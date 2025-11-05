Patrika LogoSwitch to English

‘मैं पहले मर जाऊं तो क्या करोगे..’ ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से पूछा था ये सवाल, एक्टर ने दिया अनोखा जवाब

Twinkle Khanna: ट्विंकल खन्ना ने पति अक्षय कुमार से पूछा था कि अगर वह पहले मर जाएं तो एक्टर क्या करेंगे? जो अक्षय कुमार ने जवाब दिया था वह काफी पॉपुलर हुआ था। आज फिर वह किस्सा वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 05, 2025

Twinkle Khanna asked akshay kumar

ट्विंकल खन्ना ने सुनाया अक्षय कुमार संग एक किस्सा

Twinkle Khanna Akshay Kumar: फिल्म 'मेला' की फेम एक्ट्रेस और अब एक राइटर बन चुकी ट्विंकल खन्ना और खिलाड़ी कुमार की जोड़ी बॉलीवुड में कपल गोल्स से मशहूर है और उनके बीच मस्ती मजाक, नोक-झोंक उनके प्यार का एक बड़ा सबूत है। इसी बीच अब ट्विंकल खन्ना का एक पुराना किस्सा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पति अक्षय कुमार से पूछा था कि अगर उनकी मौत पहले हो जाए तो क्या होगा। इसका जवाब अक्षय कुमार ने शानदार दिया था।

ट्विंकल खन्ना ने सुनाया था अक्षय को लेकर एक किस्सा (Twinkle Khanna Akshay Kumar)

'टाइम्स ऑफ इंडिया' के लिए लिखे अपने एक कॉलम में ट्विंकल ने यह मजेदार किस्सा शेयर किया था। यह वाक्या एक वेकेशन (छुट्टियों) के दौरान का है, जब दोनों एक प्रकृति भ्रमण (Nature Tour) पर थे। इस दौरान जो कपल के साथ उनका गाइड था उसने उन्हें 'टिक-टिक' नाम के एक पक्षी प्रजाति के बारे में बताया, जो अपने साथी की मौत के बाद खुद भी जहरीली घास खाकर मर जाता है। इसी बात पर ट्विंकल ने अक्षय कुमार से मजाक में कहा, 'अच्छा सुनो, अगर मैं पहले मर जाऊं, तो तुम भी जहरीली घास खा लेना।"

'तुम्हारी दूसरी पत्नी को मैं भूत बनकर डराऊंगी' (Twinkle Khanna share incident with akshay kumar)

ट्विंकल ने आगे बताया कि मैंने फिर मजाक को बढ़ाते हुए अक्षय को चेतावनी दे डाली कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया और दूसरी शादी कर ली, तो मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी को तुम्हारे साथ घूमता देखूंगी, तो मैं वादा करती हूं कि मैं भूत बनकर आऊंगी और तुम दोनों को परेशान कर दूंगी।"

अक्षय का जवाब सुनकर हंस पड़ेंगे आप

ट्विंकल की इस मजाकिया धमकी पर अक्षय कुमार ने भी रिएक्शन दिया था। ट्विंकल ने लिखा, "उन्होंने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, 'मैं अभी वह जहरीली घास खाना चाहता हूं, कम से कम तब मुझे ये सब बकवास तो नहीं सुननी पड़ेगी।" बता दें, साल 2001 में दोनों की शादी हुई थी, जिसके बाद कपल दो बच्चों के माता-पिता बने।

