‘मैं पहले मर जाऊं तो क्या करोगे..’ ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से पूछा था ये सवाल, एक्टर ने दिया अनोखा जवाब

'टाइम्स ऑफ इंडिया' के लिए लिखे अपने एक कॉलम में ट्विंकल ने यह मजेदार किस्सा शेयर किया था। यह वाक्या एक वेकेशन (छुट्टियों) के दौरान का है, जब दोनों एक प्रकृति भ्रमण (Nature Tour) पर थे। इस दौरान जो कपल के साथ उनका गाइड था उसने उन्हें 'टिक-टिक' नाम के एक पक्षी प्रजाति के बारे में बताया, जो अपने साथी की मौत के बाद खुद भी जहरीली घास खाकर मर जाता है। इसी बात पर ट्विंकल ने अक्षय कुमार से मजाक में कहा, 'अच्छा सुनो, अगर मैं पहले मर जाऊं, तो तुम भी जहरीली घास खा लेना।"