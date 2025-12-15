फेमस डायरेक्टर और उनकी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, घर में मिली लाश, मचा हड़कंप

इसके बाद रॉब ने डायरेक्शन की राह चुनी और एक के बाद एक यादगार फिल्में बनाईं। उन्हें चार गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड मिले और कई बड़े अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन भी मिला। निजी जिंदगी में उन्होंने पहले पेनी मार्शल से शादी की, बाद में मिशेल सिंगर से विवाह किया। वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखते थे। 2024 में वे अपनी कल्ट फिल्म ‘स्पाइनल टैप’ के सीक्वल पर काम कर रहे थे।