फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 में किस-किस ने लूटी महफिल? हर तरफ हो रही है इस यंग एक्टर की चर्चा

बेस्ट एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (मेल) अभिषेक बनर्जी स्टोलन

बेस्ट एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (फीमेल) सान्या मल्होत्रा मिसेज

बेस्ट सीरीज - -

बेस्ट डायरेक्टर, सीरीज विक्रमादित्य मोटवाने, सत्यांशु सिंह, अर्केश अजय, एम्बिएका पंडित, रोहिन रवींद्रन ब्लैक वारंट

बेस्ट सीरीज (क्रिटिक्स) — पाताल लोक सीजन 2

बेस्ट डायरेक्टर, सीरीज (क्रिटिक्स) अनुभव सिन्हा; नागेश कुकुनूर IC 814: द कंधार हाईजैक; द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन केस

बेस्ट एक्टर, सीरीज (मेल): ड्रामा जयदीप अहलावत पाताल लोक सीजन 2

बेस्ट एक्टर (मेल), सीरीज, क्रिटिक्स: ड्रामा जहान कपूर ब्लैक वारंट

बेस्ट एक्टर, सीरीज (फीमेल) ड्रामा मोनिका पंवार खौफ

बेस्ट एक्टर (फीमेल), सीरीज, क्रिटिक्स: ड्रामा रसिका दुगल शेखर होम

बेस्ट कॉमेडी (सीरीज/स्पेशल) सुमीत व्यास रात जवान है

बेस्ट एक्टर, सीरीज (मेल) कॉमेडी वरुण सोबती; स्पर्श श्रीवास्तव रात जवान है; दुपहिया

बेस्ट एक्टर, सीरीज (फीमेल) कॉमेडी अनन्या पांडे कॉल मी बे

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (मेल) ड्रामा राहुल भट्ट ब्लैक वारंट

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (फीमेल) ड्रामा तिलोत्तमा शोम पाताल लोक – सीजन 2

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (मेल) कॉमेडी विनय पाठक ग्राम चिकित्सालय

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (फीमेल) कॉमेडी रेणुका शहाणे दुपहिया

बेस्ट (नॉन-फिक्शन) ओरिजिनल (सीरीज/स्पेशल) नम्रता राव एंग्री यंग मेन

बेस्ट फिल्म, वेब ओरिजिनल - -

बेस्ट डायरेक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म शुचि तलाती गर्ल्स विल बी गर्ल्स