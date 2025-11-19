ऐश्वर्या राय ने छुए पीएम मोदी के पैर, धर्म और प्यार को लेकर कही ये बात

ऐश्वर्या ने जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब लोगों को हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और एकता की राह अपनानी चाहिए। उन्होंने सत्य साईं बाबा के बड़े विचार भी लोगों के सामने दोहराए। उन्होंने कहा, "सिर्फ एक ही जाति है, इंसानियत की जाति। सिर्फ एक ही धर्म है, प्यार का धर्म। सिर्फ एक ही भाषा है, दिल की भाषा। और सिर्फ एक ही भगवान है, जो हर जगह मौजूद है।"