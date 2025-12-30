Mohanlal Mother Death Reason: नहीं रहीं सुपरस्टार मोहनलाल की मां, इस गंभीर बीमारी से हुई मौत

सुपरस्टार मोहनलाल की मां का निधन (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीनशॉट)
Mohanlal Mother Death Reason: साउथ सिनेमा से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। मेगास्टार मोहनलाल की मां शांता कुमारी अम्मा का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है, वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं। इस खबर ने न सिर्फ मोहनलाल और उनके परिवार को गहरे दुख में डूबो दिया है, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई है। स्क्रीन पर अपनी दमदार मौजूदगी से करोड़ों दर्शकों का दिल जीतने वाले मोहनलाल के लिए यह निजी क्षति बेहद मार्मिक है, उनके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार सवेंदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शांता कुमारी अम्मा पिछले कई सालों से एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से लड़ रही थीं। हालत बिगड़ने पर उनका इलाज कोच्चि के अमृता अस्पताल में चल रहा था, जहां डॉक्टरों ने उनके निधन की पुष्टि की।
जानकारी के मुताबिक, शांता कुमारी अपने पैतृक घर पथानामथिट्टा जिले के एलांथूर गांव में रहती थीं, लेकिन लगातार गिरती सेहत को देखते हुए उन्हें कोच्चि शिफ्ट किया गया था। मोहनलाल अपनी बिजी शूटिंग के बावजूद नियमित रूप से मां से मिलने पहुंचते थे। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुचित्रा ही शांताकुमारी अम्मा की देखभाल करती थीं।
मोहनलाल और मां के बीच गहरा और भावनात्मक रिश्ता था। अभिनेता कई बार कह चुके हैं कि उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ी ताकत उनकी मां ही हैं। मदर्स डे पर उन्होंने मां के साथ पुरानी तस्वीर साझा कर उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान भी जताया था।
करीब दस साल पहले आए स्ट्रोक के बाद से शांता कुमारी का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता था। स्ट्रोक और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण उनका लंबे समय तक इलाज चलता रहा। अब उनके निधन के बाद परिवार ने बताया है कि शांताकुमारी अम्मा का अंतिम संस्कार कोच्चि में किया जाएगा।
एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि अपने शुरुआती फिल्मी दौर में वे मां को घर पर ही अपनी फिल्मों की स्क्रीनिंग कराते थे, ताकि उनकी राय जान सकें। यह रिश्ता सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, बल्कि उनके करियर का भी अहम हिस्सा था।
मोहनलाल के पिता विश्वनाथन नायर का 2005 में और बड़े भाई प्यारेलाल का 2000 में निधन हो चुका है। अपने माता-पिता की याद में उन्होंने ‘विश्व शांति फाउंडेशन’ नाम की एक चैरिटी संस्था भी शुरू की है, जो उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है।
