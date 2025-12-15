फेमस डायरेक्टर और उनकी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, घर में मिली लाश, मचा हड़कंप

फेमस डायरेक्टर और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Director Rob Reiner Death: हॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। इसकी वजह है मशहूर अमेरिकी डायरेक्टर और उनकी पत्नी की हत्या। जी हां, मशहूर डायरेक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल लॉस एंजेलिस में अपने घर में मृत पाए गए हैं। शुरुआती जांच में दोनों के शरीर पर चाकू से किए गए कई घाव मिले हैं।
लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, दोपहर करीब 3:30 बजे एक मेडिकल इमरजेंसी की कॉल आई थी। जब टीम उनके घर पहुंची, तो 78 साल के रॉब रेनर और 68 साल की मिशेल की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया है। लॉस एंजेलिस पुलिस की रॉबरी-हॉमिसाइड डिवीजन की टीम पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है।
स्थानीय पुलिस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। घर के मेंबर के अलावा पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि शक की सुई रॉब रेनर के बेटे निक रेनर पर घूम रही है। पीपल मैगजीन के मुताबिक, निक रेनर ने ही अपने मॉम-डैड को मौत के घाट उतारा है।
हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर रॉब रेनर सिर्फ एक फिल्ममेकर नहीं, बल्कि सिनेमा की दुनिया का बड़ा नाम थे। उन्होंने कई ऐसी फिल्में बनाई हैं, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। ‘व्हेन हैरी मेट सैली’, ‘स्टैंड बाय मी’, ‘द प्रिंसेस ब्राइड’ और ‘ए फ्यू गुड मैन’ जैसी फिल्मों ने उन्हें खास बनाया। ‘ए फ्यू गुड मैन’ को ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेशन भी मिला था।
रॉब रेनर का जन्म 6 मार्च 1947 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता कार्ल रेनर खुद मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन थे, इसलिए रॉब का जुड़ाव बचपन से ही फिल्मी दुनिया से रहा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से की और टीवी शो ‘ऑल इन द फैमिली’ में मीटहेड के किरदार से जबरदस्त पहचान बनाई। इस रोल के लिए उन्हें दो एमी अवॉर्ड भी मिले।
इसके बाद रॉब ने डायरेक्शन की राह चुनी और एक के बाद एक यादगार फिल्में बनाईं। उन्हें चार गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड मिले और कई बड़े अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन भी मिला। निजी जिंदगी में उन्होंने पहले पेनी मार्शल से शादी की, बाद में मिशेल सिंगर से विवाह किया। वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखते थे। 2024 में वे अपनी कल्ट फिल्म ‘स्पाइनल टैप’ के सीक्वल पर काम कर रहे थे।
