Highest-Paid Actor: हॉलीवुड के स्टार टॉम क्रूज ने 2025 में अपनी एक ही फिल्म से कमाई कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें, हॉलीवुड की दुनिया में करोड़ों डॉलर कमाना अब सिर्फ सीनियर्स सुपरस्टार्स के लिए ही संभव है, लेकिन अब इनमें से एक है टॉम क्रूज। साल 2025 में सुपरस्टार टॉम क्रूज ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कमाल कर दिखाया है। 63 साल की उम्र में उन्होंने सिर्फ एक फिल्म से 150 मिलियन डॉलर (लगभग ₹1250 करोड़) कमाकर दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर का खिताब अपने नाम कर लिया है, जो किसी भी एक्टर द्वारा एक साल में कमाई गई सबसे बड़ी रकम है।
वेल्थ के मुताबिक, टॉम क्रूज की इस साल रिलीज हुई फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' के लिए 130-150 मिलियन डॉलर के बीच कमाई की है। ये आंकड़ा उन्हें एक दशक से ज्यादा समय बाद इस लिस्ट में नंबर वन पर लेकर आया है। साथ ही, फोर्ब्स के अनुसार, वो पिछली बार 2012 में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर थे, तब उन्होंने 75 मिलियन डॉलर कमाए थे। इस बार उन्होंने ड्वेन जॉनसन को पीछे छोड़ दिया, जो पिछले 9 सालों में 5 बार इस रैंकिंग में टॉप पर रहे थे।
साल 2025 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में टॉम क्रूज की बढ़त का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी और एक्टर ने सालभर में उनकी कमाई का आधा भी नहीं किया। डेनियल क्रेग लेटेस्ट 'नाइव्स आउट' फिल्म के लिए $50 मिलियन की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर रहे। तो वहीं, कैमरन डियाज 45 मिलियन डॉलर कमाकर फिल्मी दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बनीं, उन्होंने 'बैक इन एक्शन' के लिए ये रकम हासिल की।
इतना ही नहीं, चौथे स्थान पर हॉलीवुड स्टार्स में ब्रैड पिट शामिल हैं, जिन्होंने F1 फिल्म के लिए $30 मिलियन कमाए, लियोनार्डो डिकैप्रियो ने 'वन बैटल आफ्टर अनदर' के लिए 25 मिलियन डॉलर और एडम सैंडलर ने 'हैप्पी गिलमोर 2' के लिए 20 मिलियन डॉलर कमाए।
इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि इस साल भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर तमिल सुपरस्टार रजनीकांत रहे। उन्होंने मौखिक तौर पर अपनी फिल्म 'कुली' के लिए 20 मिलियन डॉलर (लगभग ₹166 करोड़) से ज्यादा की कमाई की है, जो हॉलीवुड के बड़े नामों के बराबर है।