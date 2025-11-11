Dharmendra Update: धर्मेंद्र की बिगड़ी सेहत के बीच, बिग बी का ब्लैंक ट्वीट वायरल

धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन (सोर्स: X @Mahi_729)
Dharmendra Update: बॉलीवुड के 'हीमैन' कहे जाने वाले वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत अभी बेहद नाजुक बनी हुई है और वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबरों के अनुसार, धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिसके चलते कई फैंस ने बिना पुष्टि किए उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। इस बीच, उनके बेटे सनी देओल की टीम ने एक बयान दिया है।
सनी देओल की टीम ने जानकारी दी है कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वो डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं। टीम ने आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी नया अपडेट आने पर तुरंत शेयर किया जाएगा और जब तक ऑफिशियल जानकारी ना मिले, तब तक आप किसी भी तथ्य पर भरोसा ना करें।
इसी बीच, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। बिग बी ने अपने एक्स अकाउंट और ब्लॉग पर एक ब्लैंक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, जिससे फैंस हैरानी में है। बता दें कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती काफी पुरानी है। जिसे फैंस धर्मेंद्र के स्वास्थ्य से जोड़कर देख रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटेंगे।
