बॉलीवुड

Sidharth Malhotra and Kiara Advani: सिद्धार्थ-कियारा ने दिखाई बेटी की पहली झलक, नाम भी किया रिवील

Sidharth Malhotra and Kiara Advani: कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी नन्ही बेटी की पहली झलक और उसका नाम फैंस को बता दिया है। साथ ही उसके नाम का मतलब भी सामने आ गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 28, 2025

Sidharth Malhotra and Kiara Advani Revealed their Daughter first picture and name

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने दिखाई बेटी की पहली झलक

Sidharth Malhotra and Kiara Advani Revealed Daughter Name: बॉलीवुड के पावर कपल कहे जाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने अपनी बेटी की पहली झलक और उसका नाम बता दिया है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर कपल की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें बधाई भी दे रहे हैं।

सिद्धार्थ और कियारा ने दिखाई बेटी की झलक (Sidharth Malhotra and Kiara Advani)

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 15 जुलाई को पेरेंट्स बने थे। ऐसे में लगभग 5 महीने बाद कियारा आडवाणी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बेटी के साथ एक दिल छू लेने वाली तस्वीर शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने बेटी के नाम का भी खुलासा किया। एक्ट्रेस ने भावुक होते हुए लिखा, "हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी बाहों तक। हमारा आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी... सरायाह मल्होत्रा।" कपल ने पोस्ट में ही बेटी के पैरों की भी झलक फैंस को दिखाई है। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की बेटी के नाम का क्या है मतलब?

सिद्धार्थ और कियारा ने अपनी बेटी के लिए जो नाम 'सरायाह' चुना है, उसका मतलब बेहद खास है। यह शब्द हिब्रू भाषा से आया है, जिसका अर्थ है 'ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन पाना' या 'भगवान का राज'। यह नाम ऐसी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है जो सुरक्षित, संरक्षित और आशीर्वाद से घिरी हुई हो।

15 जुलाई को किया था बेटी के जन्म का ऐलान (Sidharth Malhotra and Kiara Advani Revealed Daughter Name)

बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा ने 15 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी बच्ची के आगमन की घोषणा की थी। उन्होंने लिखा था, "हमारा दिल भर गया है और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। हमें एक बच्ची का आशीर्वाद मिला है। कियारा और सिद्धार्थ।" इस ऐलान के तुरंत बाद, दोनों ने मीडिया और फोटोग्राफरों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया था कि वे उनके बच्चे की तस्वीरें न क्लिक करें।

जैसलमेर में की थी सिद्धार्थ-कियारा ने शादी (Sidharth Malhotra and Kiara Advani Marriage)

सिद्धार्थ और कियारा ने साल 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शाही अंदाज में शादी की थी। उनकी लव स्टोरी साल 2021 की हिट फिल्म 'शेरशाह' में साथ काम करने के दौरान शुरू हुई थी।

कपल का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो कियारा आडवाणी को आखिरी बार स्पाई एक्शन थ्रिलर 'वॉर 2' में देखा गया था, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर भी लीड रोल में थे। माना जा रहा है कि अब कियारा, रणवीर सिंह के साथ 'डॉन' रीमेक में नजर आएंगी। वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा को हाल ही में 'परम सुंदरी' फिल्म में देखा गया था, जो 29 अगस्त को रिलीज हुई थी। उनकी अगली फिल्म तमन्ना भाटिया के साथ एक हॉरर मूवी बताई जा रही है।

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

कियारा आडवाणी

सिद्धार्थ मल्‍होत्रा

Updated on:

28 Nov 2025 12:20 pm

Published on:

28 Nov 2025 12:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Sidharth Malhotra and Kiara Advani: सिद्धार्थ-कियारा ने दिखाई बेटी की पहली झलक, नाम भी किया रिवील

