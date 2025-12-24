चौथी औरत रखने का हक नहीं… सुनीता आहूजा ने गोविंदा और अपने सपने को लेकर किया खुलासा

इसके बाद सुनीता ने 2026 के लिए अपनी उम्मीदें और मन की बातें साझा कीं। उन्होंने कहा कि 2026 में मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूं। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि गोविंदा इन सभी विवादों को खत्म करें। मैं चाहती हूं कि नया साल हमारे परिवार के लिए खुशियां लेकर आए। मुझे उम्मीद है कि उन्हें समझ आएगा कि उनकी लाइफ में सबसे अहम तीन महिलाएं हैं। पहली उनकी मां, दूसरी उनकी पत्नी और तीसरी उनकी बेटी हैं।