Sidharth Malhotra and Kiara Advani: सिद्धार्थ-कियारा ने दिखाई बेटी की पहली झलक, नाम भी किया रिवील

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने दिखाई बेटी की पहली झलक
Sidharth Malhotra and Kiara Advani Revealed Daughter Name: बॉलीवुड के पावर कपल कहे जाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने अपनी बेटी की पहली झलक और उसका नाम बता दिया है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर कपल की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें बधाई भी दे रहे हैं।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 15 जुलाई को पेरेंट्स बने थे। ऐसे में लगभग 5 महीने बाद कियारा आडवाणी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बेटी के साथ एक दिल छू लेने वाली तस्वीर शेयर की है। इस पोस्ट में उन्होंने बेटी के नाम का भी खुलासा किया। एक्ट्रेस ने भावुक होते हुए लिखा, "हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी बाहों तक। हमारा आशीर्वाद, हमारी राजकुमारी... सरायाह मल्होत्रा।" कपल ने पोस्ट में ही बेटी के पैरों की भी झलक फैंस को दिखाई है। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई।
सिद्धार्थ और कियारा ने अपनी बेटी के लिए जो नाम 'सरायाह' चुना है, उसका मतलब बेहद खास है। यह शब्द हिब्रू भाषा से आया है, जिसका अर्थ है 'ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन पाना' या 'भगवान का राज'। यह नाम ऐसी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है जो सुरक्षित, संरक्षित और आशीर्वाद से घिरी हुई हो।
बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा ने 15 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी बच्ची के आगमन की घोषणा की थी। उन्होंने लिखा था, "हमारा दिल भर गया है और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। हमें एक बच्ची का आशीर्वाद मिला है। कियारा और सिद्धार्थ।" इस ऐलान के तुरंत बाद, दोनों ने मीडिया और फोटोग्राफरों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया था कि वे उनके बच्चे की तस्वीरें न क्लिक करें।
सिद्धार्थ और कियारा ने साल 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शाही अंदाज में शादी की थी। उनकी लव स्टोरी साल 2021 की हिट फिल्म 'शेरशाह' में साथ काम करने के दौरान शुरू हुई थी।
वर्कफ्रंट की बात करें तो कियारा आडवाणी को आखिरी बार स्पाई एक्शन थ्रिलर 'वॉर 2' में देखा गया था, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर भी लीड रोल में थे। माना जा रहा है कि अब कियारा, रणवीर सिंह के साथ 'डॉन' रीमेक में नजर आएंगी। वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा को हाल ही में 'परम सुंदरी' फिल्म में देखा गया था, जो 29 अगस्त को रिलीज हुई थी। उनकी अगली फिल्म तमन्ना भाटिया के साथ एक हॉरर मूवी बताई जा रही है।
