Highest-Paid Actor: हॉलीवुड के स्टार टॉम क्रूज ने 2025 में अपनी एक ही फिल्म से कमाई कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें, हॉलीवुड की दुनिया में करोड़ों डॉलर कमाना अब सिर्फ सीनियर्स सुपरस्टार्स के लिए ही संभव है, लेकिन अब इनमें से एक है टॉम क्रूज। साल 2025 में सुपरस्टार टॉम क्रूज ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कमाल कर दिखाया है। 63 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ एक फिल्म से 150 मिलियन डॉलर (लगभग ₹1250 करोड़) कमाकर दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है, जो किसी भी एक्टर द्वारा एक साल में कमाई गई सबसे बड़ी रकम है।