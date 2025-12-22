James Ransone Dies: 46 साल के फेमस एक्टर ने किया सुसाइड! घर में पाए गए मृत

साल 1979 में बाल्टीमोर में जन्मे जेम्स रैनसोन का करियर 2002 की फिल्म 'केन पार्क' से शुरू हुआ था। लेकिन सफलता की इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। जेम्स ने साल 2021 में अपनी परेशानियों को दुनिया के सामने खुलकर रखा था। उन्होंने पुराने इंटरव्यूज में बताया था कि वह लंबे समय तक नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझते रहे। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि अपनी कहानी बताकर दूसरों को मोटिवेट कर सकें।



जेम्स अपने पीछे अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। फिल्म जगत के कई सितारों ने उनके निधन पर शोक जताया है और उन्हें एक ऐसा कलाकार बताया है जो स्क्रीन पर जान फूंक देता था।