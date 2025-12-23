विद्युत जामवाल ने उड़ेला आंखों के पास खौलती मोमबत्ती का मोम… रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आय सामने

जल्द ही वह हॉलीवुड फिल्म ‘स्ट्रीट फाइटर’ से अपना डेब्यू करने वाले हैं। कुछ समय पहले मेकर्स ने उनका पहला लुक भी जारी किया था। इस लुक में वे काफी अलग दिख रहे हैं। पूरी तरह गंजे सिर के साथ, मार्शल आर्ट की पोज में खड़े और हाथ-पैर, गर्दन व कानों में भारी आभूषण पहने हुए। उनके सिर और चेहरे पर लाल रंग की लाइनें भी बनाई गई हैं। फिल्म का निर्देशन ‘बैड ट्रिप’ और ‘आर्डवार्क’ के डायरेक्टर्स ने किया है।