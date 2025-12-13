13 दिसंबर 2025,

शनिवार

बॉलीवुड

शत्रुघ्न सिन्हा ने मुस्लिम दामाद जहीर इकबाल और बेटी सोनाक्षी के रिश्ते पर कही ये बात

Shatrughan Sinha On Sonakshi And Zaheer: शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मुस्लिम दामाद जहीर इकबाल और बेटी सोनाक्षी सिन्हा के रिश्ते को लेकर खुलासा किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 13, 2025

शत्रुघ्न सिन्हा ने मुस्लिम दामाद जहीर इकबाल और बेटी सोनाक्षी के रिश्ते पर कही ये बात

सोनाक्षी और जहीर की जोड़ी पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा (सोर्स: X)

Shatrughan Sinha On Sonakshi And Zaheer: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बता दें, 23 जून 2024 को 7 साल की लंबी डेटिंग के बाद दोनों ने शादी की थी, जिसमें परिवार के करीबी लोग और इंडस्ट्री के कई दोस्त शामिल हुए थे। दरअसल, इनकी इंटरफेथ मैरिज को लेकर सोशल मीडिया पर हमेशा से सवाल और ट्रोल होती रही है और कई बार सोनाक्षी, जहीर और उनके परिवार को अपने इस फैसले की सफाई देनी पड़ी है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी और जहीर के रिश्ते पर कहा

हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी और जहीर के रिश्ते पर खुलकर अपनी बात रखी और जब उनसे पूछा गया कि उनका और जहीर का रिश्ता कैसा है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, "बहुत अच्छा है। जहीर और सोनाक्षी एक-दूसरे को न सिर्फ बहुत मानते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वे एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। ये रिश्ता बहुत ही मजबूत और प्यारा है।" साथ ही, शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे बताया कि सोनाक्षी ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर लिखा था कि जहीर उनके जीवन में सबसे अहम शख्स हैं, उस पर भी वो कहते हैं, "सोनाक्षी कहती हैं कि उनके जीवन में केवल 2 ही हीरोज हैं।"

इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा से बेटी के इस रिश्ते का खुलकर सपोर्ट करते आए हैं, उन्होंने पहले भी कहा था, "उनकी बेटी का ये फैसला ठीक है और उनमें किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं है।" इसके बाद उन्होंने साफ-साफ कहा कि उनकी बेटी की खुशी में ही उनकी खुशी है।

सोनाक्षी सिन्हा ने इंटरफेथ मैरिज पर तोड़ी चुप्पी

तो वहीं दूसरी ओर, सोहा अली खान के पॉडकास्ट में सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपने इंटरफेथ मैरिज को लेकर आए सवालों और ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ते हुए, उन्होंने कहा, "ये सब केवल एक शोर है। मैं पहली महिला नहीं हूं जो ऐसा फैसला ले रही हूं और ना मैं आखिरी हूं। मैं एक सफल महिला हूं जो अपने फैसले खुद ले सकती है। हमारी शादी के पल हमारे लिए बेहद खास थे, इसलिए हमने इसे इस शोर-शराबे से दूर रखा और हम खुश है।"

तो इस पर कुछ यूजर्स ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और दामाद के प्रति उनके प्रेम और सपोर्ट पर रिएक्शन नकारात्मक टिप्पणियां दी हैं। इसके बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बेटी की खुशी में ही उनकी असली खुशी छिपी है और वे हमेशा उससे और उसके पति से जुड़े रहेंगे। इस तरह, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बयानों से ये साबित किया है कि परिवार के रिश्ते और सद्भावना से बढ़कर कुछ नहीं होता और वे अपनी बेटी के फैसलों के हर हाल में साथ हैं। सोनाक्षी और जहीर की जोड़ी को भी उनके माता-पिता का ये प्यार और सपोर्ट काफी मजबूत बनाता है।

