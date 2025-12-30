आमिर खान को देश से भागने की कोशिश में है भांजा… सालों बाद सामने आई सच्चाई

आमिर खान (इमेज सोर्स: IMDb)
Aamir Khan Controversy: सालों बाद पहली बार आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। इमरान के मुताबिक, ‘सत्यमेव जयते’ के दौर में आमिर को न सिर्फ विरोध झेलना पड़ा बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी गई थीं। यही वजह थी कि कई लोगों ने उन्हें देश छोड़ने तक के लिए मजबूर करने की कोशिश की। आखिर इस सबके पीछे क्या सच है? एक्टर इमरान ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा? आमिर खान को कब, क्यों और किस वजह से जान से मारने की धमकियां मिली थीं, चलिए जानते हैं।
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan Controversy) अक्सर अपनी बेबाक राय और सामाजिक मुद्दों पर उठाई गई आवाज के चलते चर्चा में रहे हैं। लेकिन उनकी यही बेबाकी कभी-कभी विवादों के भंवर में भी डाल देती है।
यूट्यूबर समदीश भाटिया के शो ‘अनफिल्टर्ड’ में बातचीत के दौरान इमरान ने बताया कि ‘सत्यमेव जयते’ के एक एपिसोड ने आमिर को सीधे टारगेट पर ला दिया था। इमरान के मुताबिक, कन्या भ्रूण हत्या वाले एपिसोड ने कई लोगों को नाराज कर दिया था। नाराजगी इतनी बढ़ी कि मेरे मामू आमिर को मौत की धमकियां तक मिलने लगीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मामू ने न धमकियों की परवाह की, न शो को रोकने की। बल्कि हर हफ्ते एक नया सामाजिक मुद्दा लेकर सामने आते रहे।
उन्होंने कहा, “मैं मामू को बचपन से जानता हूं। उनके फैसले हमेशा सोच-समझकर होते हैं। ‘सत्यमेव जयते’ के दौरान भी उन्होंने पीछे हटने के बजाय वही किया जो सही लगा।” इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं तो बेचारे मामू जान को देश से भगाने की कब से कोशिश कर रहा हूं।
‘सत्यमेव जयते’ शो में आमिर खान सामाजिक मुद्दों पर बात करते थे। इनमें कन्या भ्रूण हत्या, बाल यौन शोषण, रेप, ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा, छुआछूत, भेदभाव जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल थे। 2012 से 2014 तक चले इस शो में 25 एपिसोड थे और हर एपिसोड उस विषय पर था, जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। शायद यही वजह थी कि आमिर अक्सर किसी न किसी विवाद के बीच घिर जाते थे।
