23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

2026 में ये एक्टर उड़ाएगा गर्दा… ‘सिग्मा’ का धमाकेदार टीजर आउट, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

Sigma Teaser Released: मेकर्स ने मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'सिग्मा' का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया है। यह फिल्म सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी, चलिए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 23, 2025

sigma

संदीप किशन स्टारर 'सिग्मा' का धमाकेदार टीजर रिलीज (इमेज सोर्स: Lyca प्रोडक्शन)

Sigma Teaser Out: डायरेक्टर जेसन संजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘सिग्मा’ का धमाकेदार टीजर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। एक्टर सुदीप किशन इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं। यह एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बताई जा रही है।

टीजर में हीरो की एक जोरदार लाइन काफी ध्यान खींचती है। वह कहता है- जमीन, पानी, हवा और सबसे जरूरी पैसा… इन सबकी कीमत बढ़ रही है। लेकिन हम कौन हैं या हमारे रिश्तेदार कौन, इसकी कोई कीमत नहीं। क्यों?”

‘सिग्मा’ के टीजर में क्या है खास?

‘सिग्मा’ के टीजर में संदीप किशन पूरे दमखम के साथ नजर आते हैं। उनका एक्शन, इंटेंस लुक और एनर्जी देखने लायक है। एक ऐसा किरदार, जिसके अंदर गुस्सा, महत्वाकांक्षा और खुद की पहचान बनाने की जद्दोजहद साफ दिखती है। उनके नए, बोल्ड और हाई-इम्पैक्ट एक्शन अवतार ने दर्शकों को चौंका दिया है।

ये एक्टर्स आएंगे फिल्म में नजर

टीजर में ढेर सारा एक्शन, ट्विस्ट और रोमांच देखने को मिला है। फिल्म में संदीप किशन के साथ फारिया अब्दुल्ला फीमेल लीड में हैं, जबकि सपोर्टिंग कास्ट में राकू सुंदरम, अंबू थासन, योग जपी, संपत राज, किरण कोंडा और मगालक्ष्मी सुदर्शनन शामिल हैं। इसके अलावा कैथरीन ट्रेसा एक हाई-एनर्जी गाने में स्पेशल अपीयरेंस देंगी।

‘सिग्मा’ हीस्ट-स्टाइल थ्रिल, इमोशनल टच और हल्की-फुल्की मस्ती का मिश्रण पेश करती है, जो जेसन संजय के ताजा और युवा निर्देशन को दर्शाती है। यह मल्टीलेंग्वेज फिल्म 2026 की गर्मियों में बड़े स्तर पर रिलीज हो सकती है।

ये भी पढ़ें

विद्युत जामवाल ने उड़ेला आंखों के पास खौलती मोमबत्ती का मोम… रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आय सामने
बॉलीवुड
Vidyut Jammwal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

अप​कमिंग मूवी

Published on:

23 Dec 2025 09:45 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / 2026 में ये एक्टर उड़ाएगा गर्दा… ‘सिग्मा’ का धमाकेदार टीजर आउट, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ओह-माय-गॉड… प्रभास को-एक्ट्रेस निधि अग्रवाल संग बदसलूकी, धक्का-मुक्की का वीडियो आया सामने

Misbehavior With Nidhi Agarwal
टॉलीवुड

फेमस अभिनेता अखिल विश्वनाथ ने किया सुसाइड, 30 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

टॉलीवुड

ऐश्वर्या से तलाक के बाद दामाद धनुष नहीं भूले रजनीकांत का बर्थडे, ऐसे लुटाया प्यार

Rajinikanth 75th Birthday dhanush wishes former father-in-law post goes viral
टॉलीवुड

P T Kunju Muhammed: मुसीबत में फेमस डायरेक्टर, महिला ने लगाए शोषण के आरोप, FIR दर्ज

Filmmaker P T Kunju Muhammed (1)
टॉलीवुड

‘अखंडा 2’ की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन, जानिए क्या है पूरा मामला

फिल्म -अखंडा 2 (सोर्स: X)
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.