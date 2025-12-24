चौथी औरत रखने का हक नहीं… सुनीता आहूजा ने गोविंदा और अपने सपने को लेकर किया खुलासा

सुनीता आहूजा ने गोविंदा को लेकर तोड़ी चुप्पी (इमेज सोर्स: सुनीता आहूजा इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: सुनीता आहूजा और गोविंदा की चर्चा इस साल सोशल मीडिया पर खूब हुई। तरह-तरह की बातें भी सामने आई। इसमें दोनों का तलाक सबसे अहम बात थी। साल 2025 दोनों के लिए अच्छा नहीं गया। इसी पर चुप्पी तोड़ते हुए सुनीता आहूजा साल 2026 के लिए विश मांगी है। साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि ‘ची-ची’ (गोविंदा) आखिर किसे डेट कर रहे हैं।
‘ETimes’ के साथ बातचीत में सुनीता आहूजा ने कहा कि निजी तौर पर भी और काम के लिहाज से भी ये साल अच्छा नहीं बीता। पूरे साल मैं बस यही सुनती रही कि गोविंदा का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कोई एक्ट्रेस नहीं है। एक्ट्रेस ऐसा ‘घटिया काम’ नहीं करतीं। वो लड़की गोविंदा से प्यार नहीं करती, उसे सिर्फ उनके पैसे में दिलचस्पी है।
सुनीता ने आगे बताया कि एक तरफ जहां निजी जिंदगी ने परेशान किया, वहीं प्रोफेशनली 2025 मेरे लिए अच्छा साल रहा। मैंने इस साल अपना YouTube चैनल शुरू किया और लोगों ने मुझे दिल खोलकर प्यार दिया। हेटर्स ने भी अहम भूमिका निभाई, वो भी मेरे लिए अच्छे हैं। मैं उनसे भी प्यार करती हूं। अगर वो मुझे पसंद नहीं करते, तो वह उनकी समस्या है, मेरी नहीं।
इसके बाद सुनीता ने 2026 के लिए अपनी उम्मीदें और मन की बातें साझा कीं। उन्होंने कहा कि 2026 में मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूं। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि गोविंदा इन सभी विवादों को खत्म करें। मैं चाहती हूं कि नया साल हमारे परिवार के लिए खुशियां लेकर आए। मुझे उम्मीद है कि उन्हें समझ आएगा कि उनकी लाइफ में सबसे अहम तीन महिलाएं हैं। पहली उनकी मां, दूसरी उनकी पत्नी और तीसरी उनकी बेटी हैं।
किसी भी आदमी को अपनी जिंदगी में ‘चौथी औरत’ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये बात हर मर्द पर लागू होती है, गोविंदा पर भी। मैं चाहती हूं कि ‘ची ची’ अपने चमचों से दूरी बनाए और अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि वो लोग भी सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ हैं।
