शत्रुघ्न सिन्हा ने मुस्लिम दामाद जहीर इकबाल और बेटी सोनाक्षी के रिश्ते पर कही ये बात

हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी और जहीर के रिश्ते पर खुलकर अपनी बात रखी और जब उनसे पूछा गया कि उनका और जहीर का रिश्ता कैसा है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, "बहुत अच्छा है। जहीर और सोनाक्षी एक-दूसरे को न सिर्फ बहुत मानते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वे एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। ये रिश्ता बहुत ही मजबूत और प्यारा है।" साथ ही, शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे बताया कि सोनाक्षी ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर लिखा था कि जहीर उनके जीवन में सबसे अहम शख्स हैं, उस पर भी वो कहते हैं, "सोनाक्षी कहती हैं कि उनके जीवन में केवल 2 ही हीरोज हैं।"