2 घंटे 28 मिनट की ये फिल्म बनी OTT की सनसनी, इसके चौकाने वाले सस्पेंस को देख दंग रह जाएंगे आप

Kaantha OTT Release: जब से ओवर द टॉप यानी OTT आया है, तबसे इंटरटेनमेंट में जरा भी कमी नहीं आई है, बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्में बॉक्सऑफिस से उतरने के बाद सीधे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं। जहां दर्शक घर बैठे नई-नई फिल्मों और सीरीज का आनंद लेना पसंद करते हैं। खासकर क्राइम और सस्पेंस जॉनर की फिल्मों और सीरीज को फैंस का प्यार मिल रहा है। दरअसल, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये तमिल फिल्म 'कांथा' ने रिलीज होते ही दर्शक का दिल जीत लिया है और ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है।