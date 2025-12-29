सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर-2’ को लेकर बड़ा अपडेट, 46 सेकंड का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने

बता दें ‘घर कब आओगे’ के नए वर्जन में इस बार चार दिग्गज आवाजें एक साथ सुनने को मिलेंगी। इनमें सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ। इनके आने से गाने में भावनाओं की ताकत कई गुना बढ़ गई है। खास बात ये है कि इस वर्जन को मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा है, जबकि अनु मलिक की आइकॉनिक धुन को म्यूजिक कंपोजर मिथुन ने नए अंदाज में सजाया है। गाने में अब भी ‘बॉर्डर’ की वही परिचित दर्दभरी धुन है, जो आज भी किसी को भी भावुक कर देती है।