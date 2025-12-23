2026 में ये एक्टर उड़ाएगा गर्दा… ‘सिग्मा’ का धमाकेदार टीजर आउट, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

टीजर में ढेर सारा एक्शन, ट्विस्ट और रोमांच देखने को मिला है। फिल्म में संदीप किशन के साथ फारिया अब्दुल्ला फीमेल लीड में हैं, जबकि सपोर्टिंग कास्ट में राकू सुंदरम, अंबू थासन, योग जपी, संपत राज, किरण कोंडा और मगालक्ष्मी सुदर्शनन शामिल हैं। इसके अलावा कैथरीन ट्रेसा एक हाई-एनर्जी गाने में स्पेशल अपीयरेंस देंगी।