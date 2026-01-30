जहांगीर- शाहजहां ने अपनी बेगम को गिफ्ट किया था जो हार, अब विदेशी एक्ट्रेस फिल्म प्रमोशन में पहनकर पहुंची वही

इस हार का इतिहास सदियों पुराना और बेहद शाही है। बताया जाता है कि यह हार सबसे पहले मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां को तोहफे में दिया था। बाद में यह विरासत के तौर पर उनके बेटे शाहजहां को मिला। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए अपना प्यार जताते हुए यह हार उन्हें भेंट कर दिया था। मुमताज के निधन के बाद जब उनकी याद में ताजमहल बना, तो इस हार का नाम भी 'ताजमहल डायमंड' पड़ गया। बाद में फेमस ज्वेलरी ब्रांड 'कार्टियर' ने इसे अपनी विंटेज कलेक्शन का हिस्सा बनाया।