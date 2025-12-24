ऋतिक रोशन के भाई की शादी में मचा बवाल, राकेश रोशन गुस्से से हुए लाल, देखें वीडियो

भले ही शगुन को लेकर थोड़ी कहासुनी हुई हो, लेकिन शादी का जश्न बेहद शानदार रहा। इस हाई-प्रोफाइल शादी में रोशन परिवार की बॉन्डिंग ने सबका दिल जीत लिया। ऋतिक रोशन पूरे समय अपने बेटों, ह्रेहान और ह्रिदान के साथ नजर आए। शादी में ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी परिवार का हिस्सा बनकर हर रस्म में शामिल हुईं। वहीं, ऋतिक की एक्स-वाइफ सुजैन खान भी अपने बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी के साथ ईशान और ऐश्वर्या को आशीर्वाद देने पहुंचीं। परिवार के सभी सदस्यों ने साथ मिलकर डांस किया और ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके।