कौन है यू-ट्यूबर शादाब जकाती? अश्लील कंटेंट दिखाना पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर मचा तहलका

YouTuber Shadab Jakati: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक यूट्यूब चर्चा में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं शादाब जकाती की। वह अपने देसी अंदाज और मजेदार डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं। वह सोशल मीडिया पर रातोंरात छा गए थे। उनके कंटेंट लोग बेहद पसंद करते हैं और उनके कई फैन भी है, लेकिन इन दिनों यूट्यूबर शादाब जकाती कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं। '10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी' जैसे डायलॉग से मशहूर शादाब को अपने एक नए वीडियो कंटेंट के कारण जेल जाना पड़ा है हालांकि, बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। आइये जानते हैं कौन हैं शादाब जकाती…