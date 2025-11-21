Patrika LogoSwitch to English

OTT

ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा ओवरडोज, OTT पर ट्रेंड कर रहे हैं ये शोज, देखने को हो जाइए तैयार

OTT Releases Trending: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों सस्पेंस, थ्रिलर और ट्विस्ट से भरी कहानियों की भरमार पड़ी हैं, जो दर्शकों को अपनी कुर्सी से बांधे रखने का वादा करती हैं। अगर आप भी दिमाग घुमा देने वाली प्लॉटलाइन और हर मोड़ पर चौंकाने वाले रहस्यों के शौकीन हैं, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 21, 2025

ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा ओवरडोज, OTT पर ट्रेंड कर रही हैं ये शोज, देखने को हो जाइए तैयार

OTT Releases Trending (सोर्स: X @Cine_vichaar)

OTT Releases Trending: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कंटेंट देखने का आज के समय में सबसे आसान तरीका है। अधिकतर फिल्में या वेब सीरीज OTT प्लेटफार्म पर हर हफ्ते रिलीज होती रहती है। बता दें, भले ही नवंबर में OTT रिलीज के मामले में थोड़ी सुस्त रही हो, लेकिन नवंबर का महिना फैंस के लिए एक ब्लॉकबस्टर महीना बना है, जिसमें एक से बढ़कर एक सीरीज रिलीज हुई है।

इसमें से तो कई हिट शो के मोस्ट अवेटेड सीक्वल भी शामिल हैं, जिसमें 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' से लेकर 'द फैमिली मैन 3' तक मौजूद है और कई पॉपुलर टाइटल भी धूम मचा रहे हैं। हिंदी OTT रिलीज की एक चुनी हुई लिस्ट है जिन्हें आप अभी बिल्कुल मिस नहीं कर सकते।

द फैमिली मैन सीजन 3 (The Family Man Season 3)
कहां देखें- प्राइम वीडियो (Prime Video)

मनोज बाजपेयी, प्रिया मणि के साथ 'द फैमिली मैन 3' में लीड रोल में लौट रहे हैं, जो इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली वेब सीरीज में से एक है। इस सीजन में सीक्रेट एजेंट श्रीकांत तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ के साथ हाई-स्टेक्स मिशन को बैलेंस करते हुए, घर पर नई चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाई दे रहें है और द्रिति अब कॉलेज में है। कहानी मजेदार है और जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी फैंस को एक्शन, ड्रामा और फैमिली मोमेंट्स के बेहतरीन कॉम्बों को मिलने वाला है। 'द फैमिली मैन 3' आज रिलीज हो चुका है।

जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3)
कहां देखें- नेटफ्लिक्स (Netflix )

जॉली LLB 3, जो 14 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है, एक लीगल कॉमेडी-ड्रामा है जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और गजराज राव हैं। यह फिल्म दो अजीब वकीलों के बीच मजेदार कोर्टरूम दुश्मनी को वापस लाती है, क्योंकि वे एक ऐसा केस लड़ते हैं जो जस्टिस सिस्टम में गहरे तक फैले करप्शन को उजागर करता है, साथ ही खूब हंसी भी आती है। ये नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर एक साथ स्ट्रीम हो रही है और ये काफी ट्रेंड में बनी हुई है।

दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3)
कहां देखें- नेटफ्लिक्स (Netflix)

शेफाली शाह नए सीजन में मैडम सर के रूप में एक जबरदस्त वापसी की हैं। बता दें, एक और हाई-स्टेक्स केस संभाल रही हैं। बेबी फलक केस से प्रेरित, कहानी DSP वर्तिका और उनकी टीम के बारे में है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मास्टरमाइंड बड़ी दीदी (हुमा कुरैशी) का पीछा करती हैं। हुमा कुरैशी का विलेन वाला रोल पहले से ही चर्चा में है, जिसमें उनकी शेफाली शाह के साथ जबरदस्त टक्कर होते दिख रही। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।

महारानी सीजन 4 (Maharani Season 4)
कहां देखें- SonyLIV

हुमा कुरैशी 'महारानी सीजन 4' में रानी भारती के रूप में लौटी हैं। इस बार पॉलिटिकल ड्रामा बिहार से आगे बढ़कर दिल्ली की सड़कों तक फैला हुआ है, जिसमें गहरे झगड़े, दमदार नए किरदार और रानी की पॉलिटिक्स में दमदार वापसी दिखाई गई है, जो दिलचस्प है। इससे आपको पॉलिटिक्स के पहलु को समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है।

बारामूला (Baramulla)
कहां देखें- नेटफ्लिक्स (Netflix)

फिल्म 'बारामूला' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही है। साल 2025 की ये सबसे दमदार और सस्पेंस वाली फिल्म साबित हुई है। इसकी जबरदस्त कहानी ने फैंस दिल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये फिल्म कश्मीर की शांत लेकिन रहस्यमयी घाटी में बच्चों के अचानक गायब होने से शुरू होती है और देखते ही देखते रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानी में बदल जाती है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

21 Nov 2025 08:48 pm

Published on:

21 Nov 2025 08:40 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा ओवरडोज, OTT पर ट्रेंड कर रहे हैं ये शोज, देखने को हो जाइए तैयार

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

