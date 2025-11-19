परिणीति चोपड़ा- राघव चड्ढा का बेटा 1 महीने का हुआ, कपल ने पहली झलक और नाम का किया खुलासा

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा
Parineeti Chopra And Raghav Chadha Son Name Revealed: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर खुशियों का माहौल है। शादी के बाद कपल ने अपने पहले बच्चे का हाल की में स्वागत किया था, इसकी जानकारी उन्होंने अपने फैंस को दी थी। अब उन्होंने बेटे के नाम का भी खुलासा कर दिया है। साथ ही उसके नाम का मतलब भी लोगों को बताया है।
बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नन्हा बेटा पूरे एक महीने का हो गया है। कपल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर उसका नाम क्या रखा है वह बताया है और अपने नन्हे राजकुमार के छोटे-छोटे पैरों की पहली झलक भी दिखाई है। कपल ने अपने बेटे का नाम बेहद खास और अर्थपूर्ण रखा है।
कपल ने लिखा: "जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम - तत्र एव नीर। हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली। हमने उसका नाम '𝗡𝗲𝗲𝗿' रखा- शुद्ध, दिव्य, असीम।" बता दें, यह नाम भारतीय संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा हुआ है।
परिणीति और राघव की इस प्यारी सी घोषणा के बाद, फिल्मी हस्तियों और दोस्तों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है। वरुण धवन ने दिल वाले इमोजी बनाकर अपना प्यार जताया, तो कॉमेडियन भारती सिंह ने भी शुभकामनाएं दीं है।
