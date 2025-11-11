Dharmendra Update: धर्मेंद्र की बिगड़ी सेहत के बीच, बिग बी का ब्लैंक ट्वीट वायरल

इसी बीच, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। बिग बी ने अपने एक्स अकाउंट और ब्लॉग पर एक ब्लैंक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, जिससे फैंस हैरानी में है। बता दें कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती काफी पुरानी है। जिसे फैंस धर्मेंद्र के स्वास्थ्य से जोड़कर देख रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटेंगे।