2 घंटे 28 मिनट की ये फिल्म बनी OTT की सनसनी, इसके चौकाने वाले सस्पेंस को देख दंग रह जाएंगे आप

कांथा( सोर्स: X)
Kaantha OTT Release: जब से ओवर द टॉप यानी OTT आया है, तबसे इंटरटेनमेंट में जरा भी कमी नहीं आई है, बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्में बॉक्सऑफिस से उतरने के बाद सीधे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं। जहां दर्शक घर बैठे नई-नई फिल्मों और सीरीज का आनंद लेना पसंद करते हैं। खासकर क्राइम और सस्पेंस जॉनर की फिल्मों और सीरीज को फैंस का प्यार मिल रहा है। दरअसल, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये तमिल फिल्म 'कांथा' ने रिलीज होते ही दर्शक का दिल जीत लिया है और ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है।
निर्देशक सेल्वमणि सेल्वराज द्वारा निर्देशित ये फिल्म, लगभग 2 घंटे 28 मिनट की है। ये एक पीरियड क्राइम ड्रामा है। इसकी कहानी काफी हद तक फेमस एम. के. त्यागराज भगवतार के लाइफ पर बेस्ड है, जो इस फिल्म को और भी रोचक बनाती है। फिल्म के कंटेंट और अभिनय को दर्शकों ने बेहद सराहा है और यही वजह है कि नेटक्लिक्स पर ये फिल्म बहुत तेजी से ट्रेंड हो रही है।
फिल्म की कहानी की बात करें तो, सुपरस्टार बनने के बाद एम.के. त्यागराज भागवतर एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगे थे और ऐसा कहा जाता है कि वो सोने की थाली में खाना खाते थे। आजादी से पहले उनके पास मर्सडीज जैसी कई महंगी कार थी। उनके पास तीन बड़े बंगले थे और जब वो चलते थे तो उनके साथ गाड़ियों का काफिला चलता था। लेकिन कहते है ना कि जब अमीरी सिर चढ़ती है तो इंसान को कुछ भी नहीं दिखता।
एम.के.टी. की जिंदगी में भूचाल तब आया, जब उन पर फिल्म पत्रकार लक्ष्मीकांतन की मौत का आरोप लगा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। इस हत्या के मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 2 साल बाद दोबारा सुनवाई होने के बाद उनकी सजा 2 साल कम कर दी गई। फिर जेल से बाहर आने के बाद एम.के. त्यागराज भागवतर ने एक्टिंग छोड़ दी और उनका स्टारडम भी धीरे-धीरे खत्म हो गया। अर्श से फर्श तक आ गए और समय की मार के चलते उनका सबकुछ बर्बाद हो गया, इनकी कहानी काफी दर्दनाक है।
अगर आप भी क्राइम और पीरियड ड्रामा के शौकीन हैं तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। कहते हैं कि 'कांथा' की कहानी इतनी सस्पेंस से भरी है। इसे देखने के बाद इसे भूल पाना मुश्किल है। बता दें, इस वीकेंड आप इंटरटेनमेंट के लिए एक बेहतरीन और दिलचस्प फिल्म की तलाश में हैं तो 'कांथा' आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होगी। नेटफ्लिक्स पर जाकर इस फिल्म का लुत्फ उठाएं और एक दमदार कहानी के साथ खुद को एंटरटेन करें।
