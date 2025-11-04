Diane Ladd Dies: फेमस एक्ट्रेस का निधन, बेटी ने किया इमोशनल पोस्ट

डायने लैड को उनके लंबे करियर के दौरान, कुल तीन ऑस्कर और तीन एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 29 नवंबर, 1935 को मिसिसिपी में जन्मी लैड ने 1950 और 1960 के दशक में "नेकेड सिटी" और "पेरी मेसन" जैसे फेमस टीवी शो में काम किया था। हॉलीवुड में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं, लैड ने अपने छह दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में 'ऐलिस डज नॉट लिव हियर एनीमोर' और 'वाइल्ड एट हार्ट' जैसी फिल्मों में शानदार किरदार निभाए, जो आज भी दर्शकों के जहन में ताजा हैं।