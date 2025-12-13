12 दिनों में इन 10 फिल्मों और सीरीज ने OTT ट्रेंड लिस्ट पर किया कब्जा, क्या आपने देखीं?

फिल्म 'सुपरमैन' रिबूट 11 जुलाई को बॉक्सऑफिस में रिलीज हुई थी। फिल्म ने इंडियन थिएटर्स के साथ वर्ल्डवाइड भी दमदार कमाई की और लंबे समय से फैंस ने इसके OTT रिलीज का इंतजार किया है और अब आप फाइनली इस सुपरहीरो फिल्म को 11 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी की बात करें, तो डीसी यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्म 'सुपरमैन' में डेविड कोरेंसवेट ने लीड रोल प्ले किया है। इसमें उन्हें क्लार्क केंट नाम के किरदार के रोल में देखा गया है जो न्याय और ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। साथ ही फिल्म में वो बतौर जर्नलिस्ट और सुपरहीरो के रूप में अपनी डबल रोल को बैलेंस करते हुए नजर आए है।