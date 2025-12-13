कैमरे पर भूत और असल जिंदगी में खौफ! मौत की इस दर्दनाक कहानी को देख, शरीर में दौड़ जाएगी सिरहन

बता दें, 'भय' सीरीज के ट्रेलर को 24 घंटे के अंदर ही 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं। जिससे लोगो के बीच गौरव तिवारी के बारे में जानने की इच्छा और भी बढ़ गई हैं। ये सीरीज अमेजन एक्स प्लेयर पर 12 दिसंबर यानी कल रीलीज हो चुकी है और खास बात है ये कि इस फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े फिल्ममेकर और स्टार्स जैसे राम गोपाल वर्मा, आनंद एल राय, वरुण शर्मा, जरीन खान,हिमांशु मेहरा,हंसल मेहता,अशोक पंडित और कई बड़े सितारे सोशल मीडिया पर ट्रेलर को शेयर किया और खूब सराहना भी मिली है। बता दें, इस सीरीज की कहानी इतनी डरावनी और खौफनाक है कि इसको देख कांप जाएंगे आप, क्योंकि इनकी मौत बहुत रहस्यमय तरीके से हुई थी।