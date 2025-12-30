आमिर खान को देश से भागने की कोशिश में है भांजा… सालों बाद सामने आई सच्चाई

Aamir Khan Controversy: सालों बाद पहली बार आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। इमरान के मुताबिक, ‘सत्यमेव जयते’ के दौर में आमिर को न सिर्फ विरोध झेलना पड़ा बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी गई थीं। यही वजह थी कि कई लोगों ने उन्हें देश छोड़ने तक के लिए मजबूर करने की कोशिश की। आखिर इस सबके पीछे क्या सच है? एक्टर इमरान ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा? आमिर खान को कब, क्यों और किस वजह से जान से मारने की धमकियां मिली थीं, चलिए जानते हैं।