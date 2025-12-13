जब किंग खान बेटे के साथ मिले, फुटबॉल के किंग मेसी से, फैंस बोले- ‘भाई, तू तो लेजेंड है…

बता दें, लियोनेल मेसी अपने GOAT इंडिया टूर 2025 के तहत इस समय भारत के कोलकाता में मौजूद है। साथ ही, आज उन्हें हैदराबाद के लिए रवाना भी होना है, जहां वे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। इस मैच में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भी शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद शाम को मेसी के साथ एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन भी प्रस्तावित है। अपने भारत दौरे के तहत मेसी 14 दिसंबर को मुंबई में रहेंगे और 15 दिसंबर को वापस रवाना होंगे।