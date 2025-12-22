James Ransone Dies: 46 साल के फेमस एक्टर ने किया सुसाइड! घर में पाए गए मृत

फेमस अभिनेता जेम्स रैन्सोन अपने घर में मृत पाए गए
James Ransone Dies: फिल्म इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। हॉलीवुड के फेमस एक्टर जेम्स रैनसोन का 46 साल की उम्र में निधन हो गया है। लॉस एंजिल्स काउंटी मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक, जेम्स का शव शुक्रवार को उनके घर में मिला। इस खबर के बाहर आते ही फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्यों जेम्स ने खुद को खत्म कर लिया? लोग अपने एक्टर का श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
लॉस एंजिल्स काउंटी मेडिकल एग्जामिनर और कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जेम्स रैनसोन की मौत की वजह फांसी लगाकर आत्महत्या बताई जा रही है। एंटरटेनमेंट वेबसाइट TMZ की रिपोर्ट के अनुसार, लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट को जेम्स के घर से एक फोन आया था। जब पुलिस वहां पहुंची, तो एक्टर की मौत हो चुकी थी। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी या साजिश का कोई संकेत नहीं मिला है। जेम्स की मौत को एक आत्महत्या के रूप में देखा जा रहा है।
जेम्स रैनसोन को इंडस्ट्री में असली पहचान HBO की कल्ट क्लासिक सीरीज 'द वायर' (The Wire) से मिली थी। इस सीरीज के दूसरे सीजन में उन्होंने 'चेस्टर जिगी सोबोटका' का किरदार निभाया था, जो एक उलझा हुआ लेकिन यादगार कैरेक्टर था। इसके बाद उन्होंने HBO की ही मिनीसीरीज 'जनरेशन किल' में कॉर्पोरल जोश रे पर्सन का रोल निभाया था, उनकी एक्टिंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था।
टेलीविजन के साथ-साथ जेम्स ने हॉरर फिल्मों के शौकीनों के बीच भी अपनी एक खास जगह बनाई थी। साल 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इट: चैप्टर टू' (It: Chapter Two) में उन्होंने 'एडी कैस्पब्रैक' का रोल प्ले किया था। उन्होंने 'सिनिस्टर', 'सिनिस्टर 2', 'टैंगरीन' और 'द ब्लैक फोन' जैसी फिल्मों में भी काम कर लोगों से प्रशंसा हासिल की थी। ऐसे में उनकी आखिरी फिल्म 'द ब्लैक फोन 2' होगी। फिल्मों के अलावा वह 'सील्स टीम' और 'लॉ एंड ऑर्डर' जैसे फेमस टीवी शो का भी हिस्सा रहे।
साल 1979 में बाल्टीमोर में जन्मे जेम्स रैनसोन का करियर 2002 की फिल्म 'केन पार्क' से शुरू हुआ था। लेकिन सफलता की इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। जेम्स ने साल 2021 में अपनी परेशानियों को दुनिया के सामने खुलकर रखा था। उन्होंने पुराने इंटरव्यूज में बताया था कि वह लंबे समय तक नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझते रहे। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि अपनी कहानी बताकर दूसरों को मोटिवेट कर सकें।
जेम्स अपने पीछे अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। फिल्म जगत के कई सितारों ने उनके निधन पर शोक जताया है और उन्हें एक ऐसा कलाकार बताया है जो स्क्रीन पर जान फूंक देता था।
