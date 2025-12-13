कैमरे पर भूत और असल जिंदगी में खौफ! मौत की इस दर्दनाक कहानी को देख, शरीर में दौड़ जाएगी सिरहन

Bhay ( सोर्स: X)
Bhay Movie: OTT पर हर दिन कुछ न कुछ रिलीज होता रहता है और दर्शकों की पसंद भी उसके मुताबिक बदलते रहती है। बता दें, आजकल सोशल मीडिया और OTT पर सीरीज 'भय' की कहानी और भारत के पहले सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी खुब चर्चा में है। अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुई इस सीरीज में गौरव के किरदार में करण टैकर नजर आए हैं।
'भय' की कहानी रोंगटे खड़ी करती है। ये सीरीज भूतों की रहस्यमयी और हर सीन में दिल दहला देने वाली दुनिया का डरावना अनुभव कराती है। बता दें, कैमरे पर भूत और असल जिंदगी में खौफ ने सबको डरा दिया है। तो आइए जानें, असल में गौरव तिवारी कौन था और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की इस रहस्यमयी और खौफनाक कहानी को, जो उनके सीरीज द्वारा दिखाया गया है, जिसे देख आपकी रूह कांप जाएगी।
भारत के पहले सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी कहानी बेहद दिलचस्प और मजेदार है। गौरव अपने शुरूआती दौर में सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं, बल्कि टीवी पर भी छाए रहे है। वे एमटीवी के शो 'गर्ल्स नाइट आउट' में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर दिखे। साथ ही, उन्होंने 'भूत आया' नामक डॉक्यूमेंट्री में भी काम किया और कई हॉन्टेड इंटरनेशनल शो का हिस्सा बने। भूतों पर आधारित टीवी शो में काम करने के अलावा, गौरव ने फिल्म '16 दिसंबर' और 'टैंगो चार्ली' जैसी बड़ी फिल्मों में कैमियो भी किया था।
इतना ही नहीं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले गौरव तिवारी की मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। 7 जुलाई 2016 को, उन्हें दिल्ली के द्वारका स्थित अपने घर में पंखे से लटकता हुआ पाया गया। शुरुआती दौर में, उनके कई फैंस ने इसे अलौकिक और डरावनी शक्तियों के कारण हुई मौत बताया और कहा कि भूतों ने उन्हें मरने के लिए मजबूर किया। हालांकि, पुलिस के छानबीन के बाद ये पता चला कि गौरव तिवारी की मौत आत्महत्या थी। काम के दबाव और आर्थिक तंगी के कारण वो अक्सर परिवार से झगड़ते थे और इसी तनाव के चलते उन्होंने पर आत्महत्या कर ली।
सबसे मजेदार बात ये है कि जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, तब गौरव के पिता और पत्नी दोनों ने ही ये बात कही थी कि गौरव को कोई बुरी आत्मा परेशान कर रही थी और उनको वो अपनी ओर खींच रही थी। गौरव अक्सर अपने पिता और पत्नी को इस बारे में बताते थे। ये अलौकिक दावा उनकी मौत को और भी रहस्यमयी बना देता है, पर फिलहाल यहीं वजह है।
बता दें, 'भय' सीरीज के ट्रेलर को 24 घंटे के अंदर ही 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं। जिससे लोगो के बीच गौरव तिवारी के बारे में जानने की इच्छा और भी बढ़ गई हैं। ये सीरीज अमेजन एक्स प्लेयर पर 12 दिसंबर यानी कल रीलीज हो चुकी है और खास बात है ये कि इस फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े फिल्ममेकर और स्टार्स जैसे राम गोपाल वर्मा, आनंद एल राय, वरुण शर्मा, जरीन खान,हिमांशु मेहरा,हंसल मेहता,अशोक पंडित और कई बड़े सितारे सोशल मीडिया पर ट्रेलर को शेयर किया और खूब सराहना भी मिली है। बता दें, इस सीरीज की कहानी इतनी डरावनी और खौफनाक है कि इसको देख कांप जाएंगे आप, क्योंकि इनकी मौत बहुत रहस्यमय तरीके से हुई थी।
