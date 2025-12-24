24 दिसंबर 2025,

बुधवार

बॉलीवुड

ऋतिक रोशन के भाई की शादी में मचा बवाल, राकेश रोशन गुस्से से हुए लाल, देखें वीडियो

Hrithik Roshan Cousin Brother Marriage: रोशन परिवार में इन दिनों खुशियों का माहौल है। ऋतिक रोशन के भाई ईशान की शादी हुई है, लेकिन उस समय हर कोई हैरान रह गया, जब शादी में बवाल मच गया। राकेश रोशन को गुस्सा आ गया और उनकी बहस हो गई।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 24, 2025

Hrithik roshan brother wedding transgenders drama over shagun Rakesh Roshan Angry video viral

ऋतिक रोशन के भाई की शादी में किन्नरों से हुई बहस

Hrithik Roshan Cousin Brother Marriage: रोशन परिवार में इन दिनों खुशियों का माहौल है। ऋतिक रोशन के कजिन और मशहूर म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन के बेटे ईशान रोशन अब अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को हुई इस शादी में परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। लेकिन, इस सादगी भरी शादी के बीच एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

खुशियों के बीच एक ऐसे वीडियो ने सबका ध्यान खींच लिया है जिसने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। इस वीडियो में बधाई लेने पहुंचे किन्नरों को ऋतिक के पिता और बॉलीवु़ड के दिग्गज फिल्ममेकर राकेश रोशन के साथ शगुन को लेकर बहस करते देखा जा सकता है।

किन्नरों ने रोशन परिवार की नई बहू को रोका (Hrithik Roshan Cousin Eshaan Marries Aishwarya Singh)

हमारे समाज में शादियों के मौके पर किन्नरों का आना और नई बहू को आशीर्वाद देना एक पुरानी परंपरा है। रोशन परिवार की शादी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। किन्नर नई नवेली बहू ऐश्वर्या की नजर उतारने और उन्हें दुआएं देने पहुंचे थे। रस्मों के बाद जब शगुन की मांग की गई, तो बात थोड़ी बिगड़ती नजर आई।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किन्नर शगुन की रकम से खुश नहीं थे और उन्होंने बहू ऐश्वर्या को वहीं रोक लिया। मामला बढ़ता देख खुद राकेश रोशन को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा। वीडियो में राकेश रोशन, उनके भाई राजेश और दूल्हे राजा ईशान भी किन्नरों को समझाते नजर आ रहे हैं। किन्नरों के हाव-भाव देखकर लग रहा है कि वे अपनी मांग पर अड़े हुए थे।

राकेश रोशन की शगुन को लेकर हुई किन्नरों से बहस (Rakesh Roshan Angry on transgenders)

राकेश रोशन का चेहरा इस दौरान देखने लायक रहा। साफ नजर आ रहा था कि वह काफी गुस्से में हैं। किन्नरों से बहस काफी देर तक चली, लेकिन फिर भी वीडियो से समझ आ रहा था कि बात शायद बन नहीं पाई। इसी बीच जब फोटोग्राफर्स ने राकेश रोशन को पोज देने के लिए बुलाया, तो वह बातचीत को बीच में ही छोड़कर फोटो खिंचवाने चले गए।

ऋतिक की गर्लफ्रेंड और एक्स वाइफ दोनों हुईं शामिल

भले ही शगुन को लेकर थोड़ी कहासुनी हुई हो, लेकिन शादी का जश्न बेहद शानदार रहा। इस हाई-प्रोफाइल शादी में रोशन परिवार की बॉन्डिंग ने सबका दिल जीत लिया। ऋतिक रोशन पूरे समय अपने बेटों, ह्रेहान और ह्रिदान के साथ नजर आए। शादी में ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी परिवार का हिस्सा बनकर हर रस्म में शामिल हुईं। वहीं, ऋतिक की एक्स-वाइफ सुजैन खान भी अपने बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी के साथ ईशान और ऐश्वर्या को आशीर्वाद देने पहुंचीं। परिवार के सभी सदस्यों ने साथ मिलकर डांस किया और ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ऋतिक रोशन के भाई की शादी में मचा बवाल, राकेश रोशन गुस्से से हुए लाल, देखें वीडियो

