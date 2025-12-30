डर निकल चुका है…हीरो नंबर वन आ रहा है, गोविंदा ने अपने कमबैक पर कही ऐसी बात

Govinda (सोर्स: X)
Govinda Comeback: बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में 'हीरो नंबर वन' से फेमस एक्टर गोविंदा लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं, जिससे उनके तमाम चाहने वाले फैंस उन्हें फिल्मों में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो अब गोविंदा के फैंस का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दरअसल, एक्टर साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में काम करते नजर आएंगे। सलमान खान के लीड रोल वाली ये फिल्म 17 अप्रैल को थिएटरो में रिलीज होगी और इसी के साथ गोविंदा की बड़े पर्दे पर वापसी होगी।
इतना ही नहीं, हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे गोविंदा ने अपने कमबैक को लेकर इमोशनल अंदाज में खुलकर बात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। गोविंदा ने कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले श्रीराम के जयकारे लगाए और फिर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा, "आप लोगों को वो कहने जा रहा हूं जो आज से पहले कभी नहीं कहा। जो तकलीफ और डर था अब वो निकल चुका है। अब आपका हीरो जो हीरो से निकलकर हीरो नंबर वन हुआ है, वो अब आ रहा है।" साथ ही, उन्होंने आगे कहा, "आप लोग अपना प्रेम हमेशा ऐसे ही साथ रखना। मैं आप लोगों की सेवा में हूं।"
बता दें, अपने फिल्मी सफर को याद करते हुए गोविंदा ने आगे बताया, "मैं वो गोविंदा जो गरीबी के दौर से आया, जो हीरो से हीरो नंबर वन हुआ। जिसकी कभी किसी तरह की प्लानिंग नहीं हुई। सिर्फ ऊपरवाले और मां-बाप के आशीर्वाद ने मुझे गोविंद से गोविंदा तैयार किया है। आप लोगों के प्यार ने किया। वो गोविंदा अब फिर से वापस आ रहा है। हनुमान जी कृपा करें ऐसी प्रार्थना करता हूं।" इमोशनल होते हुए गोविंदा ने भजन भी गाया, जिससे माहौल और भी भक्तिमय हो गया। बता दें, गोविंदा के इस बयान और वीडियो ने उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है। फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के साथ गोविंदा की ये वापसी निश्चित रूप से बॉलीवुड में एक नई ऊर्जा लेकर आने वाली है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग