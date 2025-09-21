मोहनलाल के फैंस हुए खुश, एक्टर को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

Mohanlal wins Dadasaheb Phalke Award: मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले मोहनलाल को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने वाला है। भारत सरकार ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा कर दी है, जो उन्हें 23 सितंबर को दिया जाएगा। इस खबर के बाद से ही उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। हर कोई काफी खुश हो रहा है और उन्हें बधाई दे रहा है।