धर्मेंद्र की तस्वीर पर हार, जल रहा दीपक… पत्नी हेमा मालिनी के घर से पहली तस्वीर आई सामने

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी की तस्वीर आई सामने
Hema Malini House: धर्मेंद्र के निधन को लगभग 72 घंटे हो चुके हैं। ऐसे में उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने धर्मेंद्र को अपना सब कुछ बताया है। उन्होंने धर्मेंद्र को एक बेस्ट पिता, बेस्ट पार्टनर और बेस्ट हीरो बताया है। ऐसे में जहां लोग हेमा मालिनी को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी के घर की और खुद उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। इसमें एक्ट्रेस की हालत धर्मेंद्र के निधन से कैसी हो गई है साफ नजर आ रहा है।
हेमा मालिनी के घर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल पहुंचे थे। हेमा से मुलाकात के बाद वरिष्ठ नेता ने कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो धर्मेंद्र की तस्वीर के सामने प्रार्थना करते दिख रहे हैं और हेमा मालिनी भी हाथ जोड़े खड़ी हुई हैं। धर्मेंद्र की तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ा हुआ है। साथ ही उसके सामने दीपक जल रहा है।
इस फोटो में साफ देखा जा सकता है कि धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी की हालत कैसी हो गई है। उन्होंने पति धर्मेंद्र के निधन के लगभग 72 घंटे बाद अपनी और धर्मेंद्र की खूबसूरत फोटोज भी शेयर की और बताया कि उनके पास धर्मेंद्र की कई यादें हैं। ऐसे में उनके फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं और धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
बता दें, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने 1980 में शादी की थी। कपल की शादी को 45 साल हो चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र कभी हेमा मालिनी के साथ नहीं रहते थे वह पहली पत्नी प्रकाश कौर और अपने बेटों के साथ ही रहते थे। अब उनके निधन के बाद हेमा मालिनी एक दम टूट गई हैं। उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं उसमें उनका दर्द साफ छलक रहा है।
