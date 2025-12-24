24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

चौथी औरत रखने का हक नहीं… सुनीता आहूजा ने गोविंदा और अपने सपने को लेकर किया खुलासा

गोविंदा की डेटिंग को लेकर पत्नी सुनीता आहूजा ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ किया कि गोविंदा जिस लड़की को डेट कर रहे हैं, वह कोई एक्ट्रेस नहीं बल्कि… पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 24, 2025

Govinda-Sunita Ahuja Controversy

सुनीता आहूजा ने गोविंदा को लेकर तोड़ी चुप्पी (इमेज सोर्स: सुनीता आहूजा इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Govinda-Sunita Ahuja Controversy: सुनीता आहूजा और गोविंदा की चर्चा इस साल सोशल मीडिया पर खूब हुई। तरह-तरह की बातें भी सामने आई। इसमें दोनों का तलाक सबसे अहम बात थी। साल 2025 दोनों के लिए अच्छा नहीं गया। इसी पर चुप्पी तोड़ते हुए सुनीता आहूजा साल 2026 के लिए विश मांगी है। साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि ‘ची-ची’ (गोविंदा) आखिर किसे डेट कर रहे हैं।

मैं 2025 को अपने लिए बहुत बुरा साल मानती हूं…

‘ETimes’ के साथ बातचीत में सुनीता आहूजा ने कहा कि निजी तौर पर भी और काम के लिहाज से भी ये साल अच्छा नहीं बीता। पूरे साल मैं बस यही सुनती रही कि गोविंदा का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कोई एक्ट्रेस नहीं है। एक्ट्रेस ऐसा ‘घटिया काम’ नहीं करतीं। वो लड़की गोविंदा से प्यार नहीं करती, उसे सिर्फ उनके पैसे में दिलचस्पी है।

नए साल पर क्या चाहती हैं सुनीता?

सुनीता ने आगे बताया कि एक तरफ जहां निजी जिंदगी ने परेशान किया, वहीं प्रोफेशनली 2025 मेरे लिए अच्छा साल रहा। मैंने इस साल अपना YouTube चैनल शुरू किया और लोगों ने मुझे दिल खोलकर प्यार दिया। हेटर्स ने भी अहम भूमिका निभाई, वो भी मेरे लिए अच्छे हैं। मैं उनसे भी प्यार करती हूं। अगर वो मुझे पसंद नहीं करते, तो वह उनकी समस्या है, मेरी नहीं।

इसके बाद सुनीता ने 2026 के लिए अपनी उम्मीदें और मन की बातें साझा कीं। उन्होंने कहा कि 2026 में मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूं। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि गोविंदा इन सभी विवादों को खत्म करें। मैं चाहती हूं कि नया साल हमारे परिवार के लिए खुशियां लेकर आए। मुझे उम्मीद है कि उन्हें समझ आएगा कि उनकी लाइफ में सबसे अहम तीन महिलाएं हैं। पहली उनकी मां, दूसरी उनकी पत्नी और तीसरी उनकी बेटी हैं।

किसी भी आदमी को अपनी जिंदगी में ‘चौथी औरत’ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बात हर मर्द पर लागू होती है, गोविंदा पर भी। मैं चाहती हूं कि ‘ची ची’ अपने चमचों से दूरी बनाए और अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि वो लोग भी सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ हैं।

ये भी पढ़ें

अमिताभ बच्चन का दिल जीत गई ये एक्ट्रेस, ‘KBC’ में Big B ने की जमकर प्रशंसा
बॉलीवुड
bIG B

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

गोविंदा

Published on:

24 Dec 2025 04:13 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / चौथी औरत रखने का हक नहीं… सुनीता आहूजा ने गोविंदा और अपने सपने को लेकर किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बाप की उम्र के शख्स से रोमांस, OTT पर आ रही है ये मजेदार इश्क की कहानी

बाप की उम्र के शख्स से रोमांस, OTT पर आ रही है ये मजेदार इश्क की कहानी
बॉलीवुड

रिलीज से पहले ही ‘धुरंधर’ के चलते ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ को तगड़ा नुकसान

रिलीज से पहले ही 'धुरंधर' के चलते 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को तगड़ा नुकसान
बॉलीवुड

संजय कपूर की वसीयत फर्जी… करिश्मा के बच्चों का सनसनीखेज दावा

sunjay kapur
बॉलीवुड

ध्रुव राठी की टिप्पणी पर आदित्य धर ने दिया करारा जवाब, कहा- धुरंधर नाम आज एक क्रेज है

धुरंधर नाम आज एक क्रेज है... ध्रुव राठी की कमेंट पर आदित्य धर ने दिया करारा जवाब
बॉलीवुड

शादी के बीच रोशन परिवार में छाई मायूसी, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद हॉस्पिटल में हुईं एडमिट

Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad Hospitalized this big reason amid brother wedding
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.