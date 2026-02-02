‘बिना कपड़ों के…’, खाली सिल्क अंडरवियर पहनकर स्टेज पर आए जस्टिन बीबर, सोशल मीडिया पर घूमा फैंस का माथा

जहां एक तरफ फैंस ने जस्टिन की आवाज और कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी ओर उनके पहनावे को लेकर सवाल भी उठे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ यूजर्स ने लिखा कि जस्टिन का लुक रिस्की था लेकिन दमदार था, जबकि कुछ लोगों को ये अंदाज असहज और अटपटा लगा। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बिना कपड़ों के गाने से शायद आवाज और बेहतर निकलती है', तो किसी ने सीधे तौर पर सम्मान की बात उठा दी।