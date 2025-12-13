जब किंग खान बेटे के साथ मिले, फुटबॉल के किंग मेसी से, फैंस बोले- ‘भाई, तू तो लेजेंड है…

किंग खान के साथ लियोनेल मेसी (सोर्स: x)
Messi Shah Rukh Khan Meet: भारतीय फुटबॉल लवर्स के लिए ये एक यादगार पल बन गया है, जब एक्टिंग के किंग सुपरस्टार शाहरुख खान और फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी कोलकाता में एक मंच पर एक साथ नजर आए। ये मुलाकात GOAT इंडिया टूर 2025 के तहत हुआ, जिसने भारत में खेल और सिनेमा के दो दिग्गजों के मिलन को यादगार बना दिया है।
इतना ही नहीं, साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित एक इवेंट के दौरान दोनों सितारों ने गर्मजोशी अंदाज के साथ एक-दूसरे को अभिवादन किया। बता दें, सामने आए वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही शाहरुख खान अपने बेटे अबराम के साथ मंच पर पहुंचे, मेसी ने हसते हुए उनसे हाथ मिलाया और बातचीत की।
इसके बाद शाहरुख ने अबराम का इंट्रों भी मेसी से कराया, जो काफी मजेदार था। फैंस इस पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में अपना उत्साह दिखा रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'भाई, तू तो लेजेंड है।' तो दूसरे ने, दिल वाली इमोजी के साथ फोटो डाली है।'
इस ऐतिहासिक मुलाकात के वक्त मेसी के साथ उनके फुटबॉल जगत के साथी भी मौजूद थे, जिनमें उरुग्वे के फुटबॉलर लुईस सुआरेज और अर्जेंटीना के विश्व कप विनर मिडफील्डर रॉड्रिगो डी पॉल भी मौजूद थे। हालांकि, मेसी ने इस इवेंट के दौरान साल्ट लेक स्टेडियम से अपनी 70 फुट ऊंची स्टैचू का वर्चुअल अनावरण भी किया।
बता दें, लियोनेल मेसी अपने GOAT इंडिया टूर 2025 के तहत इस समय भारत के कोलकाता में मौजूद है। साथ ही, आज उन्हें हैदराबाद के लिए रवाना भी होना है, जहां वे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। इस मैच में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भी शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद शाम को मेसी के साथ एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन भी प्रस्तावित है। अपने भारत दौरे के तहत मेसी 14 दिसंबर को मुंबई में रहेंगे और 15 दिसंबर को वापस रवाना होंगे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग