25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बॉलीवुड

‘Welcome To The Jungle’ में अक्षय कुमार का डबल रोल, पूरी स्टारकास्ट की पहली झलक आई सामने

Welcome To The Jungle: अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म ‘Welcome To The Jungle’ में उन्हें डबल रोल में देखा जाएगा, जो फिल्म की खास बात है। इस कॉमेडी-एडवेंचर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट की पहली झलक भी सामने आ गई है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 25, 2025

Welcome To The Jungle

Welcome To The Jungle (सोर्स: x)

Welcome To The Jungle: बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार की मच-अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग आखिरकार पूरी हो गई है। क्रिसमस के खास अवसर पर अक्षय ने एक धमाकेदार वीडियो शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी है, जिसमें वो खुद डबल रोल में नजर आ रहे हैं और फिल्म की लंबी-चौड़ी स्टारकास्ट भी नजर आई हैं। बता दें, अक्षय कुमार हर साल अपनी फिल्मों की घोषणा पहले ही कर देते हैं, जिससे फैंस को उनकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' भी उन्हीं में से एक है, जिस पर वो लंबे समय से काम कर रहे थे।

पूरी स्टारकास्ट की पहली झलक आई सामने

बता दें, अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। इस वीडियो में सबसे मजेदार बात ये है कि अक्षय का डबल रोल है, जिसमें से पहले लुक में वो सफेद बालों के साथ काफी उम्रदराज नजर आ रहे हैं, तो दूसरे में अपनी चिर-परिचित युवा अवतार में दिख रहे हैं और पूरी स्टारकास्ट आर्मी की वर्दी में सजी, 'वेलकम' के थीम सॉन्ग और 'जिंगल बेल्स' की धुन पर कदमताल करती नजर आई है।

वीडियो शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा, "वेलकम टू द जंगल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।" उन्होंने आगे अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया "मैं कभी भी इतनी बड़ी टीम का हिस्सा नहीं रहा। हम आपको अपना तोहफा देने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काम पूरा हो गया, दोस्तों! इसे सच करने में शामिल सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है।"

कॉमेडी-एक्शन फिल्म

दरअसल, 'वेलकम टू द जंगल' की स्टारकास्ट सचमुच विशाल है, जिसमें करीब 18-20 बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार के अलावा, फिल्म में सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, लारा दत्ता, तुषार कपूर और पुनीत इस्सर जैसे कई जाने-माने चेहरे मेन रोल निभाते दिखेंगे। अक्षय कुमार अपनी हर साल कई फिल्में लाने के लिए जाने जाते हैं और 'वेलकम टू द जंगल' भी उनके फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होने वाली है। अब दर्शकों को 2026 में इस कॉमेडी-एक्शन फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार है।

