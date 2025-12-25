25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

हॉलीवुड

Imani Dia Smith Death: फेमस एक्ट्रेस की हुई मौत, शरीर पर मिले चाकू के निशान, बॉयफ्रेंड पर मर्डर का आरोप

Imani Dia Smith Death: जहां एक तरफ लोग क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं वहीं, 25 साल की एक्ट्रेस की मौत हो गई है। एक्ट्रेस के शरीर पर चाकू के निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस इसे मर्डर बता रही है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 25, 2025

Imani Dia Smith Murder

एक्ट्रेस इमानी दिया स्मिथ का निधन

Imani Dia Smith Murder: फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। हॉलीवुड फिल्म 'द लायन किंग' (The Lion King) में अपनी आवाज और अभिनय का जादू बिखेरने वाली एक्ट्रेस इमानी दिया स्मिथ (Imani Diya Smith) की 25 साल की उम्र में मौत हो गई है।

इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस अब इस दुनिया में नहीं रहीं। पुलिस इसे हत्या बता रही है, क्योंकि एक्ट्रेस के शरीर पर कई निशान मिले हैं और इस पूरे मामले में उनके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है।

घर में खून से लथपथ मिलीं इमानी दिया स्मिथ (Imani Dia Smith Passed Away)

यह दिल दहला देने वाली घटना न्यू जर्सी के एडिसन इलाके की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस इमानी दिया स्मिथ अपने घर में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली थीं। उनके शरीर पर चाकू से वार किए जाने के कई गहरे निशान थे। आनन-फानन में उन्हें न्यू ब्रंसविक के रॉबर्ट वुड जॉनसन यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन घाव इतने गहरे थे और खून इतना बह चुका था कि अस्पताल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

बॉयफ्रेंड पर लगा मर्डर का आरोप (Imani Dia Smith Boyfriend)

इस मामले में अब एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच के दौरान पुलिस का शक इमानी के बॉयफ्रेंड जॉर्डन डी. जैक्सन स्मॉल पर गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जैक्सन स्मॉल को हिरासत में ले लिया है।

अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जो जॉर्डन की तरफ इशारा करते हैं। आरोपी पर न केवल हत्या का मामला दर्ज किया गया है, बल्कि उन पर गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने के आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल जॉर्डन से पूछताछ की जा रही है ताकि इस खौफनाक वारदात के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा सके।

दोस्तों और फैंस को नहीं हो रहा यकीन (Imani Dia Smith Murder)

इमानी दिया स्मिथ हॉलीवुड की एक उभरती हुई कलाकार थीं। 'द लायन किंग' जैसे बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिली थी। उनके दोस्तों का कहना है कि इमानी एक बहुत हंसमुख इंसान थीं और अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा सोचती थीं। अब इतनी कम उम्र में उनकी इस तरह से मौत होने पर सोशल मीडिया पर लोग अपना दुख जता रहे हैं और उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

