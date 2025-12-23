2026 में ये एक्टर उड़ाएगा गर्दा… ‘सिग्मा’ का धमाकेदार टीजर आउट, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

संदीप किशन स्टारर 'सिग्मा' का धमाकेदार टीजर रिलीज (इमेज सोर्स: Lyca प्रोडक्शन)
Sigma Teaser Out: डायरेक्टर जेसन संजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘सिग्मा’ का धमाकेदार टीजर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। एक्टर सुदीप किशन इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं। यह एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बताई जा रही है।
टीजर में हीरो की एक जोरदार लाइन काफी ध्यान खींचती है। वह कहता है- जमीन, पानी, हवा और सबसे जरूरी पैसा… इन सबकी कीमत बढ़ रही है। लेकिन हम कौन हैं या हमारे रिश्तेदार कौन, इसकी कोई कीमत नहीं। क्यों?”
‘सिग्मा’ के टीजर में संदीप किशन पूरे दमखम के साथ नजर आते हैं। उनका एक्शन, इंटेंस लुक और एनर्जी देखने लायक है। एक ऐसा किरदार, जिसके अंदर गुस्सा, महत्वाकांक्षा और खुद की पहचान बनाने की जद्दोजहद साफ दिखती है। उनके नए, बोल्ड और हाई-इम्पैक्ट एक्शन अवतार ने दर्शकों को चौंका दिया है।
टीजर में ढेर सारा एक्शन, ट्विस्ट और रोमांच देखने को मिला है। फिल्म में संदीप किशन के साथ फारिया अब्दुल्ला फीमेल लीड में हैं, जबकि सपोर्टिंग कास्ट में राकू सुंदरम, अंबू थासन, योग जपी, संपत राज, किरण कोंडा और मगालक्ष्मी सुदर्शनन शामिल हैं। इसके अलावा कैथरीन ट्रेसा एक हाई-एनर्जी गाने में स्पेशल अपीयरेंस देंगी।
‘सिग्मा’ हीस्ट-स्टाइल थ्रिल, इमोशनल टच और हल्की-फुल्की मस्ती का मिश्रण पेश करती है, जो जेसन संजय के ताजा और युवा निर्देशन को दर्शाती है। यह मल्टीलेंग्वेज फिल्म 2026 की गर्मियों में बड़े स्तर पर रिलीज हो सकती है।
