ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा ओवरडोज, OTT पर ट्रेंड कर रहे हैं ये शोज, देखने को हो जाइए तैयार

मनोज बाजपेयी, प्रिया मणि के साथ 'द फैमिली मैन 3' में लीड रोल में लौट रहे हैं, जो इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली वेब सीरीज में से एक है। इस सीजन में सीक्रेट एजेंट श्रीकांत तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ के साथ हाई-स्टेक्स मिशन को बैलेंस करते हुए, घर पर नई चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाई दे रहें है और द्रिति अब कॉलेज में है। कहानी मजेदार है और जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ेगी फैंस को एक्शन, ड्रामा और फैमिली मोमेंट्स के बेहतरीन कॉम्बों को मिलने वाला है। 'द फैमिली मैन 3' आज रिलीज हो चुका है।