धर्मेंद्र के आखिरी वक्त में हेमा मालिनी को रखा गया उनसे दूर? परिवार पर फूट रहा लोगों का गुस्सा

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के गहरे प्यार को पूरे बॉलीवुड से लेकर पूरा देश जानता है, लेकिन जिस समय धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर घर लाया गया था, ये बात तब भी सामने आई थी कि क्या हेमा मालिनी धर्मेंद्र से मिलने उनके घर जाएंगी? क्योंकि कपल की शादी को 45 साल हो चुके हैं और कभी हेमा मालिनी धर्मेंद्र के घर नहीं गई थीं। जहां वह अपने दोनों बेटों, पोतो और पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ रहते थे।