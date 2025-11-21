ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा ओवरडोज, OTT पर ट्रेंड कर रहे हैं ये शोज, देखने को हो जाइए तैयार

OTT Releases Trending (सोर्स: X @Cine_vichaar)
OTT Releases Trending: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कंटेंट देखने का आज के समय में सबसे आसान तरीका है। अधिकतर फिल्में या वेब सीरीज OTT प्लेटफार्म पर हर हफ्ते रिलीज होती रहती है। बता दें, भले ही नवंबर में OTT रिलीज के मामले में थोड़ी सुस्त रही हो, लेकिन नवंबर का महिना फैंस के लिए एक ब्लॉकबस्टर महीना बना है, जिसमें एक से बढ़कर एक सीरीज रिलीज हुई है।
इसमें से तो कई हिट शो के मोस्ट अवेटेड सीक्वल भी शामिल हैं, जिसमें 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' से लेकर 'द फैमिली मैन 3' तक मौजूद है और कई पॉपुलर टाइटल भी धूम मचा रहे हैं। हिंदी OTT रिलीज की एक चुनी हुई लिस्ट है जिन्हें आप अभी बिल्कुल मिस नहीं कर सकते।
मनोज बाजपेयी, प्रिया मणि के साथ 'द फैमिली मैन 3' में लीड रोल में लौट रहे हैं, जो इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली वेब सीरीज में से एक है। इस सीजन में सीक्रेट एजेंट श्रीकांत तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ के साथ हाई-स्टेक्स मिशन को बैलेंस करते हुए, घर पर नई चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाई दे रहें है और द्रिति अब कॉलेज में है। कहानी मजेदार है और जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी फैंस को एक्शन, ड्रामा और फैमिली मोमेंट्स के बेहतरीन कॉम्बों को मिलने वाला है। 'द फैमिली मैन 3' आज रिलीज हो चुका है।
जॉली LLB 3, जो 14 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है, एक लीगल कॉमेडी-ड्रामा है जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और गजराज राव हैं। यह फिल्म दो अजीब वकीलों के बीच मजेदार कोर्टरूम दुश्मनी को वापस लाती है, क्योंकि वे एक ऐसा केस लड़ते हैं जो जस्टिस सिस्टम में गहरे तक फैले करप्शन को उजागर करता है, साथ ही खूब हंसी भी आती है। ये नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर एक साथ स्ट्रीम हो रही है और ये काफी ट्रेंड में बनी हुई है।
शेफाली शाह नए सीजन में मैडम सर के रूप में एक जबरदस्त वापसी की हैं। बता दें, एक और हाई-स्टेक्स केस संभाल रही हैं। बेबी फलक केस से प्रेरित, कहानी DSP वर्तिका और उनकी टीम के बारे में है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मास्टरमाइंड बड़ी दीदी (हुमा कुरैशी) का पीछा करती हैं। हुमा कुरैशी का विलेन वाला रोल पहले से ही चर्चा में है, जिसमें उनकी शेफाली शाह के साथ जबरदस्त टक्कर होते दिख रही। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।
हुमा कुरैशी 'महारानी सीजन 4' में रानी भारती के रूप में लौटी हैं। इस बार पॉलिटिकल ड्रामा बिहार से आगे बढ़कर दिल्ली की सड़कों तक फैला हुआ है, जिसमें गहरे झगड़े, दमदार नए किरदार और रानी की पॉलिटिक्स में दमदार वापसी दिखाई गई है, जो दिलचस्प है। इससे आपको पॉलिटिक्स के पहलु को समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है।
फिल्म 'बारामूला' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही है। साल 2025 की ये सबसे दमदार और सस्पेंस वाली फिल्म साबित हुई है। इसकी जबरदस्त कहानी ने फैंस दिल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये फिल्म कश्मीर की शांत लेकिन रहस्यमयी घाटी में बच्चों के अचानक गायब होने से शुरू होती है और देखते ही देखते रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानी में बदल जाती है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते है।
बड़ी खबरेंView All
OTT
मनोरंजन
ट्रेंडिंग