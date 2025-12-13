‘स्ट्रीट फाइटर’ से विद्युत जामवाल का खतरनाक लुक हुआ वायरल, यूजर्स बोले- अब हॉलीवुड कांपेगा…

विद्युत जामवाल (सोर्स: X)
Vidyut Jammwal Street Fighter Look: एक्शन सुपस्टार विद्युत जामवाल, हॉलीवुड की फेमस वीडियो गेम फ्रैंचाइजी बेस्ड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' से इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बता दें, कल, शुक्रवार यानी 12 दिसंबर, 2025 को फिल्म के निर्माताओं ने विद्युत के किरदार का पहला पोस्टर साझा किया, जिसने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है। अपने चिरि-परिचित लंबे बालों को अलविदा कहकर, विद्युत एक नए, बोल्ड और गंजे अवतार में नजर आए है, जिससे फैंस इनके इस लुक के दिवाने हो गए हैं।
बता दें, विद्युत जामवाल ने अपने लंबे बालों को हटाकर पूरी तरह से मुंडाया हुआ सिर अपनाया है, जो उनके 'स्ट्रीट फाइटर' के रोल को एक रहस्यमयी और दमदार लुक दे रहा है। फैंस इस नए लुक पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में अपना उत्साह दिखा रहे हैं।
एक यूजर ने कमेंट कर लिखा,' अब हॉलीवुड कांपेगा', तो दूसरें ने कमेंट कर कहा- 'तेनाली रामा आहा।' इतना ही नहीं, इस फिल्म में विद्युत जामवाल फेमस योगी किरदार धालसिम के रोल में हैं। बता दें, धालसिम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और अनोखी लड़ने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। विद्युत, जो अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स के लिए फेमस हैं, इस किरदार को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
ये फिल्म किताओ सकुराई के जरिए निर्देशित और डालन मुसन द्वारा लिखित है। साथ ही, अमेरिकन मार्शल आर्ट फिल्म 1993 की पृष्ठभूमि पर बेस्ड है। साथ ही, कहानी में रयू (एंड्रयू कोजी) और केन मास्टर्स (नोआ सेंटीनो) को दिखाया गया है, जिन्हें चुन-ली (कैलिना लियांग) एक बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए वर्ल्ड वॉरियर टूर्नामेंट में वापस लाया जाता हैं और फिल्म के कलाकारों में डेविड दस्तमलचियन (एम. बाइसन के रूप में) और खुद विद्युत जामवाल हैं।
विद्युत की लगन, अनुशासन और मार्शल आर्ट्स में महारत उन्हें पहले ही एक एक्शन स्टार बना चुकी है। फैंस अब ये देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि वे अपने किरदार 'धालसिम' की जटिल पर्सनैलिटी को हॉलीवुड के स्टेज पर कितनी सफलतापूर्वक निभाते हैं, इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
