बॉलीवुड की कमाई क्वीन कौन? Deepika, Alia और Kriti की फीस ने उड़ाए होश

Bollywood Actress Earnings: बॉलीवुड में एक्ट्रेस की फीस का रहस्य हमेशा से फैंस और इंडस्ट्री दोनों के लिए चर्चा का विषय रहा है। खासकर 2024 और 2025 में एक्ट्रेसेस की फीस ने नया ट्रेंड सेट किया है, जो केवल 'प्राइस् टैग' तक सीमित नहीं रह गया। ट्रेड आउटलेट्स द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेसेस की सैलरी उनके कोट्स स्केल, फिल्मों के जॉनर, फ्रैंचाइजी की ताकत और बैक-एंड प्रॉफिट शेयर के बेस्ड पर अलग-अलग होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी एक्ट्रेसस इस समय बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई कर रही हैं और किसकी फीस कितनी है।