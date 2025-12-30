नया साल मनाने गए थे मालदीव… सोनाक्षी-जहीर की स्विमिंग पूल की तस्वीरें वायरल

एक न्यूज एजेंसी से अपने किरदार के बारे में बात करते हुए सोनाक्षी ने बताया था कि उनके लिए किरदार में आना और उससे बाहर निकलना काफी आसान रहता है। उन्होंने कहा, “मैं स्विच-ऑन, स्विच-ऑफ तरह की एक्ट्रेस हूं। मैं अपनी फिल्म का काम घर नहीं ले जाती। जब मैं सेट पर होती हूं, तभी अपने किरदार में रहती हूं।"