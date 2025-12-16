16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 में किस-किस ने लूटी महफिल? हर तरफ हो रही है इस यंग एक्टर की चर्चा

6th Filmfare OTT Awards 2025: फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 की घोषणा हो चुकी है। इस समारोह में बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल, अनन्या पांडे समेत कई बड़े और चर्चित सितारे शिरकत करते नजर आए। फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स में कौन से एक्टर्स ने बाजी मारी? आइए जानते हैं।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 16, 2025

Filmfare OTT Awards 2025 Winner

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 विनर लिस्ट (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Filmfare OTT Awards 2025 Winner List: मुंबई में 15 दिसंबर, 2025 को फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स के छठे संस्करण की शानदार शाम सजी। इस खास मौके पर ओटीटी की दुनिया से जुड़े सितारों को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए सम्मानित किया गया। एक्टिंग, डायरेक्शन, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट साउंड डिजाइन से लेकर कई टेक्निकल कैटेगरीज़ में अवॉर्ड्स दिए गए।

इस ग्लैमरस इवेंट में बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल, अनन्या पांडे समेत कई बड़े और चर्चित सितारे शिरकत करते नजर आए। रेड कार्पेट से लेकर स्टेज तक, हर तरफ स्टारडम की चमक दिखी। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये रही कि एक यंग एक्टर ने इस बार सारी लाइमलाइट लूट ली। उनकी परफॉर्मेंस की हर कोई तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है। तो आखिर फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 में किस-किस ने मारी बाजी और कौन बना इस शाम का असली हीरो? आइए जानते हैं इस यादगार रात की पूरी कहानी…

किस-किस एक्टर्स ने बाजी मारी? देखें लिस्ट-

इन दिनों कपूर खानदान के बेटे एक्टर जहान कपूर की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। अपनी पहली ही सीरीज ‘ब्लैक वारंट’ में दमदार अभिनय कर, उन्होंने बेस्ट एक्टर (मेल), सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस सीरीज (ब्लैक वारंट) ने बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड भी अपने नाम किया।

Filmfare OTT Awards 2025 – Winners

श्रेणीविजेतासीरीज
बेस्ट एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (मेल)अभिषेक बनर्जीस्टोलन
बेस्ट एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (फीमेल)सान्या मल्होत्रामिसेज
बेस्ट सीरीज--
बेस्ट डायरेक्टर, सीरीजविक्रमादित्य मोटवाने, सत्यांशु सिंह, अर्केश अजय, एम्बिएका पंडित, रोहिन रवींद्रनब्लैक वारंट
बेस्ट सीरीज (क्रिटिक्स)पाताल लोक सीजन 2
बेस्ट डायरेक्टर, सीरीज (क्रिटिक्स)अनुभव सिन्हा; नागेश कुकुनूरIC 814: द कंधार हाईजैक; द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन केस
बेस्ट एक्टर, सीरीज (मेल): ड्रामाजयदीप अहलावतपाताल लोक सीजन 2
बेस्ट एक्टर (मेल), सीरीज, क्रिटिक्स: ड्रामाजहान कपूरब्लैक वारंट
बेस्ट एक्टर, सीरीज (फीमेल) ड्रामामोनिका पंवारखौफ
बेस्ट एक्टर (फीमेल), सीरीज, क्रिटिक्स: ड्रामारसिका दुगलशेखर होम
बेस्ट कॉमेडी (सीरीज/स्पेशल)सुमीत व्यासरात जवान है
बेस्ट एक्टर, सीरीज (मेल) कॉमेडीवरुण सोबती; स्पर्श श्रीवास्तवरात जवान है; दुपहिया
बेस्ट एक्टर, सीरीज (फीमेल) कॉमेडीअनन्या पांडेकॉल मी बे
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (मेल) ड्रामाराहुल भट्टब्लैक वारंट
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (फीमेल) ड्रामातिलोत्तमा शोमपाताल लोक – सीजन 2
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (मेल) कॉमेडीविनय पाठकग्राम चिकित्सालय
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (फीमेल) कॉमेडीरेणुका शहाणेदुपहिया
बेस्ट (नॉन-फिक्शन) ओरिजिनल (सीरीज/स्पेशल)नम्रता रावएंग्री यंग मेन
बेस्ट फिल्म, वेब ओरिजिनल--
बेस्ट डायरेक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्मशुचि तलातीगर्ल्स विल बी गर्ल्स
बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म (क्रिटिक्स)बोमन ईरानीद मेहता बॉयज

