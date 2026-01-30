30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हॉलीवुड

जहांगीर- शाहजहां ने अपनी बेगम को गिफ्ट किया था जो हार, अब विदेशी एक्ट्रेस फिल्म प्रमोशन में पहनकर पहुंची वही

Margot Robbie Necklace: इस समय सोशल मीडिया पर एक हार बेहद चर्चा में बना हुआ है। यह कोई आम नेकलेस नहीं है ये वो हार है जो जहांगीर और शाहजहां ने अपनी बेगम को दिया था। अब वह विदेशी एक्ट्रेस के पास है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 30, 2026

Margot Robbie reached film promotion wearing Jahangir Shahjahan had gifted necklace to his wife 74 crore worth

फेमस एक्ट्रेस मार्गो रॉबी ने पहना 74 करोड़ का हार

Hollywood Actress: हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मार्गो रॉबी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'वुदरिंग हाइट्स' (Wuthering Heights) को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन इस समय उनकी फिल्म से ज्यादा शोर उस बेशकीमती नेकलेस का है, जिसे पहनकर वो हाल ही में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए रेड कार्पेट पर उतरीं। इस नेकलेस का नाम सुनते ही भारत में भी इंटरनेट पर तहलका मच गया है, क्योंकि इस हार का सीधा नाता भारत के 'ताजमहल' और मुगल इतिहास से है।

आखिर क्या है 'ताजमहल डायमंड नेकलेस'? (Margot Robbie Stuns In Elizabeth Taylor Rs 74 Crore Taj Mahal Diamond Necklace)

35 साल की ऑस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस मार्गो रॉबी जब एक स्टनिंग स्ट्रैपलेस गाउन पहनकर कैमरे के सामने आईं, तो सबकी नजरें उनके गले में मौजूद दिल के आकार (Heart Shape) वाले एक नेकलेस पर टिक गईं। इसे 'ताजमहल डायमंड नेकलेस' कहा जाता है। यह हार जेड स्टोन, माणिक और हीरों से जड़ा हुआ है। इस हार की सबसे खास बात यह है कि इस पर फारसी भाषा में 'Love is Everlasting' (प्यार शाश्वत है) लिखा हुआ है।

मुगलों से क्या है इसका इस नेकलेस का सीधा कनेक्शन

इस हार का इतिहास सदियों पुराना और बेहद शाही है। बताया जाता है कि यह हार सबसे पहले मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां को तोहफे में दिया था। बाद में यह विरासत के तौर पर उनके बेटे शाहजहां को मिला। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए अपना प्यार जताते हुए यह हार उन्हें भेंट कर दिया था। मुमताज के निधन के बाद जब उनकी याद में ताजमहल बना, तो इस हार का नाम भी 'ताजमहल डायमंड' पड़ गया। बाद में फेमस ज्वेलरी ब्रांड 'कार्टियर' ने इसे अपनी विंटेज कलेक्शन का हिस्सा बनाया।

एलिजाबेथ टेलर का भी रहा है इससे नाता (Margot Robbie wears Elizabeth Taylor Cartier Taj Mahal diamond necklace)

हॉलीवुड की पुरानी और दिग्गज अदाकारा एलिजाबेथ टेलर को कीमती गहनों का बहुत शौक था। उनके 40वें जन्मदिन पर उनके पति रिचर्ड बर्टन ने उन्हें यही 'ताजमहल नेकलेस' गिफ्ट किया था। एलिजाबेथ के निधन के बाद इस हार की नीलामी हुई और अब सालों बाद मार्गो रॉबी इसे पहनकर दुनिया के सामने आई हैं। मार्गो ने रेड कार्पेट पर कहा, "इसे पहनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने गले में एक रूमानी इतिहास को सजाया हुआ है।"

74 करोड़ रुपये है इस नेकलेस की कीमत

इतिहास की इस नायाब निशानी की कीमत सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नेकलेस की कीमत लगभग 8 मिलियन डॉलर यानी करीब 74 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कीमत न केवल इसमें लगे हीरों और रत्नों की है, बल्कि उस ऐतिहासिक विरासत की भी है जो जहांगीर, शाहजहां और मुमताज महल से जुड़ी है।

मार्गो का 'क्लासी' लुक

मार्गो रॉबी ने इस ऐतिहासिक हार के साथ एक तीन रंगों वाला (Three-shade) स्ट्रैपलेस गाउन पहना था। उनकी ड्रेस का डिजाइन ऐसा था कि पूरा ध्यान उनके नेकलेस और कंधों पर रहे। साथ में हीरे के छोटे इयररिंग्स पहनकर उन्होंने अपने लुक को कम्पलीट किया। 2023 में 'बार्बी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली मार्गो एक बार फिर अपनी चॉइस और फैशन सेंस से दुनिया को अपना मुरीद बनाने में कामयाब रही हैं।

ये भी पढ़ें

Box Office: ‘बॉर्डर 2’ ने 7 दिनों में किए 10 रिकॉर्ड ध्वस्त, जानें 1 हफ्ते में कितना हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Collection Day 7 sunny deol movie one week break 10 record in theatre

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 03:47 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / जहांगीर- शाहजहां ने अपनी बेगम को गिफ्ट किया था जो हार, अब विदेशी एक्ट्रेस फिल्म प्रमोशन में पहनकर पहुंची वही
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

हॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

महीनों नहाता नहीं है ये अभिनेता, को-स्टार्स को आती है बदबू? पांच साल बाद खुद एक्टर ने बताया सच

Actor On Viral Bathing Rumours
हॉलीवुड

पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हाथों में हाथ डाल स्पॉट हुईं सिंगर, बिना शादी किए बनी थीं मां, तस्वीरों से मची सनसनी

Katy Perry Spotted With Justin Trudeau
हॉलीवुड

इंटीमेट सीन पर बवाल! टेलर स्विफ्ट की ब्लेक लाइवली संग प्राइवेट चैट, कट के बाद भी एक्टर पर Kiss करने का आरोप

Taylor Swift Chat in Blake Lively lawsuit
हॉलीवुड

फिल्मों में अब कभी नहीं दिखेंगे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस लियुंग, 77 की उम्र में निधन… वजह जान हो जाएंगे हैरान

Bruce Leung Dies
हॉलीवुड

Yeison Jimenez Dies: प्लेन क्रैश में फेमस सिंगर की मौत, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Yeison Jimenez Death at 34 in Plane Crash with 6 people also died Hours Before Concert
हॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.