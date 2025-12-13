13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कैमरे पर भूत और असल जिंदगी में खौफ! मौत की इस दर्दनाक कहानी को देख, शरीर में दौड़ जाएगी सिरहन

Gaurav Tiwari Paranormal Investigator Bhay: आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाले है, जिसकी कहानी देख आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 13, 2025

Gaurav Tiwari Paranormal Investigator Bhay

Bhay ( सोर्स: X)

Bhay Movie: OTT पर हर दिन कुछ न कुछ रिलीज होता रहता है और दर्शकों की पसंद भी उसके मुताबिक बदलते रहती है। बता दें, आजकल सोशल मीडिया और OTT पर सीरीज 'भय' की कहानी और भारत के पहले सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी खुब चर्चा में है। अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुई इस सीरीज में गौरव के किरदार में करण टैकर नजर आए हैं।

'भय' की कहानी रोंगटे खड़ी करती है। ये सीरीज भूतों की रहस्यमयी और हर सीन में दिल दहला देने वाली दुनिया का डरावना अनुभव कराती है। बता दें, कैमरे पर भूत और असल जिंदगी में खौफ ने सबको डरा दिया है। तो आइए जानें, असल में गौरव तिवारी कौन था और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की इस रहस्यमयी और खौफनाक कहानी को, जो उनके सीरीज द्वारा दिखाया गया है, जिसे देख आपकी रूह कांप जाएगी।

मौत की इस दर्दनाक कहानी को देख

भारत के पहले सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी कहानी बेहद दिलचस्प और मजेदार है। गौरव अपने शुरूआती दौर में सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं, बल्कि टीवी पर भी छाए रहे है। वे एमटीवी के शो 'गर्ल्स नाइट आउट' में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर दिखे। साथ ही, उन्होंने 'भूत आया' नामक डॉक्यूमेंट्री में भी काम किया और कई हॉन्टेड इंटरनेशनल शो का हिस्सा बने। भूतों पर आधारित टीवी शो में काम करने के अलावा, गौरव ने फिल्म '16 दिसंबर' और 'टैंगो चार्ली' जैसी बड़ी फिल्मों में कैमियो भी किया था।

गौरव तिवारी की मौत

इतना ही नहीं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले गौरव तिवारी की मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। 7 जुलाई 2016 को, उन्हें दिल्ली के द्वारका स्थित अपने घर में पंखे से लटकता हुआ पाया गया। शुरुआती दौर में, उनके कई फैंस ने इसे अलौकिक और डरावनी शक्तियों के कारण हुई मौत बताया और कहा कि भूतों ने उन्हें मरने के लिए मजबूर किया। हालांकि, पुलिस के छानबीन के बाद ये पता चला कि गौरव तिवारी की मौत आत्महत्या थी। काम के दबाव और आर्थिक तंगी के कारण वो अक्सर परिवार से झगड़ते थे और इसी तनाव के चलते उन्होंने पर आत्महत्या कर ली।

सबसे मजेदार बात ये है कि जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, तब गौरव के पिता और पत्नी दोनों ने ही ये बात कही थी कि गौरव को कोई बुरी आत्मा परेशान कर रही थी और उनको वो अपनी ओर खींच रही थी। गौरव अक्सर अपने पिता और पत्नी को इस बारे में बताते थे। ये अलौकिक दावा उनकी मौत को और भी रहस्यमयी बना देता है, पर फिलहाल यहीं वजह है।

'भय' सीरीज

बता दें, 'भय' सीरीज के ट्रेलर को 24 घंटे के अंदर ही 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं। जिससे लोगो के बीच गौरव तिवारी के बारे में जानने की इच्छा और भी बढ़ गई हैं। ये सीरीज अमेजन एक्स प्लेयर पर 12 दिसंबर यानी कल रीलीज हो चुकी है और खास बात है ये कि इस फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े फिल्ममेकर और स्टार्स जैसे राम गोपाल वर्मा, आनंद एल राय, वरुण शर्मा, जरीन खान,हिमांशु मेहरा,हंसल मेहता,अशोक पंडित और कई बड़े सितारे सोशल मीडिया पर ट्रेलर को शेयर किया और खूब सराहना भी मिली है। बता दें, इस सीरीज की कहानी इतनी डरावनी और खौफनाक है कि इसको देख कांप जाएंगे आप, क्योंकि इनकी मौत बहुत रहस्यमय तरीके से हुई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

13 Dec 2025 03:13 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कैमरे पर भूत और असल जिंदगी में खौफ! मौत की इस दर्दनाक कहानी को देख, शरीर में दौड़ जाएगी सिरहन

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

शत्रुघ्न सिन्हा ने मुस्लिम दामाद जहीर इकबाल और बेटी सोनाक्षी के रिश्ते पर कही ये बात

शत्रुघ्न सिन्हा ने मुस्लिम दामाद जहीर इकबाल और बेटी सोनाक्षी के रिश्ते पर कही ये बात
बॉलीवुड

अक्षय खन्ना के ‘FA9LA’ गाने का क्या है मतलब? सोशल मीडिया पर मचा रहा तहलका

Dhurandhar Akshaye Khanna Song FA9LA know what is real meaning in hindi mostly people unaware
बॉलीवुड

जब किंग खान बेटे के साथ मिले, फुटबॉल के किंग मेसी से, फैंस बोले- ‘भाई, तू तो लेजेंड है…

Shah Rukh Khan Meets Lionel Messi With Son
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ पर ऋतिक रोशन की टिप्पणी के बाद डायरेक्टर आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी, किया ये वादा

Aditya Dhar broke silence On Hrithik Roshan Comment Dhurandhar politicals disagree director made this promise
बॉलीवुड

‘स्ट्रीट फाइटर’ से विद्युत जामवाल का खतरनाक लुक हुआ वायरल, यूजर्स बोले- अब हॉलीवुड कांपेगा…

'स्ट्रीट फाइटर' से विद्युत जामवाल का खतरनाक लुक हुआ वायरल, यूजर्स बोले- हॉलीवुड कांपेगा...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.