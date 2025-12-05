Bigg Boss 19 की ट्रॉफी वायरल, सलमान खान स्टाइल में तैयार हुआ यूनिक अवॉर्ड

बिग बॉस 19 की ट्रॉफी हुई वायरल। (फोटो सोर्स: @BiggBoss_Tak)
Bigg Boss 19 Trophy Unveiled: बिग बॉस एक शो कम इमोशन ज्यादा है। फैंस खुद को घर और वहां आए सदस्यों के साथ जोड़ लेते हैं। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले अब एक दिन दूर है। इसी बीच बिग बॉस 19 की ट्रॉफी की पहली झलक ने फैंस के एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया है। बिग बॉस 19 की ये ट्रॉफी बहुत खास है। ट्रॉफी की झलक के बाद से ही सोशल मीडिया पर धूम मच गई है। आइए जानते हैं, कि क्यों खास है बिग बॉस 19 की ये ट्रॉफी?
सलमान खान का अंदाज हमेशा से ही निराला रहा है और उसी खास अंदाज से इंस्पायर होकर डायमंड से सजी बिग बॉस 19 की ट्रॉफी भी तैयार की गई है। यह ट्रॉफी काफी चमकदार और अनोखी है। सलमान खान अक्सर अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर घर जैसा सिंबल बनाते हैं, और यह ट्रॉफी भी बिल्कुल वैसे गई डिजाइन की गई है। ट्रॉफी की दोनों हाथों के सिंबल के नीचे बिग बॉस का 'BB' अल्फाबेट लिखा हुआ है, और उसके नीचे "Winner - Bigg Boss 19" लिखा गया है। ट्रॉफी में बने हाथों में डायमंड की चमक बहुत तेज है जिससे यह ट्रॉफी और खूबसूरत लग रही है। इसका सिल्वर, ब्लैक और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन बेहद शानदार है। सलमान खान की पहचान से जुड़ी यह ट्रॉफी इस सीजन को और भी खास बना रही है।
इस बार का बिग बॉस 19 "घरवालों की सरकार" (Gharwalo Ki Sarkaar) थीम पर बेस्ड है। इसी को ध्यान में रखते हुए, डायमंड से सजी यह ट्रॉफी इस सीजन के लिए एक परफेक्ट मैच है, जो इसे यूनिक बनाता है। सोशल मीडिया पर इसकी एक फोटो जमकर वायरल हो रही है। साथ ही अमाल, गौरव, फरहाना और प्रणीत की ट्रॉफी को देखते हुए फोटो भी खूब शेयर हो रही है।
ये हैं शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट्स जो इस ट्रॉफी की रेस में सबसे आगे जाने के लिए तैयार हैं। आने वाली 7 दिसंबर को शो का ग्रैंड फिनाले है। इसके चलते घर के अंदर मौजूद टॉप 5 फाइनलिस्ट्स का की टेंशन और भी बढ़ गई है।
अमाल मलिक (Amaal Mallik)
गौरव खन्ना (Gaurav Khanna)
प्रणीत मोरे ( Pranit More)
तान्या मित्तल (Tanya Mittal)
फरहाना भट (Farrhana Bhatt)
फिनाले के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखना तो यह है, कि बिग बॉस 19 की इस शानदार ट्रॉफी कौन अपने साथ- अपने घर लेकर जाएगा।
