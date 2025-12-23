हवा से बात कर रही थी रेड फरारी… ‘Call of Duty’ गेम बनाने वाले की दर्दनाक मौत; सामने आया वीडियो

वर्ल्ड फेमस गेम ‘Call of Duty' के को-क्रिएटर विंस जैम्पेला की भीषण सड़क हादसे में निधन (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Vince Zampella Car Accident Death:लॉस एंजिल्स की पहाड़ियों (एंजल्स क्रेस्ट हाईवे) में रविवार को एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। ‘Call of Duty’ जैसे सुपरहिट गेम के को-क्रिएटर विंस जैम्पेला की तेज रफ्तार लाल फरारी अचानक अनियंत्रित होकर बैरियर से जा टकराई। कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते कार आग की लपटों में घिर गई और इस भयानक दुर्घटना में विंस की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का दर्दनाक वीडियो भी सामने है। कुछ लोग बचाव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
बता दें विंस जैम्पेला 55 साल के थे। उनके अचानक निधन से गेमिंग इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। गेमिंग से प्यार करने वाले लोग सदमे में है।
तेज रफ्तार लाल फरारी एंजल्स क्रेस्ट हाईवे पर हवा से बात कर रही थी। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, कार में दो लोग बैठे हुए थे। एक की (विंस जैम्पेला) मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल ले जाते समय डेथ हो गई।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखता है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पल भर में आग के भयंकर गोले में बदल गई। हादसे की असली वजह अभी भी रहस्य बनी हुई है। इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? कोई टेक्निकल फाल्ट या फिर तेज रफ्तार मौत की वजह बनी। पुलिस इन्वेस्टीगेट कर रही है।
