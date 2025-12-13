बॉलीवुड की कमाई क्वीन कौन? Deepika, Alia और Kriti की फीस ने उड़ाए होश

बॉलीवुड की कमाई क्वीन (सोर्स: X)
Bollywood Actress Earnings: बॉलीवुड में एक्ट्रेस की फीस का रहस्य हमेशा से फैंस और इंडस्ट्री दोनों के लिए चर्चा का विषय रहा है। खासकर 2024 और 2025 में एक्ट्रेसेस की फीस ने नया ट्रेंड सेट किया है, जो केवल 'प्राइस् टैग' तक सीमित नहीं रह गया। ट्रेड आउटलेट्स द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेसेस की सैलरी उनके कोट्स स्केल, फिल्मों के जॉनर, फ्रैंचाइजी की ताकत और बैक-एंड प्रॉफिट शेयर के बेस्ड पर अलग-अलग होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी एक्ट्रेसस इस समय बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई कर रही हैं और किसकी फीस कितनी है।
प्रियंका चोपड़ा ने ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है। साथ ही बड़े स्पाई और एडवेंचर फिल्म्स, पैन-इंडिया प्रोजेक्ट्स या OTT पर ड्रामा के लिए उनकी फीस 25 से 30 करोड़ के बीच रही है। बता दें, जब प्रॉफिट शेयर भी जुड़ता है तो ये राशि और बढ़ जाती है, वैसे प्रियंका इंडस्ट्री में फीस की सेटलर मानी जाती हैं।
दीपिका एक ऐसी एक्टर हैं जो अपने काम और बॉक्स ऑफिस पर आत्मविश्वास के बल पर उभरती हैं। बड़े बजट वाली माइथोलॉजिकल या साइंस-फिक्शन फिल्मों के लिए वे 20 से 30 करोड़ तक की फीस चार्ज करती हैं। जबकि मिड-स्केल ड्रामे में उनकी फीस कम होती है।
आलिया भट्ट अपनी मल्टी टैलेंटेड और फ्रैंचाइजी फिल्मों के कारण 15 करोड़ के आस-पास फीस लेती हैं। साथ ही, एंडोर्समेंट डील्स और को-प्रोडक्शन से उनकी कुल कमाई और भी ज्यादा होती है, लेकिन फिल्म की सैलरी के साथ इन्हें अलग से देखना चाहिए।
कैटरीना कैफ एक्शन फिल्म्स में फीस 15 से 21 करोड़ तक चार्ज करता है और ग्लोबल शूटिंग, स्टंट ट्रेनिंग के कारण उनकी कीमत ज्यादा है। इस बात को समझना जरूरी है कि सिर्फ स्क्रीन टाइम ही नहीं बल्कि कलाकार का स्किलसेट भी फीस तय करता है।
कियारा ने इस साल अपनी जगह 'फर्स्ट-कॉल' एक्ट्रेसेस की लिस्ट में पक्की कर ली है। हाल के पैन-इंडिया सक्सेस के बाद उनकी फीस 12 से 15 करोड़ के बीच है। उनकी स्मार्ट फिल्म सिलेक्शन ने फीस बढ़ाने में बहुत मदद की है।
कृति सेनन बॉक्स-ऑफिस परफॉर्मेंस और जॉनर फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उनकी फीस 4 से 6 करोड़ तक है। ब्रांड एंडोर्समेंट्स के साथ उनका पोर्टफोलियो मजबूती से बढ़ रहा है, और फीस बढ़ने की उम्मीद है।
बता दें, 2024-2025 की बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की फीस केवल उनकी लोकप्रियता तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और नए मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रभाव भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं।
