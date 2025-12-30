नया साल मनाने गए थे मालदीव… सोनाक्षी-जहीर की स्विमिंग पूल की तस्वीरें वायरल

सोनाक्षी-जहीर की स्विमिंग पूल की फोटोज (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Sonakshi-Zaheer Pool Photos Viral: नए साल की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल कुछ दिन पहले ही मालदीव गए थे। अब उनके प्राइवेट स्विमिंग पूल से सामने आई तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी है।
बॉलीवुड की इस रियल-लाइफ जोड़ी ने अपने आलीशान प्राइवेट विला और ब्लू-वॉटर पूल से शेयर की गई तस्वीरों में न सिर्फ मालदीव की खूबसूरती कैद की, बल्कि अपने स्टाइलिश बॉडीकॉन स्विमसूट में ग्लैम का लेवल भी आसमान छूता नजर आया। नए साल के जश्न में डूबे इस कपल की ये तस्वीरें इंटरनेट का तापमान लगातार बढ़ा रही हैं।
सोनाक्षी सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम स्टोरी पर लग्जरी ट्रिप की तस्वीरें शेयर की हैं। ऐसे में भला पति जहीर इकबाल भी कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने भी धड़ाधड़ कई तस्वीरें साझा की है।
बता दें इससे पहले क्रिसमस के दौरान, सोनाक्षी ने जहीर के साथ त्योहार मनाया था और सेलिब्रेशन की कुछ खुशनुमा और खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थीं। तस्वीरों में कपल खूबसूरती से सजे क्रिसमस-ट्री के सामने एक साथ पोज देते हुए नजर आए थे।
बता दें सोनाक्षी और जहीर ने सात साल डेटिंग करने के बाद 23 जून, 2024 को शादी की, जिसमें उनके करीबी परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल हुए थे।
वर्क फ्रंट की बात करें तो 38 साल की एक्ट्रेस को आखिरी बार सुधीर बाबू के साथ जटाधारा फिल्म में देखा गया था। यह फिल्म 7 नवंबर 2025 को हिंदी और तेलुगु, दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी।
एक न्यूज एजेंसी से अपने किरदार के बारे में बात करते हुए सोनाक्षी ने बताया था कि उनके लिए किरदार में आना और उससे बाहर निकलना काफी आसान रहता है। उन्होंने कहा, “मैं स्विच-ऑन, स्विच-ऑफ तरह की एक्ट्रेस हूं। मैं अपनी फिल्म का काम घर नहीं ले जाती। जब मैं सेट पर होती हूं, तभी अपने किरदार में रहती हूं।"
उन्होंने आगे कहा, “घर पहुंचते ही मैं अपने किरदार को पीछे छोड़ देती हूं। उसके असर में रहना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं उसे अपने साथ घर लाकर नहीं जीती। मैं वही रहती हूं जो मैं हूं। हर कलाकार का अपना तरीका होता है, और मेरा तरीका यही है।”
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग