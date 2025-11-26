धर्मेंद्र के आखिरी वक्त में हेमा मालिनी को रखा गया उनसे दूर? परिवार पर फूट रहा लोगों का गुस्सा

धर्मेंद्र का 24 नवंबर को हुआ निधन
Dharmendra Death: धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर सोमवार को हुआ था। उन्होंने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। एक्टर के जाने से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई हैरान रह गया जब धर्मेंद्र के निधन की खबर आई। धर्मेंद्र ने अपना आखिरी समय अपने मुंबई वाले घर में बिताया था।
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के गहरे प्यार को पूरे बॉलीवुड से लेकर पूरा देश जानता है, लेकिन जिस समय धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर घर लाया गया था, ये बात तब भी सामने आई थी कि क्या हेमा मालिनी धर्मेंद्र से मिलने उनके घर जाएंगी? क्योंकि कपल की शादी को 45 साल हो चुके हैं और कभी हेमा मालिनी धर्मेंद्र के घर नहीं गई थीं। जहां वह अपने दोनों बेटों, पोतो और पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ रहते थे।
धर्मेंद्र की आखिरी विदाई से जहां पूरा देश गुस्से में हैं वहीं सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कई और खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से मिलने से रोका गया था। वह आखिरी समय में अपने पति धर्मेंद्र के साथ रहना चाहती थीं, लेकिन परिवार ने मना कर दिया था। इन सभी खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है।
ये खबरें और ये सवाल इस वजह से भी सामने आ रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र इंडस्ट्री के लीजेंड स्टार थे। वह पद्म भूषण से सम्मानित भी थे। जिस वजह से उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जानी चाहिए थी, लेकिन चोरी छुपे और बेहद सादे तरीके से उन्हें एंबुलेंस से श्मशान घाट लेकर जाया गया और वहीं उन्हें मुखाग्नि दे दी गई।
किसी को नहीं पता कि कब धर्मेंद्र का निधन हुआ। परिवार ने आधिकारिक तौर पर भी इसकी घोषणा नहीं की। पूरा देश इस समय इसी सोच में है कि आखिर क्यों देओल परिवार ने ऐसा किया? धर्मेंद्र के चाहने वालों को उनकी आखिरी झलक भी नहीं दिखाई गई। वहीं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के फैंस का भी कहना है कि हेमा मालिनी को एक पत्नी का दर्जा नहीं दिया गया। देओल परिवार ने जो किया वह बेहद गलत था।
