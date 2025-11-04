Diane Ladd Dies: फेमस एक्ट्रेस का निधन, बेटी ने किया इमोशनल पोस्ट

फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस का निधन
Diane Ladd Dies: इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही हैं। हॉलीवुड की मशहूर और तीन बार ऑस्कर के लिए नामांकित फेमस एक्ट्रेस डायने लैड का निधन हो गया है। उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया, लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के लिए कमेंट करने लगे।
डायने लैड को लेकर ये बड़ी दुखद जानकारी उनकी बेटी और 'जुरासिक पार्क' फेम एक्ट्रेस लॉरा डर्न जो खुद 58 साल की है उन्होंने दी है। लॉरा डर्न ने सोमवार को एक बयान जारी किया। डर्न ने बताया कि उनकी मां का निधन कैलिफोर्निया के ओहाई में उनके घर पर हुआ है। निधन के समय लॉरा डर्न अपनी मां के साथ ही थीं, लेकिन उन्होंने उनके निधन के कारण का खुलासा नहीं किया।
मां के निधन पर लॉरा डर्न ने एक बेहद इमोशनल पोस्ट करते हुए मां को हीरो बताया और लिखा, “वह मेरी अद्भुत हीरो और एक अनमोल उपहार जैसी मां थीं। वह महान बेटी, मां, दादी, एक्ट्रेस, और संवेदनशील आत्मा थीं। जैसा महज सपनों में देखा जा सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि वह हमारे जीवन में थीं।"
डायने लैड को फिल्मी दुनिया में बड़ी पहचान 1974 में मार्टिन स्कॉर्सेसी की क्लासिक फिल्म 'ऐलिस डज नॉट लिव हियर एनीमोर' से मिली। फिल्म में उन्होंने साहसी वेट्रेस 'फ्लो' का रोल निभाया था और उसके लिए एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के तौर पर ऑस्कर के लिए पहली बार नॉमिनेट हुई थीं।
डायने लैड को उनके लंबे करियर के दौरान, कुल तीन ऑस्कर और तीन एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 29 नवंबर, 1935 को मिसिसिपी में जन्मी लैड ने 1950 और 1960 के दशक में "नेकेड सिटी" और "पेरी मेसन" जैसे फेमस टीवी शो में काम किया था। हॉलीवुड में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं, लैड ने अपने छह दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में 'ऐलिस डज नॉट लिव हियर एनीमोर' और 'वाइल्ड एट हार्ट' जैसी फिल्मों में शानदार किरदार निभाए, जो आज भी दर्शकों के जहन में ताजा हैं।
