Mohanlal Mother Death Reason: नहीं रहीं सुपरस्टार मोहनलाल की मां, इस गंभीर बीमारी से हुई मौत

Mohanlal Mother Death Reason: साउथ सिनेमा से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। मेगास्टार मोहनलाल की मां शांता कुमारी अम्मा का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है, वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं। इस खबर ने न सिर्फ मोहनलाल और उनके परिवार को गहरे दुख में डूबो दिया है, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई है। स्क्रीन पर अपनी दमदार मौजूदगी से करोड़ों दर्शकों का दिल जीतने वाले मोहनलाल के लिए यह निजी क्षति बेहद मार्मिक है, उनके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार सवेंदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।