फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 में किस-किस ने लूटी महफिल? हर तरफ हो रही है इस यंग एक्टर की चर्चा

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 विनर लिस्ट (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Filmfare OTT Awards 2025 Winner List: मुंबई में 15 दिसंबर, 2025 को फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स के छठे संस्करण की शानदार शाम सजी। इस खास मौके पर ओटीटी की दुनिया से जुड़े सितारों को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए सम्मानित किया गया। एक्टिंग, डायरेक्शन, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट साउंड डिजाइन से लेकर कई टेक्निकल कैटेगरीज़ में अवॉर्ड्स दिए गए।
इस ग्लैमरस इवेंट में बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल, अनन्या पांडे समेत कई बड़े और चर्चित सितारे शिरकत करते नजर आए। रेड कार्पेट से लेकर स्टेज तक, हर तरफ स्टारडम की चमक दिखी। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये रही कि एक यंग एक्टर ने इस बार सारी लाइमलाइट लूट ली। उनकी परफॉर्मेंस की हर कोई तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है। तो आखिर फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 में किस-किस ने मारी बाजी और कौन बना इस शाम का असली हीरो? आइए जानते हैं इस यादगार रात की पूरी कहानी…
इन दिनों कपूर खानदान के बेटे एक्टर जहान कपूर की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। अपनी पहली ही सीरीज ‘ब्लैक वारंट’ में दमदार अभिनय कर, उन्होंने बेस्ट एक्टर (मेल), सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस सीरीज (ब्लैक वारंट) ने बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड भी अपने नाम किया।
|श्रेणी
|विजेता
|सीरीज
|बेस्ट एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (मेल)
|अभिषेक बनर्जी
|स्टोलन
|बेस्ट एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (फीमेल)
|सान्या मल्होत्रा
|मिसेज
|बेस्ट सीरीज
|-
|-
|बेस्ट डायरेक्टर, सीरीज
|विक्रमादित्य मोटवाने, सत्यांशु सिंह, अर्केश अजय, एम्बिएका पंडित, रोहिन रवींद्रन
|ब्लैक वारंट
|बेस्ट सीरीज (क्रिटिक्स)
|—
|पाताल लोक सीजन 2
|बेस्ट डायरेक्टर, सीरीज (क्रिटिक्स)
|अनुभव सिन्हा; नागेश कुकुनूर
|IC 814: द कंधार हाईजैक; द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन केस
|बेस्ट एक्टर, सीरीज (मेल): ड्रामा
|जयदीप अहलावत
|पाताल लोक सीजन 2
|बेस्ट एक्टर (मेल), सीरीज, क्रिटिक्स: ड्रामा
|जहान कपूर
|ब्लैक वारंट
|बेस्ट एक्टर, सीरीज (फीमेल) ड्रामा
|मोनिका पंवार
|खौफ
|बेस्ट एक्टर (फीमेल), सीरीज, क्रिटिक्स: ड्रामा
|रसिका दुगल
|शेखर होम
|बेस्ट कॉमेडी (सीरीज/स्पेशल)
|सुमीत व्यास
|रात जवान है
|बेस्ट एक्टर, सीरीज (मेल) कॉमेडी
|वरुण सोबती; स्पर्श श्रीवास्तव
|रात जवान है; दुपहिया
|बेस्ट एक्टर, सीरीज (फीमेल) कॉमेडी
|अनन्या पांडे
|कॉल मी बे
|बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (मेल) ड्रामा
|राहुल भट्ट
|ब्लैक वारंट
|बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (फीमेल) ड्रामा
|तिलोत्तमा शोम
|पाताल लोक – सीजन 2
|बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (मेल) कॉमेडी
|विनय पाठक
|ग्राम चिकित्सालय
|बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (फीमेल) कॉमेडी
|रेणुका शहाणे
|दुपहिया
|बेस्ट (नॉन-फिक्शन) ओरिजिनल (सीरीज/स्पेशल)
|नम्रता राव
|एंग्री यंग मेन
|बेस्ट फिल्म, वेब ओरिजिनल
|-
|-
|बेस्ट डायरेक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म
|शुचि तलाती
|गर्ल्स विल बी गर्ल्स
|बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म (क्रिटिक्स)
|बोमन ईरानी
|द मेहता बॉयज
