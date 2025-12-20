‘दूर जा रही हूं…’बहन से आखिरी कॉल, फिर फंदे से झूलती मिली मॉडल विवेका बाबाजी

विवेका की मां ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि मौत से पहले विवेका ने उनको कॉल किया था। विवेका ने उस दौरान कहा था कि वो बहुत दूर जा रही हैं। ये कहते ही विवेका ने कॉल काट कर दिया, चिंता में आकर मां ने विवेका के एक्स बॉयफ्रेंड रोहित जुगराज को कॉल कर कहा कि वो जल्दी वो विवेका के पास जाएं और देखें कि वो ठीक हैं या फिर नहीं। रोहित ने विवेका को कई कॉल किए, लेकिन विवेका की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने उनको मैसेज भी किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद विवेका ने अपनी बहन को कॉल किया और कहा, मैं दूसरी दुनिया में जा रही हूं, मां का ख्याल रखना। इसके कुछ घंटों बाद ही उन्हें बेटी की मौत की खबर मिली।