इस हफ्ते रिलीज हो रही हैं ये 4 फिल्में, OTT और थियेटर पर लगेगा मनोरंजन का तड़का

'कांथा' एक तमिल पीरियड मिस्ट्री क्राइम ड्रामा थ्रिलर है, जो नेटफ्लिक्स पर 12 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 1950 के दशक के फिल्मों की दुनिया को बेहद मजेदार अंदाज में पर्दे पर लाई है। फिल्म 'कांथा' एम.के. त्यागराज भागवतर के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान केटी महादेवन का दमदार रोल निभाते नजर आने वाले है।