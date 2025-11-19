Tulasi Retirement: फेमस एक्ट्रेस ने छोड़ी इंडस्ट्री, पोस्ट में लिखा- मेरी और मेरे बेटे की…

फेमस एक्ट्रेस तुलसी ने छोड़ी इंडस्ट्री
Tulasi Retirement: जानी-मानी और दिग्गज अभिनेत्री तुलसी ने आखिरकार फिल्मों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। अपने लगभग छह दशक लंबे और शानदार फिल्मी करियर को विराम देने की यह जानकारी एक्ट्रेस तुसली ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए दी है। उनके इस फैसले से उनके लाखों फैंस उनके इस फैसले से काफी हैरान और परेशान हो रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों एक्ट्रेस ने ये फैसला लिया है। वहीं, कई लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।
साउथ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस तुलसी, जो अपनी दमदार फिल्म "मां" की भूमिकाओं के लिए बहुत मशहूर हुईं थीं। एक्ट्रेस ने सबसे पहले साईं बाबा के चरणों की एक तस्वीर वाली एक आध्यात्मिक पोस्ट के साथ अपने फैसले की तरफ इशारा दिया। साथ में कैप्शन में लिखा था, "मेरी और मेरे बेटे की साईं रक्षा और मार्गदर्शन करो। हे देवा हे साईंनाथ।ठ आगे एक और पोस्ट में लिखा, "अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। आपको किसी को अपनी भावनाओं को समझाने या उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करें; यह सबसे अच्छा जानता है।"
तुलसी ने आगे एक और पोस्ट में अपने संन्यास की घोषणा करते हुए लिखा, "इस 31 दिसंबर को शिरडी दर्शन के क्रम में मैं अपने लिए रिटायरमेंट की कामना करती हूं और साईंनाथ के साथ शांतिपूर्वक अपनी यात्रा जारी रखूंगी। मैं जीवन को साईंराम सीखने में मेरी मदद करने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूं।" यह मैसेज उनके चाहने वाले के लिए थोड़ा भावुक कर देने वाला था।
तुलसी ने 1967 की तेलुगु फिल्म 'भार्या' से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। बाल कलाकार के रूप में उनका आधिकारिक करियर 1973 में के. बालाचंदर की फिल्म 'अरंगेत्रम' से शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों 'सीतामलक्ष्मी' जो साल 1978 में आई थी और 'शंकरभरणम' जो 1979 में और 'मुद्दा मंदरम' जो 1981 में आई फिल्म शामिल हैं।
करियर में तुलसी ने सपोर्टिंग रोल भी किए हैं। उन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, मोहनलाल, चिरंजीवी और विजय सेतुपति जैसे दिग्गजों कलाकारों के साथ काम किया है। उनकी हालिया फिल्मों में 'मिस्टर परफेक्ट', 'श्रीमंथुडु', राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 'महानती' और 'डियर कॉमरेड' शामिल हैं।
