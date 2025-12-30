30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

आमिर खान को देश से भागने की कोशिश में है भांजा… सालों बाद सामने आई सच्चाई

Aamir Khan: आमिर खान का भांजा आखिर क्यों? उन्हें देश से भगाने की कोशिश कर रहा है। क्या है, इसके पीछे का सच? चलिए पूरी बात आपको बताते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 30, 2025

AAMIR KHAN

आमिर खान (इमेज सोर्स: IMDb)

Aamir Khan Controversy: सालों बाद पहली बार आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है। इमरान के मुताबिक, ‘सत्यमेव जयते’ के दौर में आमिर को न सिर्फ विरोध झेलना पड़ा बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी गई थीं। यही वजह थी कि कई लोगों ने उन्हें देश छोड़ने तक के लिए मजबूर करने की कोशिश की। आखिर इस सबके पीछे क्या सच है? एक्टर इमरान ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा? आमिर खान को कब, क्यों और किस वजह से जान से मारने की धमकियां मिली थीं, चलिए जानते हैं।

इस बात को लेकर मिलती थी जान से मारने की धमकियां

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan Controversy) अक्सर अपनी बेबाक राय और सामाजिक मुद्दों पर उठाई गई आवाज के चलते चर्चा में रहे हैं। लेकिन उनकी यही बेबाकी कभी-कभी विवादों के भंवर में भी डाल देती है।

यूट्यूबर समदीश भाटिया के शो ‘अनफिल्टर्ड’ में बातचीत के दौरान इमरान ने बताया कि ‘सत्यमेव जयते’ के एक एपिसोड ने आमिर को सीधे टारगेट पर ला दिया था। इमरान के मुताबिक, कन्या भ्रूण हत्या वाले एपिसोड ने कई लोगों को नाराज कर दिया था। नाराजगी इतनी बढ़ी कि मेरे मामू आमिर को मौत की धमकियां तक मिलने लगीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मामू ने न धमकियों की परवाह की, न शो को रोकने की। बल्कि हर हफ्ते एक नया सामाजिक मुद्दा लेकर सामने आते रहे।

उन्होंने कहा, “मैं मामू को बचपन से जानता हूं। उनके फैसले हमेशा सोच-समझकर होते हैं। ‘सत्यमेव जयते’ के दौरान भी उन्होंने पीछे हटने के बजाय वही किया जो सही लगा।” इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं तो बेचारे मामू जान को देश से भगाने की कब से कोशिश कर रहा हूं।

सामाजिक मुद्दों को शो में उठाते थे आमिर

‘सत्यमेव जयते’ शो में आमिर खान सामाजिक मुद्दों पर बात करते थे। इनमें कन्या भ्रूण हत्या, बाल यौन शोषण, रेप, ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा, छुआछूत, भेदभाव जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल थे। 2012 से 2014 तक चले इस शो में 25 एपिसोड थे और हर एपिसोड उस विषय पर था, जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। शायद यही वजह थी कि आमिर अक्सर किसी न किसी विवाद के बीच घिर जाते थे।

ये भी पढ़ें

भारतीय सिनेमा ने रचा इतिहास, 2025 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुन उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
Indian cinema 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आमिर खान

Published on:

30 Dec 2025 03:13 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आमिर खान को देश से भागने की कोशिश में है भांजा… सालों बाद सामने आई सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

डर निकल चुका है…हीरो नंबर वन आ रहा है, गोविंदा ने अपने कमबैक पर कही ऐसी बात

डर निकल चुका है...हीरो नंबर वन आ रहा है, गोविंदा ने अपने कमबैक पर कही ऐसी बात फैंस हुए इमोशनल
बॉलीवुड

मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट में 720 का सलाद, 550 की खिचड़ी, हैंगओवर दूर करने के पानी की कीमत है इतनी

Malaika Arora Restaurant Scarlett House mumbai salad 720 khichadi 550 water to cure hangover costs 350
बॉलीवुड

चीनी मीडिया ने सलमान खान की Battle of Galwan को बनाया निशाना, तथ्यों से छेड़छाड़ का किया दावा

चीनी मीडिया ने सलमान खान की Battle of Galwan को बनाया निशाना, फिल्म पर तथ्यों से छेड़छाड़ का दावा किया
बॉलीवुड

Drishyam 3: ‘विग विवाद’ के बीच अक्षय खन्ना टोपी पहने पहली बार आए सामने, फैंस ने लगाई कमेंट की लाइन

Akshaye Khanna after long time spotted with cap amid drishyam 3 wig controversy
बॉलीवुड

रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य की तस्वीर को चूमा, लुटाया प्यार, वीडियो आया सामने

Rekha kisses Amitabh Bachchan grandson Agastya photo
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.