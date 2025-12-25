Imani Dia Smith Death: फेमस एक्ट्रेस की हुई मौत, शरीर पर मिले चाकू के निशान, बॉयफ्रेंड पर मर्डर का आरोप

यह दिल दहला देने वाली घटना न्यू जर्सी के एडिसन इलाके की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस इमानी दिया स्मिथ अपने घर में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली थीं। उनके शरीर पर चाकू से वार किए जाने के कई गहरे निशान थे। आनन-फानन में उन्हें न्यू ब्रंसविक के रॉबर्ट वुड जॉनसन यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन घाव इतने गहरे थे और खून इतना बह चुका था कि अस्पताल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।