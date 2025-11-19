Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

परिणीति चोपड़ा- राघव चड्ढा का बेटा 1 महीने का हुआ, कपल ने पहली झलक और नाम का किया खुलासा

Parineeti Chopra And Raghav Chadha Son Name: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बेटे का जन्म दीवाली से एक दिन पहले 19 अक्टूबर को हुआ था। अब उन्होंने अपने नन्हें लाडले का क्या नाम रखा है वह फैंस को बताया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 19, 2025

Parineeti Chopra And Raghav Chadha

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा

Parineeti Chopra And Raghav Chadha Son Name Revealed: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर खुशियों का माहौल है। शादी के बाद कपल ने अपने पहले बच्चे का हाल की में स्वागत किया था, इसकी जानकारी उन्होंने अपने फैंस को दी थी। अब उन्होंने बेटे के नाम का भी खुलासा कर दिया है। साथ ही उसके नाम का मतलब भी लोगों को बताया है।

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने किया बेटे के नाम का खुलासा

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नन्हा बेटा पूरे एक महीने का हो गया है। कपल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर उसका नाम क्या रखा है वह बताया है और अपने नन्हे राजकुमार के छोटे-छोटे पैरों की पहली झलक भी दिखाई है। कपल ने अपने बेटे का नाम बेहद खास और अर्थपूर्ण रखा है।

कपल ने लिखा: "जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम - तत्र एव नीर। हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली। हमने उसका नाम '𝗡𝗲𝗲𝗿' रखा-  शुद्ध, दिव्य, असीम।" बता दें, यह नाम भारतीय संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा हुआ है।

सितारों ने दी शुभकामनाएं

परिणीति और राघव की इस प्यारी सी घोषणा के बाद, फिल्मी हस्तियों और दोस्तों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है। वरुण धवन ने दिल वाले इमोजी बनाकर अपना प्यार जताया, तो कॉमेडियन भारती सिंह ने भी शुभकामनाएं दीं है।

ये भी पढ़ें

Tulasi Retirement: फेमस एक्ट्रेस ने छोड़ी इंडस्ट्री, पोस्ट में लिखा- मेरी और मेरे बेटे की…
टॉलीवुड
South Actress Tulasi Quit industry

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

19 Nov 2025 12:40 pm

Published on:

19 Nov 2025 12:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / परिणीति चोपड़ा- राघव चड्ढा का बेटा 1 महीने का हुआ, कपल ने पहली झलक और नाम का किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Aditi Mukherjee Death: एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी की एक्सीडेंट में हुई मौत, सिर पर आई थी गंभीर चोट

Actress Aditi Mukherjee death in road accident
बॉलीवुड

Fact Check: विक्की कौशल-कैटरीना का पहला बेबी-बॉय फोटो वायरल, क्या ये है AI फोटोज

Fact Check: विक्की कौशल-कैटरीना का पहला बेबी-बॉय फोटो वायरल, क्या ये है AI फोटोज
बॉलीवुड

4,000 करोड़ के 55 मंजिला कमर्शियल टावर का नाम होगा Shahrukhz,अब एक्टर होंगे दुनिया के चुनिंदा स्टार्स में शामिल

4,000 करोड़ के 55 मंजिला कमर्शियल टावर का नाम होगा Shahrukhz,अब एक्टर होंगे दुनिया के चुनिंदा स्टार्स में शामिल
बॉलीवुड

आप बालों में कौन-सा तेल लगाते हो… धर्मेंद्र से शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा था ये सवाल, हीमैने ने दिया शानदार जवाब

Shatrughan Sinha was afraid of dharmedra
बॉलीवुड

ऑउटसाइडर का दर्द: साढ़े तीन साल की उम्र में एक्टर ने पिता को खोया, मेहनत के दम पर बनाई पहचान

Susovan Sonu Roy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.