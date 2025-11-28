Sidharth Malhotra and Kiara Advani: सिद्धार्थ-कियारा ने दिखाई बेटी की पहली झलक, नाम भी किया रिवील

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 15 जुलाई को पेरेंट्स बने थे। ऐसे में लगभग 5 महीने बाद कियारा आडवाणी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बेटी के साथ एक दिल छू लेने वाली तस्वीर शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने बेटी के नाम का भी खुलासा किया। एक्ट्रेस ने भावुक होते हुए लिखा, "हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी बाहों तक। हमारा आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी... सरायाह मल्होत्रा।" कपल ने पोस्ट में ही बेटी के पैरों की भी झलक फैंस को दिखाई है। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई।