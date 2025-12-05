5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Bigg Boss 19 की ट्रॉफी वायरल, सलमान खान स्टाइल में तैयार हुआ यूनिक अवॉर्ड

Bigg Boss 19 Trophy Unveiled: रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अब अपने फिनाले की ओर तेजी से बढ़ रहा है. आने वाली 7 दिसंबर को शो का ग्रैंड फिनाले है। इसके चलते घर के अंदर मौजूद टॉप 5 फाइनलिस्ट्स का की टेंशन और भी बढ़ गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर ट्रॉफी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फैंस में बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि कौन 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी अपने नाम करेगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

image

प्रियंका

Dec 05, 2025

Bigg Boss 19 Trophy

बिग बॉस 19 की ट्रॉफी हुई वायरल। (फोटो सोर्स: @BiggBoss_Tak)

Bigg Boss 19 Trophy Unveiled: बिग बॉस एक शो कम इमोशन ज्यादा है। फैंस खुद को घर और वहां आए सदस्यों के साथ जोड़ लेते हैं। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले अब एक दिन दूर है। इसी बीच बिग बॉस 19 की ट्रॉफी की पहली झलक ने फैंस के एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया है। बिग बॉस 19 की ये ट्रॉफी बहुत खास है। ट्रॉफी की झलक के बाद से ही सोशल मीडिया पर धूम मच गई है। आइए जानते हैं, कि क्यों खास है बिग बॉस 19 की ये ट्रॉफी?

सलमान के अंदाज से इंस्पायर्ड है ट्रॉफी

सलमान खान का अंदाज हमेशा से ही निराला रहा है और उसी खास अंदाज से इंस्पायर होकर डायमंड से सजी बिग बॉस 19 की ट्रॉफी भी तैयार की गई है। यह ट्रॉफी काफी चमकदार और अनोखी है। सलमान खान अक्सर अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर घर जैसा सिंबल बनाते हैं, और यह ट्रॉफी भी बिल्कुल वैसे गई डिजाइन की गई है। ट्रॉफी की दोनों हाथों के सिंबल के नीचे बिग बॉस का 'BB' अल्फाबेट लिखा हुआ है, और उसके नीचे "Winner - Bigg Boss 19" लिखा गया है। ट्रॉफी में बने हाथों में डायमंड की चमक बहुत तेज है जिससे यह ट्रॉफी और खूबसूरत लग रही है। इसका सिल्वर, ब्लैक और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन बेहद शानदार है। सलमान खान की पहचान से जुड़ी यह ट्रॉफी इस सीजन को और भी खास बना रही है।

बिग बॉस 19 की ट्रॉफी फोटो वायरल (Bigg Boss 19 Trophy Unveiled)

इस बार का बिग बॉस 19 "घरवालों की सरकार" (Gharwalo Ki Sarkaar) थीम पर बेस्ड है। इसी को ध्यान में रखते हुए, डायमंड से सजी यह ट्रॉफी इस सीजन के लिए एक परफेक्ट मैच है, जो इसे यूनिक बनाता है। सोशल मीडिया पर इसकी एक फोटो जमकर वायरल हो रही है। साथ ही अमाल, गौरव, फरहाना और प्रणीत की ट्रॉफी को देखते हुए फोटो भी खूब शेयर हो रही है।

ये हैं शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट्स (Bigg Boss 19 Top 5 Finalists)

ये हैं शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट्स जो इस ट्रॉफी की रेस में सबसे आगे जाने के लिए तैयार हैं। आने वाली 7 दिसंबर को शो का ग्रैंड फिनाले है। इसके चलते घर के अंदर मौजूद टॉप 5 फाइनलिस्ट्स का की टेंशन और भी बढ़ गई है।

अमाल मलिक (Amaal Mallik)

गौरव खन्ना (Gaurav Khanna)

प्रणीत मोरे ( Pranit More)

तान्या मित्तल (Tanya Mittal)

फरहाना भट (Farrhana Bhatt)

    फिनाले के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब देखना तो यह है, कि बिग बॉस 19 की इस शानदार ट्रॉफी कौन अपने साथ- अपने घर लेकर जाएगा।

    Bigg Boss 19 Latest News

    Updated on:

    05 Dec 2025 03:28 pm

    Published on:

    05 Dec 2025 03:27 pm

