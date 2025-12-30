डर निकल चुका है…हीरो नंबर वन आ रहा है, गोविंदा ने अपने कमबैक पर कही ऐसी बात

बता दें, अपने फिल्मी सफर को याद करते हुए गोविंदा ने आगे बताया, "मैं वो गोविंदा जो गरीबी के दौर से आया, जो हीरो से हीरो नंबर वन हुआ। जिसकी कभी किसी तरह की प्लानिंग नहीं हुई। सिर्फ ऊपरवाले और मां-बाप के आशीर्वाद ने मुझे गोविंद से गोविंदा तैयार किया है। आप लोगों के प्यार ने किया। वो गोविंदा अब फिर से वापस आ रहा है। हनुमान जी कृपा करें ऐसी प्रार्थना करता हूं।" इमोशनल होते हुए गोविंदा ने भजन भी गाया, जिससे माहौल और भी भक्तिमय हो गया। बता दें, गोविंदा के इस बयान और वीडियो ने उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है। फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के साथ गोविंदा की ये वापसी निश्चित रूप से बॉलीवुड में एक नई ऊर्जा लेकर आने वाली है।