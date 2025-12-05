Bigg Boss 19 की ट्रॉफी वायरल, सलमान खान स्टाइल में तैयार हुआ यूनिक अवॉर्ड

सलमान खान का अंदाज हमेशा से ही निराला रहा है और उसी खास अंदाज से इंस्पायर होकर डायमंड से सजी बिग बॉस 19 की ट्रॉफी भी तैयार की गई है। यह ट्रॉफी काफी चमकदार और अनोखी है। सलमान खान अक्सर अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर घर जैसा सिंबल बनाते हैं, और यह ट्रॉफी भी बिल्कुल वैसे गई डिजाइन की गई है। ट्रॉफी की दोनों हाथों के सिंबल के नीचे बिग बॉस का 'BB' अल्फाबेट लिखा हुआ है, और उसके नीचे "Winner - Bigg Boss 19" लिखा गया है। ट्रॉफी में बने हाथों में डायमंड की चमक बहुत तेज है जिससे यह ट्रॉफी और खूबसूरत लग रही है। इसका सिल्वर, ब्लैक और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन बेहद शानदार है। सलमान खान की पहचान से जुड़ी यह ट्रॉफी इस सीजन को और भी खास बना रही है।