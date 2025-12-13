13 दिसंबर 2025,

OTT

12 दिनों में इन 10 फिल्मों और सीरीज ने OTT ट्रेंड लिस्ट पर किया कब्जा, क्या आपने देखीं?

Trending movies and web series: OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद मनोरंजन की दुनिया में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। बड़ी फिल्मों का सफर अब सीधे थिएटर से OTT स्ट्रीमिंग तक जुड़ गया है, तो आज हम आपको ऐसी ही फिल्मों और सीरीज के बारें में बताने वाले है, जो टॉप ट्रेंड पर बनी हुई है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 13, 2025

दिसंबर 2025 के ट्रेंड में

OTT Release Last 12 Days (सोर्स: x)

Trending movies & web series on OTT: जब से ओवर द टॉप यानी OTT आया है, तबसे इंटरटेनमेंट में जरा भी कमी नहीं आई है, बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्में बॉक्सऑफिस से उतरने के बाद सीधे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं। इसी कड़ी में साल 2025 में आई फिल्म 'सैयारा' ने भी तहलका मचा दिया है।

बॉक्सऑफिस में अपनी दमदार कमाई से तहलका मचाने और साल की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्मों में से एक बनने के बाद, 'सैयारा' अब OTT पर दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। बता दें, रिलीज होते ही ये फिल्म टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में सफल रही, जो इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को बताता है।

साली मोहब्बत (Saali Mohabbat)
कहां देखें- Zee5

साली मोहब्बत फिल्म सस्पेंस और थ्रिलर का तड़का लगाने वाली ये फिल्म 12 दिसंबर को Zee5 पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी की बात करें,तो ये एक हाउसवाइफ की कहानी है और इनकी पूरी जिंदगी दूसरो के सेवा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो फैंस को उनकी सीट से बांधे रखेगी। इसमें एक्ट्रेस राधिका आप्टे मेन रोल में हैं।

सिंगल पापा (Single Papa )
कहां देखें- Netflix

अगर आप अपने फैमिली के साथ वीकेंड एंजॉय करने का प्लान बना रहे है, तो नेटफ्लिक्स पर 12 दिसंबर को रिलीज हुई, वेब सीरीज 'सिंगल पापा' आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। बता दें, कुणाल खेमू अभिनीत ये सीरीज आपको खूब हंसाने वाली है।

कांथा ( Kantha)
कहां देखें- Netflix

'कांथा' एक तमिल पीरियड मिस्ट्री क्राइम ड्रामा थ्रिलर है, जो नेटफ्लिक्स पर 12 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म 1950 के दशक के फिल्मों की दुनिया को बेहद मजेदार अंदाज में पर्दे पर लाई है। फिल्म 'कांथा' एम.के. त्यागराज भागवतर के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान केटी महादेवन का दमदार रोल निभाते नजर आने वाले है।

सुपरमैन (Superman)
कहां देखें- JioHotstar

फिल्म 'सुपरमैन' रिबूट 11 जुलाई को बॉक्सऑफिस में रिलीज हुई थी। फिल्म ने इंडियन थिएटर्स के साथ वर्ल्डवाइड भी दमदार कमाई की और लंबे समय से फैंस ने इसके OTT रिलीज का इंतजार किया है और अब आप फाइनली इस सुपरहीरो फिल्म को 11 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी की बात करें, तो डीसी यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्म 'सुपरमैन' में डेविड कोरेंसवेट ने लीड रोल प्ले किया है। इसमें उन्हें क्लार्क केंट नाम के किरदार के रोल में देखा गया है जो न्याय और ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। साथ ही फिल्म में वो बतौर जर्नलिस्ट और सुपरहीरो के रूप में अपनी डबल रोल को बैलेंस करते हुए नजर आए है।

वेक अप डेड मैन: ए नाइव्स आउट मिस्ट्री (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)
कहां देखें- Netflix

फिल्म 'वेक अप डेड मैन: ए नाइव्स आउट मिस्ट्री' 1 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी, और अब काफी लंबे इंतजार के बाद OTT पर रिलीज हुई है। बता दें, इस फिल्म में डिटेक्टिव बेनुआ ब्लांक एक सच्चे दिल वाले युवा पादरी के साथ मिलकर एक छोटे कस्बे के चर्च में हुए नामुमकिन लगने वाले अपराध के बारे में पता करता हैं, जिसका अतीत रहस्यों और परेशानियों से भरा है, ये फिल्म काफी मजेदार है।

द ग्रेट शम्सुद्दीन परिवार (The Great Shamsuddin Family )
कहां देखें

- JioHotstar

फिल्म द ग्रेट शम्सुद्दीन परिवार में कृतिका कामरा लीड रोल में है। बता दें, कहानी बानी नाम की एक लड़की पर बेस्ड है, जो अपनी पसंद और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई है। इस फिल्म में पूरब कोहली, श्रेया धनवंतरी, जूही बब्बर, शीबा चड्ढा और डॉली अहलूवालिया भी नजर आने वाले हैं।

पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस 2 (Percy Jackson and the Olympians Season 2)
कहां देखें- JioHotstar

'पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस 2' 10 दिसंबर को रिलीज हुई है। ये सीरीज रियोर्डन की नोवल की दूसरी कड़ी है, इसकी कहानी बहुत रोमांचक है। बता दें, गोल्डन फ्लीस जो कैंप को बचाए रखने के लिए जरूरी है और इनकी पूरी कहानी इन्हीं के इर्द-गिर्द घुमती है। पर्सी अपनी टीम के साथ कैंप और ओलंपस को खत्म करना चाहते हैं। इस कहानी में दोस्ती, साहस और विश्वास को दिखाया गया है, जो आपको अंत तक बांधे रखता है।

बैडली इन लव (Badly in Love)
कहां देखें- Netflix

'बैडली इन लव' जापान की सच्ची घटना पर अधारित फिल्म है। इसकी कहानी की बात करें तो, जापान के विद्रोही अमेरिकियों के लिए पहले डेटिंग शो में 11 सिंगल लोग आपस में भिड़ते हैं, रिश्ते बनाते हैं और 14 दिनों तक एक साथ रहते हैं क्योंकि वे अपने जीवनसाथी को खोजने का प्रयास करते हैं। जिसे देखना काफी दिलचस्प है।

डायस इरे (Dies Irae)
कहां देखें-Netflix

हॉरर यूनिवर्स की नई फिल्म ‘डायस इरे’ (Dies Irae) लेकर आए है, जो खौफनाक है। इसकी कहानी डर, अपराधबोध और मानसिक अस्थिरता (Mental instability) की उस गहराई में ले जाती है जहां इंसान अपने ही डर से लड़ता है। बता दें, फिल्म में प्रणव मोहनलाल, जया कुरूप और गिबिन गोपीनाथ जैसे कलाकारों ने दमदार एक्टिंग का प्रदर्शन किया है। इसे देख कांप जाएंगे आप।

सैयारा (Saiyaara)
कहां देखें-Netflix

डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा', जिसमें अहान पांडेय और अनीत पड्डा की फ्रेश जोड़ी नजर आई, 18 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को Gen-Z की लव स्टोरी बताया गया था और इसकी तुलना 90 के दशक आशिकी से की गई थी। दरअसल, ये नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 की लिस्ट में लगातार बनी हुई है।

