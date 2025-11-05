‘मैं पहले मर जाऊं तो क्या करोगे..’ ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से पूछा था ये सवाल, एक्टर ने दिया अनोखा जवाब

ट्विंकल खन्ना ने सुनाया अक्षय कुमार संग एक किस्सा
Twinkle Khanna Akshay Kumar: फिल्म 'मेला' की फेम एक्ट्रेस और अब एक राइटर बन चुकी ट्विंकल खन्ना और खिलाड़ी कुमार की जोड़ी बॉलीवुड में कपल गोल्स से मशहूर है और उनके बीच मस्ती मजाक, नोक-झोंक उनके प्यार का एक बड़ा सबूत है। इसी बीच अब ट्विंकल खन्ना का एक पुराना किस्सा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पति अक्षय कुमार से पूछा था कि अगर उनकी मौत पहले हो जाए तो क्या होगा। इसका जवाब अक्षय कुमार ने शानदार दिया था।
'टाइम्स ऑफ इंडिया' के लिए लिखे अपने एक कॉलम में ट्विंकल ने यह मजेदार किस्सा शेयर किया था। यह वाक्या एक वेकेशन (छुट्टियों) के दौरान का है, जब दोनों एक प्रकृति भ्रमण (Nature Tour) पर थे। इस दौरान जो कपल के साथ उनका गाइड था उसने उन्हें 'टिक-टिक' नाम के एक पक्षी प्रजाति के बारे में बताया, जो अपने साथी की मौत के बाद खुद भी जहरीली घास खाकर मर जाता है। इसी बात पर ट्विंकल ने अक्षय कुमार से मजाक में कहा, 'अच्छा सुनो, अगर मैं पहले मर जाऊं, तो तुम भी जहरीली घास खा लेना।"
ट्विंकल ने आगे बताया कि मैंने फिर मजाक को बढ़ाते हुए अक्षय को चेतावनी दे डाली कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया और दूसरी शादी कर ली, तो मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी को तुम्हारे साथ घूमता देखूंगी, तो मैं वादा करती हूं कि मैं भूत बनकर आऊंगी और तुम दोनों को परेशान कर दूंगी।"
ट्विंकल की इस मजाकिया धमकी पर अक्षय कुमार ने भी रिएक्शन दिया था। ट्विंकल ने लिखा, "उन्होंने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, 'मैं अभी वह जहरीली घास खाना चाहता हूं, कम से कम तब मुझे ये सब बकवास तो नहीं सुननी पड़ेगी।" बता दें, साल 2001 में दोनों की शादी हुई थी, जिसके बाद कपल दो बच्चों के माता-पिता बने।
