ी फिल्म से कम नहीं है। नेशनल अवॉर्ड विजेता राजीव रवि सिनेमैटोग्राफर हैं, रवि बसरूर संगीत बना रहे हैं, उज्ज्वल कुलकर्णी एडिटिंग देख रहे हैं और टीपी आबिद प्रोडक्शन डिजाइन कर रहे हैं। साथ ही, एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड के फेमस स्टंट डायरेक्टर जेजे पेरी (जॉन विक) के साथ नेशनल अवॉर्ड विजेता अंबरीव ने मिलकर डिजाइन किए हैं, जो फिल्म में और भी रोमांचक मोड़ जोड़ेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Published on:

21 Dec 2025 05:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Toxic के पोस्टर ने मचा दी है सनसनी, अब तक का सबसे बोल्ड लुक में नजर आई एक्ट्रेस

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आप उंगली नहीं उठा सकते… जावेद अख्तर की टिप्पणी पर जाकिर खान ने किया पलटवार

आप उंगली नहीं उठा सकते... जावेद अख्तर की टिप्पणी पर जाकिर खान ने किया पलटवार
बॉलीवुड

मेरे पास पैसे नहीं… मानहानि केस पर रोते हुए कुमार सानू की एक्स-वाइफ ने तोड़ी चुप्पी

मैं सानू से रिक्वेस्ट करती हूं, मत करो... मानहानि केस पर पहली बार खुलकर बोलीं कुमार सानू की एक्स-वाइफ रीता भट्टाचार्य
बॉलीवुड

एक डायलॉग, कई टेक और घोड़े की लात, Sholay के इस सीन की शूटिंग में आईं कई मुश्किलें

एक डायलॉग, कई टेक और घोड़े की लात, Sholay के इस सीन की शूटिंग में आईं कई मुश्किलें
बॉलीवुड

गोविंदा ने इन 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को किया था रिजेक्ट, कर देते Yes तो होते ‘सुपरस्टार’

Govinda 62th Birthday actor rejected this 3 blockbuster movies if he yes now he is superstar
बॉलीवुड

सिर्फ 7 एपिसोड, लेकिन मजा भरपूर, 4 सहेलियों की कहानी OTT पर बनी सबकी फेवरेट

सिर्फ 7 एपिसोड, लेकिन मजा भरपूर, 4 सहेलियों की कहानी OTT पर बनी सबकी फेवरेट
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.