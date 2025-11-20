K-Drama एक्टर को दोस्त की हत्या करने में पाया गया दोषी, मिली 12 साल की सजा

कोरियन एक्टर दोस्त की हत्या में पाए गए दोषी
K-Drama Actor Arrested: मनोरंजन जगत से बड़ी खबर आ रही है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। कोरियन ड्रामा एक्टर को अपने साथी कलाकार की हत्या के जुर्म में सजा मिली है। कोर्ट ने 40 साल के एक्टर को 12 साल जेल और पांच साल की निगरानी (प्रोबेशन) की सजा सुनाई है।
इस पूरी वारदात को 1 मई को ग्योंगगी प्रांत के अनसियोंग-सी के गोंगडो-एप के अपार्टमेंट में अंजाम दिया गया था। MK स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी और उसके दोस्त जिसकी हत्या हुई है दोनों ही एक्टिंग से जुड़े हुए थे और उस रात दोनो पार्टी कर रहे थे और साथ बैठकर शराब पी रहे थे।
कहा जा रहा है कि शराब के नशे में दोनों के बीच एक्टिंग थ्योरी को लेकर बहस शुरू हुई थी। यह बहस इतनी बढ़ गई कि अचानक पूरा मामला हिंसा में बदल गया और एक्टर ने धारदार हथियार से अपने साथी पर कई वार किए। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
हत्या की इस घटना के बाद, एक्टर ने कथित तौर पर खुद ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हत्या के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच कर ही रही थी कि एक्टर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को उसने बताया कि पूरी वारदात को उसी ने अंजाम दिया है।
19 नवंबर को सुवोन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने सजा सुनाते समय कुछ बातों पर विचार किया। कोर्ट ने माना कि एक्टर ने जुर्म कबूल कर लिया था, यह काम अचानक हुई बहस में किया गया था और उसने घटना के तुरंत बाद खुद ही पुलिस को सूचना दी। ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जो सजा को कम करने में मददगार साबित होते हैं।
हालांकि, कोर्ट ने इस बात को बेहद गंभीर माना कि एक इंसान की जान चली गई है, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। हिंसा का तरीका भी बेहद क्रूरता भरा था, और पीड़ित के परिवार ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की थी। कोर्ट ने इन्हीं कारणों को देखते हुए 12 साल की सजा सुनाई है। इस खबर के बाद से एक एक्टर जिसने मारा और दूसरा जिसकी जान चली गई, उससे पूरी कोरियन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
