धर्मेंद्र की तस्वीर पर हार, जल रहा दीपक… पत्नी हेमा मालिनी के घर से पहली तस्वीर आई सामने

Hema Malini House: धर्मेंद्र के निधन को लगभग 72 घंटे हो चुके हैं। ऐसे में उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने धर्मेंद्र को अपना सब कुछ बताया है। उन्होंने धर्मेंद्र को एक बेस्ट पिता, बेस्ट पार्टनर और बेस्ट हीरो बताया है। ऐसे में जहां लोग हेमा मालिनी को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी के घर की और खुद उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। इसमें एक्ट्रेस की हालत धर्मेंद्र के निधन से कैसी हो गई है साफ नजर आ रहा है।