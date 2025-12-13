‘स्ट्रीट फाइटर’ से विद्युत जामवाल का खतरनाक लुक हुआ वायरल, यूजर्स बोले- अब हॉलीवुड कांपेगा…

Vidyut Jammwal Street Fighter Look: एक्शन सुपस्टार विद्युत जामवाल, हॉलीवुड की फेमस वीडियो गेम फ्रैंचाइजी बेस्ड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' से इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बता दें, कल, शुक्रवार यानी 12 दिसंबर, 2025 को फिल्म के निर्माताओं ने विद्युत के किरदार का पहला पोस्टर साझा किया, जिसने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है। अपने चिरि-परिचित लंबे बालों को अलविदा कहकर, विद्युत एक नए, बोल्ड और गंजे अवतार में नजर आए है, जिससे फैंस इनके इस लुक के दिवाने हो गए हैं।