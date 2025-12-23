23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बॉलीवुड

विद्युत जामवाल ने उड़ेला आंखों के पास खौलती मोमबत्ती का मोम… रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आय सामने

Vidyut Jammwal: विद्युत जामवाल का एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी आंखों के पास मोमबत्ती का गर्म मोम डालते दिखाई दे रहे हैं।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 23, 2025

Vidyut Jammwal

विद्युत जामवाल का हैरतअंगेज वीडियो आया सामने (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Vidyut Jammwal viral video: विद्युत जामवाल ने फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि रियल-लाइफ के भी एक्शन हीरो हैं। इस बार उनका नया कारनामा इतना खतरनाक है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। सोशल मीडिया पर सामने आए ताजा वीडियो साफ देखा जा सकता है कि विद्युत अपनी आंखों के बिल्कुल पास खौलती मोमबत्ती का मोम डाल रहे हैं।

आखिर एक्टर ने ऐसा काम क्यों किया?

अब आप सोच रहे हैं कि आखिरकार एक्टर ने ऐसा स्टंट किया ही क्यों? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। दरअसल, सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक्टर ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वे स्टेज पर बैठे हैं। बैकग्राउंड में संगीत बज रहा है और उनके सामने दो बड़ी मोमबत्तियां जल रही हैं। वे पहले मोमबत्तियों को झुकाकर पिघली हुई गर्म वैक्स सीधे अपने चेहरे और शरीर पर डालते हैं।

वीडियो शेयर कर अभिनेता ने लिखा, "प्राचीन कलारीपयट्टु और योग का सम्मान, जो हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठना सिखाते हैं। मोमबत्ती का प्रयोग और आंखों पर पट्टी, यह योद्धा की ताकत का प्रतीक है।"
अभिनेता की पोस्ट देख सभी हैरान हैं। कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन पर प्रतिक्रिया दी है।

एक ने लिखा- “हमें इन्हें देखकर बहुत कुछ सिखने को मिलता है।” वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- “आप बॉलीवुड के लिए नहीं हैं। मैंने आपको पहली बार कमांडो मूवी में देखा था…और मुझे पता था कि आप बॉलीवुड के लिए नहीं हैं। आप पूरी तरह से हॉलीवुड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए बने हैं।”

प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट हैं विद्युत जामवाल

अभिनेता विद्युत जामवाल दुनिया के जाने-माने मार्शल आर्टिस्टों में गिने जाते हैं। उनकी फिल्मों में दिखने वाले दमदार स्टंट उनकी असली ट्रेनिंग का नतीजा हैं। वे बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखते आए हैं और कलारीपयट्टू, वुशु, क्राव मागा जैसे कई तरीकों में माहिर हैं।

जल्द ही वह हॉलीवुड फिल्म ‘स्ट्रीट फाइटर’ से अपना डेब्यू करने वाले हैं। कुछ समय पहले मेकर्स ने उनका पहला लुक भी जारी किया था। इस लुक में वे काफी अलग दिख रहे हैं। पूरी तरह गंजे सिर के साथ, मार्शल आर्ट की पोज में खड़े और हाथ-पैर, गर्दन व कानों में भारी आभूषण पहने हुए। उनके सिर और चेहरे पर लाल रंग की लाइनें भी बनाई गई हैं। फिल्म का निर्देशन ‘बैड ट्रिप’ और ‘आर्डवार्क’ के डायरेक्टर्स ने किया है।

23 Dec 2025 08:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / विद्युत जामवाल ने उड़ेला आंखों के पास खौलती मोमबत्ती का मोम… रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आय सामने

Patrika Site Logo

