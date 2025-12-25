‘Welcome To The Jungle’ में अक्षय कुमार का डबल रोल, पूरी स्टारकास्ट की पहली झलक आई सामने

Welcome To The Jungle: बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार की मच-अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग आखिरकार पूरी हो गई है। क्रिसमस के खास अवसर पर अक्षय ने एक धमाकेदार वीडियो शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी है, जिसमें वो खुद डबल रोल में नजर आ रहे हैं और फिल्म की लंबी-चौड़ी स्टारकास्ट भी नजर आई हैं। बता दें, अक्षय कुमार हर साल अपनी फिल्मों की घोषणा पहले ही कर देते हैं, जिससे फैंस को उनकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' भी उन्हीं में से एक है, जिस पर वो लंबे समय से काम कर रहे थे।