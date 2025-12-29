सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर-2’ को लेकर बड़ा अपडेट, 46 सेकंड का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने

'बॉर्डर-2' ‘घर कब आओगे’ गाने का टीजर रिलीज (इमेज सोर्स: टी-सीरीज)
Border 2 Song Teaser Video: सनी देओल एक बार फिर सरहद की इमोशन्स को पर्दे पर जिंदा करने लौट आए हैं। ‘बॉर्डर-2’ को लेकर इंतजार कर रहे फैंस का जोश अब और बढ़ गया है, क्योंकि मेकर्स ने फिल्म के बहुप्रतीक्षित गाने ‘घर कब आओगे’ का 46 सेकंड का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर जारी कर दिया है।
टीजर सामने आते ही दर्शकों की यादें सीधे 1997 की ‘बॉर्डर’ के उस दर्दभरे पल में लौट गईं, जब सीमा पर तैनात जवान अपने परिवारों से मिलने को तड़पते नजर आते थे। सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन जैसे सितारों से सजी यह फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा में है और अब टीजर ने इसके लिए क्रेज को दोगुना कर दिया है।
गाने का टीजर शेयर करते हुए मेकर्स ने पोस्ट में लिखा- “इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा म्यूजिकल कोलेबोरेशन, जो कई पीढ़ियों के आइकॉनिक गाने को वापस ला रहा है। ‘Ghar Kab Aaoge’ का टीजर अब आ गया है, जो 2 जनवरी, 2026 को रिलीज होगा और Border2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी।”
बता दें ‘घर कब आओगे’ के नए वर्जन में इस बार चार दिग्गज आवाजें एक साथ सुनने को मिलेंगी। इनमें सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ। इनके आने से गाने में भावनाओं की ताकत कई गुना बढ़ गई है। खास बात ये है कि इस वर्जन को मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा है, जबकि अनु मलिक की आइकॉनिक धुन को म्यूजिक कंपोजर मिथुन ने नए अंदाज में सजाया है। गाने में अब भी ‘बॉर्डर’ की वही परिचित दर्दभरी धुन है, जो आज भी किसी को भी भावुक कर देती है।
पहले संस्करण में रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम की आवाज के साथ अनु मलिक का संगीत दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया था। अब नए वर्जन में नई आवाजों का मेल सुनकर फैंस और भी उत्साहित हो गए हैं।
सोशल मीडिया पर भी लोगों का रिएक्शन साफ दिख रहा है। एक यूजर ने लिखा- लंबे समय से ये गाना सुनने के लिए बेकरार था। सोनू निगम और अरिजीत की आवाज हर जॉनर पर फिट बैठती है, इस बार तो कमाल होने वाला है। इंतजार मुश्किल हो गया है!"
एक और ने कमेंट में लिखा- “सोनू निगम सर हमेशा से लेजेंड रहे हैं, इस गाने की आत्मा भी वही हैं। पूरा गाना कब आएगा?" इसका मतलब ये है कि नए वर्जन की झलक भर ने ही माहौल गरम कर दिया है और फैंस अब पूरा गाना सुनने के लिए बेताब हैं।
बता दें ‘बॉर्डर-2’ का बहुप्रतीक्षित गाना ‘घर कब आओगे’ नए साल के मौके पर 2 जनवरी, 2026 को राजस्थान के जैसलमेर स्थित लोंगेवाला-तनोट में होने वाले एक खास इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। यह गाना फिल्म की आत्मा माना जा रहा है, क्योंकि सीमा पर तैनात सैनिकों के इंतजार, दर्द और अपनेपन की भावना को इससे बेहतर कोई गीत बयां नहीं कर सकता।
पहले ‘बॉर्डर’ फिल्म में यही गाना सनी देओल, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना के परिवारों की भावनाओं को दिखाया, जिसमें मां की ममता, प्रेमिका की बेचैनी और परिवार से दूर रहने का गम। अब एक बार फिर उसी तड़प, उसी प्रेम और उसी ममता की झलक नई कहानी के साथ सुनाई देने वाली है। यह फिल्म (बॉर्डर-2) 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और मेकर्स का मानना है कि यह गाना दर्शकों को फिर से सरहद की उन गहरी भावनाओं से जोड़ देगा।
