इस हफ्ते रिलीज हो रही हैं ये 4 फिल्में, OTT और थियेटर पर लगेगा मनोरंजन का तड़का

OTT Releases This Week: इस हफ्ते OTT पर जबरदस्त भूचाल आने वाला है। फैंस सस्पेंस, थ्रिलर और ट्विस्ट से भरपूर कई धमाकेदार वेब सीरीज का लुत्फ उठा पाएंगे। बता दें, जहां बॉक्स ऑफिस पर इस महीने बॉलीवुड की 'धुरंधर' फिल्म दमदार पकड़ बनाए हुए है, तो वहीं ओटीटी लवर्स के लिए भी ये हफ्ता काफी खास होने वाला है।
अगर आप वेब सीरीज और फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो दिसंबर आपके लिए इंटरटेनमेट का तड़का देने को तैयार हैं। इस वीकेंड आप घर बैठे सस्पेंस, ड्रामा और कॉमेडी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन 2 दिनों में कौन-सी फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर धमाल मचाने वाली हैं।
साली मोहब्बत फिल्म सस्पेंस और थ्रिलर का तड़का लगाने वाली ये फिल्म 12 दिसंबर यानी कल Zee5 पर स्ट्रीम होगी। फिल्म की कहानी की बात करें,तो ये एक हाउसवाइफ की कहानी है और इनकी पूरी जिंदगी दूसरो के सेवा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो फैंस को उनकी सीट से बांधे रखेगी। इसमें एक्ट्रेस राधिका आप्टे मेन रोल में हैं।
'कांथा' एक तमिल पीरियड मिस्ट्री क्राइम ड्रामा थ्रिलर है, जो नेटफ्लिक्स पर 12 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 1950 के दशक के फिल्मों की दुनिया को बेहद मजेदार अंदाज में पर्दे पर लाई है। फिल्म 'कांथा' एम.के. त्यागराज भागवतर के जीवन से प्रेरित बताई जा रही है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान केटी महादेवन का दमदार रोल निभाते नजर आने वाले है।
अगर आप अपने फैमिली के साथ वीकेंड एंजॉय करने का प्लान बना रहे है, तो नेटफ्लिक्स पर 12 दिसंबर यानी कल वेब सीरीज 'सिंगल पापा' आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। बता दें, कुणाल खेमू अभिनीत ये सीरीज आपको खूब हंसाने वाली है।
फिल्म द ग्रेट शम्सुद्दीन परिवार में कृतिका कामरा लीड रोल में है। बता दें, कहानी बानी नाम की एक लड़की पर बेस्ड है, जो अपनी पसंद और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई है। इस फिल्म में पूरब कोहली, श्रेया धनवंतरी, जूही बब्बर, शीबा चड्ढा और डॉली अहलूवालिया भी नजर आने वाले हैं।
बता दें, सस्पेंस, थ्रिलर, पीरियड ड्रामा और फैमिली कॉमेडी के साथ, ये वीकेंड ओटीटी पर मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है। अपनी पसंदीदा फिल्म या वेब सीरीज चुनें और इस वीकेंड का पूरा आनंद लें।
